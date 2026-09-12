Doanh số xe điện hóa tại châu Âu tăng mạnh trong tháng 8

Doanh số xe điện hóa toàn cầu tăng tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 8/2026, khi đà tăng mạnh tại châu Âu bù đắp cho sự suy yếu tại Trung Quốc và Bắc Mỹ.

Theo công ty nghiên cứu Benchmark Mineral Intelligence của Anh, doanh số xe điện hóa toàn cầu tiếp tục tăng trong tháng 8/2026, với châu Âu trở thành động lực chính.

Châu Âu là đầu tàu xe điện hóa toàn cầu trong tháng 8

Tổng doanh số xe điện hóa toàn cầu, bao gồm xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV), đạt 1,83 triệu xe trong tháng 8, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp doanh số xe điện hóa toàn cầu tăng trưởng. Tính từ đầu năm, tổng lượng EV được bán ra đạt 13,4 triệu chiếc.

Tổng doanh số xe điện hóa toàn cầu, bao gồm xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV), đạt 1,83 triệu xe trong tháng 8, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu tiếp tục được hỗ trợ bởi các chính sách trợ cấp, trong khi thị trường Mỹ chịu tác động từ việc các ưu đãi thuế liên bang dành cho xe điện bị loại bỏ vào tháng 9/2025. Tại Trung Quốc, các nhà sản xuất ôtô trong nước ngày càng dựa nhiều hơn vào xuất khẩu để duy trì tăng trưởng.

Tại châu Âu, doanh số xe điện hóa trong tháng 8 tăng 36% lên khoảng 380.000 xe, đưa mức tăng trưởng lũy kế từ đầu năm lên 29%. Đà tăng được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh tại các thị trường lớn trong khu vực, nơi các chương trình trợ cấp và ưu đãi tiếp tục thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang xe điện.

Trung Quốc và Mỹ ghi nhận doanh số xe điện hóa giảm

Ngược lại, Trung Quốc ghi nhận doanh số giảm 11% xuống 1,03 triệu xe trong tháng 8/2026. Benchmark cho rằng mức giảm một phần phản ánh nền so sánh cao của cùng kỳ năm trước, khi thị trường Trung Quốc đã đạt mức doanh số lớn.

Trung Quốc ghi nhận doanh số giảm 11%, xuống 1,03 triệu xe trong tháng 8/2026. Trong khi đó, doanh số xe điện hóa tại Bắc Mỹ giảm 33%, xuống khoảng 140.000 xe.

Bắc Mỹ có diễn biến yếu hơn. Doanh số xe điện hóa tại khu vực này giảm 33% xuống khoảng 140.000 xe trong tháng 8. Sự sụt giảm phản ánh một phần hiện tượng người tiêu dùng Mỹ đẩy mạnh mua xe điện trong năm ngoái trước khi khoản tín dụng thuế liên bang hết hạn vào tháng 9/2025, tạo ra nền so sánh cao cho năm nay.

Trong khi đó, các thị trường còn lại trên thế giới ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất. Doanh số tại nhóm thị trường này tăng 97% lên khoảng 290.000 xe trong tháng 8, cho thấy nhu cầu xe điện hóa đang mở rộng nhanh hơn ra ngoài các trung tâm tiêu thụ lớn như Trung Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ.