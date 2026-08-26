Xe Mỹ nay 'mượn' khung gầm xe Trung Quốc

Trước đây, việc các hãng xe Trung Quốc vay mượn thiết kế hay liên doanh, mua lại hãng xe phương Tây nhằm học hỏi nền tảng trở nên phổ biến. Tuy nhiên nay, mọi thứ lại đảo ngược.

Ford vừa tiết lộ những thông tin chi tiết đầu tiên về kế hoạch hợp tác với tập đoàn Geely (Trung Quốc) tại thị trường châu Âu. Theo đó, hãng xe Mỹ sẽ phát triển một mẫu SUV crossover hoàn toàn mới dựa trên nền tảng khung gầm GEA (Global Intelligent New Energy Architecture) của Geely.

Mối quan hệ hợp tác chính thức được thiết lập thông qua liên doanh tại nhà máy Valencia của Ford ở Tây Ban Nha.

Ông An Conghui, Chủ tịch Geely Auto Group, đã xác nhận với truyền thông quốc tế về thương vụ sử dụng nền tảng khung gầm chung giữa hai bên.

Cụ thể, Ford sẽ "mượn" nền tảng khung gầm GEA đang áp dụng trên mẫu xe điện EX5 và dòng plug-in hybrid Starray. Kiến trúc này hỗ trợ linh hoạt cả động cơ thuần điện (EV), plug-in hybrid (PHEV) lẫn xe mở rộng tầm hoạt động (REEV).

Mẫu xe mới của Ford dự kiến dùng chung nền tảng khung gầm GEA trên chiếc Geely EX5 EM-i. Ảnh: Phong Vân.

Mẫu SUV mới của Ford định vị ở phân khúc crossover cỡ nhỏ sử dụng hệ truyền động đa năng (multi-energy). Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế mang phong cách xe đua rally nhằm tạo sự khác biệt hoàn toàn so với các sản phẩm của Geely.

Theo tờ Carscoops, dự án liên doanh này giúp tối ưu hóa công suất lắp ráp cho nhà máy Valencia từ năm 2028. Hiện tại, nhà máy chỉ đang hoạt động khoảng 25% công suất thông thường.