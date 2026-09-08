Mitsubishi Pajero hồi sinh, Triton chuẩn bị có nâng cấp lớn?

Bản nâng cấp giữa vòng đời của Mitsubishi Triton dự kiến có phần đầu xe tương tự Pajero, khoang lái được nâng cấp và khả năng cao có thêm phiên bản điện hóa.

Theo Carscoops, động thái “hồi sinh” mẫu SUV cỡ lớn Mitsubishi Pajero có thể sẽ tạo tiền đề cho bản nâng cấp giữa vòng đời của bán tải Mitsubishi Triton. Cả hai đều dùng chung nền tảng khung gầm hình thang, có thể sẽ chia sẻ thêm nhiều yếu tố thiết kế, công nghệ trong tương lai.

Mitsubishi Triton thế hệ thứ 6 đã ra mắt từ năm 2023, đồng nghĩa một bản facelift có thể trình làng trong vài năm tới. Một đợt nâng cấp sau năm 2028 được cho là hợp lý để giúp Triton gia tăng sức cạnh tranh trước Ford Ranger, Toyota Hilux cũng như các đối thủ Trung Quốc mới nổi trong phân khúc bán tải cỡ trung.

Bản nâng cấp của mẫu bán tải cỡ trung dự kiến giữ nguyên thiết kế tổng thể, chỉ thay đổi ở phần đầu xe, bổ sung vài chi tiết trang trí ngoại thất kèm chút thay đổi phía đuôi xe.

Đầu xe "bê nguyên" từ Pajero mới

Bản dựng phác thảo do Carscoops thực hiện đã dự đoán Mitsubishi Triton sẽ sở hữu phần đầu xe tương đồng Mitsubishi Pajero mới vừa ra mắt, bao gồm cụm đèn pha LED tạo hình chữ T, các chi tiết Dynamic Shield cùng tấm ốp gầm khá hầm hố.

Thiết kế này sẽ thay thế cụm đèn pha đặt thấp và tách biệt, cũng như phần đầu xe vuông vức trên phiên bản hiện tại bằng một diện mạo được đánh giá là trông “đắt tiền” hơn.

Đuôi xe Triton bản facelift có thể chỉ chỉnh sửa đồ họa cụm đèn LED, bổ sung chi tiết trang trí mới trên nắp thùng xe. Phiên bản cao cấp của mẫu bán tải cỡ trung có thể có thêm ốp hốc bánh, mâm xe hợp kim mới, đi kèm các tùy chọn màu sơn mới.

Bản dựng Mitsubishi Triton bản nâng cấp với phần đầu xe "bê nguyên" từ Mitsubishi Pajero thế hệ mới. Ảnh: Carscoops.

Về cơ bản, Triton vẫn xếp dưới Pajero trong danh mục sản phẩm Mitsubishi. Đây là lý do khoang cabin cao cấp với khả năng cách âm chống rung, hệ thống treo tinh chỉnh riêng sẽ không có mặt trên Mitsubishi Triton bản nâng cấp.

Dù vậy, mẫu bán tải vẫn được kỳ vọng sẽ có màn hình giải trí trung tâm 9 inch, bảng đồng hồ sau vô lăng kích thước 12,3 inch và nhiều lựa chọn màu sắc nội thất mới. Các tính năng an toàn, trang bị tiện nghi mới cũng có khả năng được bổ sung.

Ở các thị trường đặc biệt như Nam Mỹ, Mitsubishi Triton có thêm bản Terra hướng đến sự sang trọng, hay các bản BF MS cùng Savana Sertoes đậm chất địa hình. Ở Australia, Premcar nâng cấp khung gầm cho Triton để trở thành phiên bản Raider dành riêng cho khách hàng xứ sở chuột túi.

Mitsubishi Triton có nhiều phiên bản đặc biệt tại các thị trường nước ngoài. Ảnh: Mitsubishi.

Những phiên bản thú vị nói trên cho thấy Mitsubishi Triton có tiềm năng để trở thành một dòng xe bán tải đa dạng về phiên bản, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Mitsubishi cũng đã úp mở về một phiên bản Ralliart cơ bắp hơn để đối đầu trực tiếp Ford Ranger Raptor. Phiên bản này sẽ vượt xa Triton Raider khi hội tụ những nâng cấp về hiệu năng, khung gầm lẫn thiết kế trong cùng một cấu hình.

Khả năng điện hóa

Ở bản nâng cấp, Mitsubishi Triton nhiều khả năng sẽ giữ lại kiến trúc khung gầm hình thang hiện hữu, đi kèm hệ dẫn động 2 cầu Super-Select 4WD II cải tiến. Các báo cáo trước đó đã gợi ý về việc bổ sung phanh đĩa phía sau thay cho phanh tang trống, có thể kết hợp với hệ thống treo được tinh chỉnh.

Đáng chú ý, Triton chia sẻ nền tảng khung gầm với Nissan Navara phiên bản dành cho thị trường Australia. Mẫu bán tải của Nissan có sự tham gia nâng cấp khung gầm từ Premcar.

Mitsubishi Triton thế hệ thứ 6 đã ra mắt từ năm 2023, đang được bán tại Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi.

Mitsubishi Triton hiện tại được trang bị động cơ dầu tăng áp 2.4L với các mức công suất khác nhau tùy theo từng thị trường.

Khách hàng Thái Lan có phiên bản tăng áp đơn mạnh 148 mã lực và 181 mã lực, trong khi thị trường Australia được giới thiệu phiên bản đầu bảng tăng áp kép cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm.

Mitsubishi được cho là đang phát triển các phiên bản điện hóa cho Triton, bao gồm hybrid tự sạc (HEV) và hybrid cắm sạc (PHEV). Một biến thể thuần điện dành cho Mitsubishi Triton cũng từng được cân nhắc cho thế hệ hiện tại, tuy nhiên lúc này đã hoãn lại hoặc thậm chí bị hủy bỏ.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Triton thế hệ mới chính thức trình làng vào tháng 9/2024. Xe bao gồm 3 phiên bản, hiện được bán với giá lần lượt 655 triệu, 782 triệu và 924 triệu đồng.

Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy sau 7 tháng, Mitsubishi Triton bán được 1.681 xe cho khách hàng Việt Nam. Mẫu bán tải cỡ trung này hiện đứng sau Ford Ranger và Toyota Hilux về lượng tiêu thụ.