Tesla Cybercab chính thức được đưa vào khai thác thương mại, nhưng mẫu robotaxi không vô lăng hay bàn đạp vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản pháp lý.

Tesla đã bắt đầu cung cấp các chuyến đi bằng Tesla Cybercab tại một số khu vực ở Austin (bang Texas), đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch phát triển mạng lưới robotaxi không người lái. Động thái này đồng thời thu hút sự chú ý của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA).

Tesla Cybercab chính thức được khai thác thương mại

NHTSA đặc biệt quan tâm đến Tesla Cybercab do mẫu xe điện 2 chỗ không được trang bị vô lăng và bàn đạp, trong khi các quy định an toàn liên bang vẫn đặt ra những giới hạn đối với phương tiện không có cơ cấu điều khiển dành cho con người.

Tesla đã bắt đầu cung cấp các chuyến đi bằng Tesla Cybercab tại một số khu vực ở Austin (bang Texas), đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch phát triển mạng lưới robotaxi không người lái.

Tesla triển khai dịch vụ tại Austin cùng ngày tổ chức sự kiện "Cybercab launch event". CEO Elon Musk không xuất hiện, trong khi phần trình bày của các lãnh đạo Tesla về giá, sản xuất và công nghệ chỉ kéo dài khoảng 15 phút.

Ashok Elluswamy, Giám đốc AI của Tesla, cho biết dịch vụ mở cửa cho toàn bộ công chúng. Tesla chưa công bố thời điểm bắt đầu thu phí nhưng dự kiến áp dụng cơ chế giá linh hoạt, tăng theo nhu cầu. Tesla cho biết sản xuất Cybercab đã bắt đầu từ tháng 4/2026, dù ông Musk cảnh báo sản lượng ban đầu sẽ "rất chậm".

Quân bài quan trọng trong chiến lược Tesla

Tỷ phú Elon Musk xem Cybercab là mẫu xe then chốt trong tham vọng đưa Tesla trở thành thế lực hàng đầu về xe tự hành. Trong video đăng ngày 4/9, ông gọi đây là "chiếc xe đầu tiên được chế tạo dành riêng cho hệ thống FSD hoàn toàn không cần giám sát".

Tỷ phú Elon Musk xem Cybercab là mẫu xe then chốt trong tham vọng đưa Tesla trở thành thế lực hàng đầu về xe tự hành. Đội xe hiện tại chủ yếu là Model Y tự hành, trong đó một số xe vẫn có nhân viên giám sát an toàn.

Tesla bắt đầu thử nghiệm robotaxi tại Austin từ tháng 6/2025, sau đó mở rộng sang một số thành phố khác ở Texas và Florida. Đội xe hiện tại chủ yếu là Model Y tự hành, trong đó một số xe vẫn có nhân viên giám sát an toàn.

Về lâu dài, Tesla muốn Cybercab trở thành phương tiện chủ lực của mạng lưới robotaxi toàn cầu. Ông Musk từng cho biết mẫu xe này có thể trở thành xe bán chạy nhất của Tesla, đồng thời cho phép chủ xe đưa phương tiện vào mạng lưới taxi tự hành khi không sử dụng.

Tesla Cybercab đối mặt những thách thức nào?

Việc Cybercab không có vô lăng và bàn đạp khiến quá trình thương mại hóa gặp nhiều rào cản. Quy định liên bang Mỹ giới hạn số lượng phương tiện không có các cơ cấu điều khiển này mà nhà sản xuất có thể bán. Tại California, Tesla hiện cũng chưa có giấy phép vận hành robotaxi hoặc thử nghiệm xe tự hành không có tài xế an toàn.

Việc Cybercab không có vô lăng và bàn đạp khiến quá trình thương mại hóa gặp nhiều rào cản. Quy định liên bang Mỹ giới hạn số lượng phương tiện không có các cơ cấu điều khiển này mà nhà sản xuất có thể bán.

Khả năng vận hành thực tế của dịch vụ cũng chưa hoàn toàn ổn định. Reuters cho biết khi trải nghiệm robotaxi tại Dallas, phóng viên nhiều lần phải chờ lâu và có trường hợp xe không đưa khách đến đúng điểm dù địa chỉ nằm trong khu vực dịch vụ. Xe dừng cách điểm đến khoảng 15 phút đi bộ.

Tính đến tối 3/9, Texas ghi nhận 420 xe tự hành đăng ký bởi Tesla, trong đó có 45 chiếc Cybercab. Con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với 988 xe tự hành của Waymo tại bang này.

NHTSA đặc biệt quan tâm đến Cybercab do mẫu xe điện 2 chỗ không được trang bị vô lăng và bàn đạp, trong khi các quy định an toàn liên bang vẫn đặt ra những giới hạn đối với phương tiện không có cơ cấu điều khiển dành cho con người.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh xe điện cốt lõi chịu sức ép cạnh tranh, đặc biệt từ các hãng Trung Quốc, Tesla đang đặt nhiều kỳ vọng vào xe tự hành. Tuy nhiên, Cybercab sẽ phải vượt qua đồng thời các bài toán về công nghệ, khả năng vận hành và quy định trước khi có thể trở thành phương tiện chủ lực của mạng lưới robotaxi toàn cầu.