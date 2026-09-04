Range Rover Electric - Mẫu xe điện đầu tiên của Land Rover

Range Rover Electric đánh dấu bước chuyển sang kỷ nguyên thuần điện của thương hiệu Anh Quốc, sở hữu công suất 550 mã lực và tầm vận hành gần 600 km.

Range Rover Electric là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu Land Rover, kết hợp khả năng vận hành mạnh mẽ, khả năng off-road đặc trưng với sự yên tĩnh và tinh tế của hệ truyền động điện.

Range Rover Electric là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu Land Rover. Trái với nhiều thương hiệu khác, phiên bản EV này có ngoại thất gần như tương đồng với các dòng sản phẩm sử dụng động cơ đốt trong.

Thiết kế tổng thể của phiên bản này gần như không thay đổi so với DNA đặc trưng của dòng Range Rover, chỉ bổ sung một số chi tiết tối ưu khí động học như lưới tản nhiệt, bộ mâm và phần gầm được thiết kế riêng nhằm cải thiện hiệu quả vận hành trên đường cao tốc.

Ở phiên bản First Edition, mẫu BEV này có 3 màu ngoại thất gồm xanh Belgravia Green, đen Santorini Black và xanh Varesine Blue. Khoang nội thất sử dụng vật liệu sợi nhân tạo Light Cloud Ultrafabrics mới kết hợp với vật liệu Kvadrat, hướng tới không gian sang trọng nhưng vẫn phù hợp với định hướng bền vững của xe điện.

Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu BEV này cũng tương đồng với phiên bản động cơ xăng. Khách hàng cũng có thêm nhiều lựa chọn các vật liệu thân thiện với môi trường hơn.

Range Rover Electric được trang bị 2 motor điện công suất 260 kW, cho tổng công suất tối đa lên tới 550 PS và mô-men xoắn 850 Nm. Hãng cho biết mẫu SUV điện này mang đến khả năng vận hành gần như không phát ra tiếng ồn, độ mượt cao và hiệu suất tương đương những mẫu Range Rover sử dụng động cơ V8.

Cung cấp năng lượng cho hệ thống là cụm pin dung lượng 118,5 kWh, sử dụng kiến trúc điện 800 V và thiết kế hai tầng. Xe có thể sạc nhanh DC từ 10-80% trong khoảng 22 phút, hoặc bổ sung thêm tới 220 km phạm vi hoạt động chỉ sau 10 phút sạc. Quãng đường tối đa sau mỗi lần sạc khoảng 599 km.

Mẫu SUV điện này sử dụng 2 động cơ điện, mang đến công suất tổng hợp lên đến 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Hãng cho biết hiệu năng vận hành của mẫu EV này tương đương với động cơ V8.

Mẫu SUV điện này cũng được kỳ vọng trở thành Range Rover có số lượng bằng sáng chế nhiều nhất. JLR đã nộp khoảng 300 hồ sơ đăng ký sáng chế, bao gồm công nghệ quản lý nhiệt ThermAssist, cùng thiết kế riêng của cụm pin và motor điện được sản xuất tại Trung tâm Sản xuất Hệ động lực Điện của JLR.

Range Rover Electric là một phần trong chiến lược hệ truyền động linh hoạt của JLR. Mẫu xe này sử dụng chung kiến trúc với các phiên bản mild-hybrid (MHEV), plug-in hybrid (PHEV) và động cơ đốt trong, đồng thời được sản xuất ở nhà máy Solihull. Tại Anh, mẫu BEV này có giá từ 154.070 Bảng ( 208.000 USD ). Tại Việt Nam, mẫu SUV hạng sang này có giá khởi điểm từ 12,3 tỷ đồng .