MG 7 - mờ nhạt ở Việt Nam, gây bão tại quê nhà

Tại thị trường quê nhà, mẫu sedan MG 7 (MG 07) ghi nhận sức bán tốt, thậm chí thế hệ mới đạt kỷ lục lượng đơn đặt hàng dù mới mở bán 10 ngày.

Tại Việt Nam, MG 7 được ra mắt từ năm 2024 nhưng không ghi được quá nhiều dấu ấn. Dù liên tục được áp dụng ưu đãi, mẫu sedan cỡ D cũng hiếm khi được bắt gặp trên đường hay cho thấy khả năng tạo được doanh số tốt.

MG 7 tại Việt Nam được ra mắt từ năm 2024. Ảnh: Đan Thanh.

Thế nhưng tại quê nhà Trung Quốc, câu chuyện lại hoàn toàn trái ngược, đặc biệt khi mẫu xe vừa được nâng cấp và thay thế bằng bản thế hệ mới mang tên MG 07. Theo truyền thông Trung Quốc, SAIC vừa thông báo nhận được hơn 31.000 đơn đặt hàng cho mẫu MG 07 chỉ sau khoảng 10 ngày mở bán.

Sức hút của mẫu xe tại quê nhà phần lớn đến từ mức giá. MG 07 được phân phối với 7 phiên bản trang bị bao gồm cả động cơ thuần điện (BEV) và plug-in hybrid (PHEV), có mức giá dao động từ 108.900 đến 159.900 NDT. Mức giá khởi điểm này chưa bằng một nửa so với Xiaomi SU7, trong khi kích thước tổng thể tương đương với Tesla Model 3.

Xe sở hữu thiết kế cửa không viền, cánh gió điện tử phía sau 5 chấu và bộ mâm 19 inch. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.886 x 1.900 x 1.478 mm, chiều dài cơ sở 2.825 mm.

Các bản bản cao cấp trang bị ghế thương gia, tích hợp đầy đủ tính năng thông gió, sưởi và massage. Dàn âm thanh vòm 21 loa chuẩn 7.1.4 cùng điểm nhấn độc đáo là tủ lạnh hai vùng dung lượng 30 lít đặt ở khoang hành lý.

MG 07 vừa giới thiệu tại Trung Quốc. Ảnh: SAIC.

Xe tích hợp giải pháp lái Momenta R7, hỗ trợ tính năng tự lái NOA trong đô thị và cao tốc, hỗ trợ đỗ xe tự động 9 kịch bản cùng 25 tính năng an toàn chủ động. Đây cũng là mẫu xe sở hữu gần đa dạng nhất phiên bản truyền động, phù hợp với nhu cầu của mọi khách hàng.

Biến thể thuần điện BEV được phát triển trên nền tảng 800V với mô-tơ điện đặt trước. Công suất tối đa đạt 176 kW (236 mã lực) hoặc 235 kW (315 mã lực). Xe cung cấp hai tùy chọn pin 67 kWh và 91 kWh, cho tầm hoạt động lần lượt 610 km, 650 km hoặc 845 km.

Tùy chọn PHEV sử dụng động cơ xăng 1.5L (110 mã lực) kết hợp mô-tơ điện (204 mã lực). Tầm vận hành thuần điện đạt 245 km (chuẩn CLTC) với mức tiêu thụ nhiên liệu khi cạn pin chỉ 2,91 lít/100 km. Khi nạp đầy pin và đổ đầy bình xăng, tổng phạm vi di chuyển kết hợp lên tới 1.745 km.