Mitsubishi toan tính gì khi mang Pajero trở lại Việt Nam?

Sau thành công của Destinator, Mitsubishi dường như đang kỳ vọng lớn hơn vào thị trường Việt khi mang Pajero máy diesel trở lại, và liệu hãng có thành công?

Mitsubishi vừa giới thiệu mẫu Pajero thế hệ mới toàn cầu, nhắm trực tiếp vào thị trường châu Á. Theo hứa hẹn của hãng, sau khi phân phối tại Nhật Bản và Australia, những chiếc Pajero sản xuất tại Thái sẽ bắt đầu được mở bán ở Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam.

Các thông tin về thời gian mở bán hay giá của Pajero tại thị trường Việt vẫn chưa được công bố. Song thông tin này hứa hẹn tạo ra làn sóng thu hút lượng lớn người yêu mẫu xe SUV biểu tượng của Mitsubishi. Dù vậy, liệu Mitsubishi đang toan tính gì nếu mang Pajero trở lại và đây có phải một quyết định quá táo bạo?

Định vị "hồn" thương hiệu

Nhìn lại giai đoạn 2025, có thể thấy Mitsubishi đã giải quyết được bài toán doanh số tại nhóm SUV cỡ C khi ra mắt Destinator.

Mẫu xe được tinh chỉnh hoàn hảo nhắm đến bài toán doanh số cho nhóm khách hàng đô thị. Một chiếc SUV khung gầm unibody, máy 1.5 Turbo, cấu hình 7 chỗ ngồi với giá bán thấp đã giải quyết tốt cơn khát xe 7 chỗ của người yêu ôtô Nhật.

Mitsubishi không thiếu xe đô thị ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu, Vĩnh Phúc.

Ngoài Destinator, các mẫu xe còn lại của hãng tại Việt Nam cũng mang đến phong cách khá tương tự, từ Xforce, Xpander đến Pajero Sport hay trước đây là Attrage. Đây đều là các mẫu xe được đô thị hóa, tạo ra nhằm tranh giành thị phần doanh số trực tiếp ở các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Song, Mitsubishi có vẻ mong muốn nhiều hơn thế.

Sự trở lại của Pajero cho thấy hãng mong định vị lại hồn của thương hiệu. Một hãng xe có tuổi đời như Mitsubishi khó lòng "yên phận" sống mãi với những chiếc xe cỡ nhỏ đô thị, họ muốn mang về một halo car (xe biểu tượng), bảo chứng cho di sản off-road của chính mình. Một chiếc xe sở hữu hệ khung gầm rời, máy lớn, dẫn động 4WD Super Select.

Và Mitsubishi Pajero chính là một đại diện như vậy. Pajero sở hữu thứ mà Destinator, Xpander hay Xforce, dù thành công về doanh số, cũng không thể có đó chính là "chất off-road Nhật Bản". Đây là biểu trưng của Mitsubishi với ngành công nghiệp ôtô toàn cầu một thời, là bảo chứng cho năng lực kỹ thuật của hãng.

Phân tầng rõ rệt dải sản phẩm

Trước khi Pajero trở lại, Mitsubishi từng chật vật với Pajero Sport. Mẫu xe này phải gánh vác cùng lúc hai nhiệm vụ, vừa tạo doanh số ở nhóm SUV cỡ trung, vừa khỏa lấp khoảng trống mà dòng Pajero nguyên bản để lại.

Trọng trách quá lớn và áp lực doanh số lẫn giá trị thương hiệu vừa khiến Pajero Sport không cạnh tranh nổi với các cái tên như Ford Everest hay Toyota Fortuner, đồng thời cũng không tạo được sự nổi bật cần thiết với cộng đồng yêu Pajero nguyên bản.

Pajero nguyên bản sở hữu "chất off-road" biểu tượng của Mitsubishi. Ảnh: Mitsubishi.

Sự góp mặt của Pajero thế hệ mới sẽ giúp Mitsubishi thực hiện việc phân tầng rõ ràng trong danh mục sản phẩm, tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng hơn và định vị lại cuộc chơi nhóm SUV cỡ lớn.

Người mong muốn tìm mua một mẫu xe đô thị, giá bán thấp có thể chọn Xforce, Xpander hay Destinator, Pajero Sport.

Người yêu tinh thần off-road, nhớ "mùi dầu" và yêu thích xu hướng boxy SUV hoàn toàn có thể tìm đến Pajero.

Liệu có thành công?

Những kịch bản trên có vẻ hoàn hảo, song việc thành công hay không lại là câu chuyện khác. Mitsubishi Pajero được trang bị máy diesel 2.4L tăng áp đơn, mã 4N16 thế hệ 2. Đây chính là khối động cơ được nâng cấp dựa trên động cơ trên chiếc bán tải Triton.

Ở thời điểm mà thị trường đang ngày càng khó tính hơn với động cơ, yếu tố về tiêu chuẩn khí thải ngày càng được quan tâm, những chiếc xe máy dầu sẽ gặp khó trước các động cơ xăng đạt chuẩn Euro 4,5.

Một chiếc SUV máy diesel, giá cao liệu có thu hút người dùng Việt? Ảnh: Mitsubishi.

Khối động cơ kể trên cùng chất off-road với hệ truyền động 2 cầu Super Select 4WD-II, hệ thống hỗ trợ di chuyển địa hình và loạt nâng cấp về công nghệ hỗ trợ người lái cũng sẽ khiến giá Pajero tăng cao hơn so với Pajero Sport (có giá bán dao động 1,13- 1,36 tỷ đồng ).

Khi giá vượt mốc 1,5 tỷ, chạm mức 2 tỷ đồng , người ta liệu có "mặn mà" với một chiếc halo car đến từ nhà Mitsubishi?

Tất nhiên dù không quá rực rỡ về doanh số, trên thực tế Pajero sẽ mang nhiệm vụ còn lại tại thị trường Việt Nam: khẳng định lại chất chơi của một hãng xe Nhật, với mẫu SUV đa dụng thuần chất nhất. Các người anh em khác trong gia đình Mitsubishi đã sẵn sàng gánh vác trọng trách bán hàng thay cho Pajero. Đây là điểm mới so với giai đoạn trước, khi Mitsubishi loay hoay với dải sản phẩm mang nhiều chất riêng nhưng lại không có được thành công về doanh số.

Nhìn chung, sự trở lại của Pajero không chỉ là bài toán kinh doanh thuần túy mà còn là tuyên ngôn về di sản và năng lực công nghệ của Mitsubishi. Dù phải đối mặt với rào cản về giá bán và xu hướng thắt chặt khí thải, Pajero vẫn là mảnh ghép chiến lược giúp thương hiệu Nhật Bản khẳng định vị thế trong lòng những khách hàng trung thành tại Việt Nam.