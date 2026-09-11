YouTube bơm 'view ảo'

YouTube thay đổi cách tính lượt xem từ ngày 24/8 khiến con số công khai có thể cao hơn khoảng 40% so với mức độ tương tác thực tế của người xem.

Nền tảng streaming lớn nhất đã thay đổi cách tính lượt xem từ ngày 24/8. Ảnh: TubeFilter.

YouTube vừa thay đổi cách tính lượt xem công khai đối với video dài từ ngày 24/8. Dữ liệu mới cho thấy con số hiển thị bên ngoài có thể đang cao hơn đáng kể so với lượng người thực sự dành thời gian xem video.

Theo phân tích của nền tảng quảng cáo dành cho nhà sáng tạo Agentio trên hơn 75.000 video, trung bình chỉ khoảng 6/10 lượt xem công khai được tính là lượt xem có tương tác (Engaged View). Nói cách khác, khoảng 40% lượt xem được ghi nhận nằm trong những trường hợp người dùng đã tiếp cận video nhưng không ở lại đủ lâu để tạo ra tương tác đáng kể.

Trước đây, nền tảng yêu cầu người xem phải xem video trong một khoảng thời gian nhất định trước khi tính là một lượt xem. Theo các nguồn của TubeFilter thu thập, con số này là khoảng 30 giây.

Với cách tính mới, một lượt xem công khai được ghi nhận ngay khi video bắt đầu phát, từ khung hình đầu tiên. YouTube đã áp dụng cách tính này trước đây cho Shorts và nay được mở rộng sang các định dạng video khác.

Tuy nhiên, trong phần phân tích nội bộ, YouTube vẫn cung cấp chỉ số lượt xem tương tác, dựa trên cách đo cũ. Doanh thu của nhà sáng tạo cũng không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc thay đổi lượt xem công khai. Vấn đề có thể nằm ở các thương hiệu đang dùng lượt xem công khai để đánh giá quy mô của một nhà sáng tạo.

Trong dữ liệu của Agentio, hơn 75.000 video được phân tích tạo ra khoảng 549 triệu lượt xem công khai, nhưng chỉ có khoảng 330 triệu Engaged Views trong hệ thống phân tích của các kênh. Như vậy, con số lượt xem công khai cao hơn khoảng 1,67 lần so với lượng xem có tương tác.

Mức chênh lệch cũng không giống nhau giữa các nhóm nhà sáng tạo. Với những kênh dưới 50.000 người đăng ký, lượt xem công khai trung bình cao hơn khoảng 85%. Ở các kênh có trên 300.000 người đăng ký, mức chênh lệch vẫn lên tới 49%.

Sự khác biệt còn phụ thuộc vào chủ đề video. Nội dung giáo dục có tỷ lệ giữ chân người xem cao nhất, khoảng 63% tổng lượt xem công khai. Các nhóm giải trí và văn hóa đạt 60%, ẩm thực 59%, thời trang và làm đẹp 57%. Công nghệ đứng cuối với chỉ 46% lượt xem công khai được chuyển thành Engaged Views.

Agentio cho biết các khu vực hiển thị video tự động như trang chủ, mục video tiếp theo hoặc các kệ đề xuất tạo ra khoảng 38% tổng lượt xem công khai, nhưng chỉ 20% trong số đó trở thành Engaged Views. Nhóm này chiếm tới 77% khoảng cách giữa lượt xem công khai và lượt xem có tương tác.

Ngược lại, các trường hợp người dùng chủ động bấm vào video lại có chất lượng tốt hơn nhiều. Agentio cho biết khoảng 85% lượt xem xuất phát từ một cú nhấp chủ động trở thành Engaged View.

YouTube thay đổi cách tính với kỳ vọng giúp lượt xem giữa video dài và Shorts trở nên thống nhất, đồng thời giúp nhà sáng tạo dễ dàng thể hiện quy mô tiếp cận khi làm việc với thương hiệu. Nhưng dữ liệu của Agentio cho thấy lượt xem không còn là thước đo đủ chính xác để đánh giá mức độ chú ý của khán giả.

Điều này quan trọng với ngành quảng cáo. Theo TubeFilter, nếu một thương hiệu trả tiền dựa trên lượng tiếp cận công khai, con số lượt xem cao hơn thực tế có thể khiến chi phí cho mỗi lượt xem có tương tác trở nên đắt hơn đáng kể.