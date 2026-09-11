Lời to vì kịp mua iPhone trước lúc Apple tăng giá

Giá iPhone đời cũ bất ngờ tăng sau khi iPhone 18 ra mắt, có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới, khiến những người mua máy sớm cảm thấy hài lòng với quyết định.

Apple tăng giá loạt iPhone thế hệ cũ sau khi ra mắt iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Reuters.

Sau khi Apple điều chỉnh giá iPhone đời cũ cùng thời điểm ra mắt iPhone 18, những người mua máy trước đó bất ngờ nhận ra quyết định xuống tiền sớm giúp họ tránh được một khoản chi thêm. Trên diễn đàn MacRumors, từ tháng 8 đã có nhiều trường hợp mua sớm iPhone 17, vì cảm thấy chờ iPhone 18 có thể khiến họ phải trả nhiều hơn. Có người thậm chí mua một lần hai chiếc, hoặc cho cả gia đình.

Sau 4 năm sử dụng iPhone 13 Pro Max, Anh Duy, sống tại TP.HCM, quyết định đổi sang iPhone 17. Không phải do máy chai pin hay gặp vấn đề về hiệu năng, anh đơn giản muốn chuyển sang một thiết bị mới hơn.

Sau khi Apple ra mắt thế hệ iPhone mới, giá model này trên thị trường tăng thêm vài triệu đồng. “Lúc mua thì iPhone 17 có giá là 24 triệu so với hiện tại thì nó đã chênh lên 4-5 triệu rồi”, anh Duy nói.

Anh Duy cảm thấy may mắn khi quyết định mua iPhone 17 từ sớm. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, Khánh Linh, cũng ở TP.HCM, lại có một lý do khác. Trước đó cô sử dụng iPhone 14 Pro Max và chưa có ý định đổi máy. Khoảng một tuần trước khi Apple ra mắt iPhone 18 Pro Max, cô đến cửa hàng và được nhân viên tư vấn rằng giá điện thoại có thể tăng sau sự kiện.

“Lúc đó tôi nhận thấy điện thoại cũ đã dùng được 3 năm và hơi chai pin, nên cũng không quá do dự mà đổi luôn sang iPhone 17 Pro Max”, Linh nói.

Diễn biến này không chỉ xuất hiện tại Việt Nam. Sau sự kiện ngày 9/9, Apple đã điều chỉnh giá một số mẫu iPhone cũ tại nhiều thị trường. Tại Mỹ, iPhone 17 tăng từ 799 lên 899 USD , trong khi iPhone 16 và iPhone 17e cũng tăng 100 USD . Một số phiên bản iPhone Air có mức tăng cao hơn tùy dung lượng.

Tại Ấn Độ, mức điều chỉnh còn mạnh hơn. Reuters cho biết iPhone 17 bản dung lượng thấp tăng gần 21%, trong khi một số phiên bản iPhone Air tăng tới 41%.

Khách hàng tại Ấn Độ cho biết iPhone 17 series tăng khoảng 125 USD . Ảnh: Dev Sawant/Instagram.

Việc các mẫu cũ tăng giá ngay sau khi thế hệ mới xuất hiện đi ngược với cách người tiêu dùng thường kỳ vọng. Thông thường, khi smartphone mới được giới thiệu, các model cũ sẽ giảm giá để duy trì sức hấp dẫn hoặc giải phóng hàng tồn. Lần này, chi phí linh kiện khiến chiến lược đó trở nên khó khăn hơn.

Theo The Verge, nhu cầu đối với bộ nhớ phục vụ các hệ thống AI đang cạnh tranh trực tiếp với nguồn cung bộ nhớ dành cho thiết bị điện tử tiêu dùng. Giá DRAM sử dụng cho smartphone đã tăng mạnh trong một năm qua, trong khi việc xây dựng thêm nhà máy sản xuất bộ nhớ cần nhiều năm.

Điều này khiến tình trạng thiếu hụt khó được giải quyết trong thời gian ngắn. Các dự báo hiện tại cho thấy điện thoại chưa chắc đã sớm được hưởng một đợt giảm giá trên diện rộng.

Gartner hồi tháng 2 dự báo giá DRAM và SSD cộng lại có thể tăng 130% vào cuối năm 2026. Theo tổ chức này, chi phí bộ nhớ có thể khiến giá smartphone tăng khoảng 13% trong năm nay, đồng thời làm lượng máy bán ra toàn cầu giảm 8,4%.

Trước đó, Counterpoint Research cũng cảnh báo giá bộ nhớ di động trong quý II/2026 có thể cao gấp khoảng ba lần so với quý IV/2025. Công ty này dự báo tình trạng thiếu hụt có thể kéo dài sang nửa cuối năm 2027 do thời gian và chi phí lớn để mở rộng sản xuất bán dẫn.

Việc giá chip nhớ tăng mạnh hay duy trì ở mức cao trong bao lâu vẫn khó xác định. Nếu cuộc đua AI tiếp tục hút phần lớn nguồn cung bộ nhớ, các hãng smartphone có thể còn phải đối mặt với chi phí linh kiện cao trong những năm tới.