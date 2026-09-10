iPhone Duo 'soán ngôi' iPhone Air về độ mỏng

Chỉ một năm sau khi ra mắt, iPhone Air đã mất danh hiệu smartphone mỏng nhất của Apple khi iPhone Duo mới có độ dày chỉ 5,2 mm khi mở hoàn toàn.

iPhone Duo là chiếc smartphone mỏng nhất của Apple khi ở trạng thái mở hoàn toàn. Ảnh: Bloomberg.

Với việc ra mắt iPhone Duo vào sáng ngày 9/9 (giờ Mỹ), Apple vừa có một chiếc điện thoại mỏng hơn iPhone Air. Khi mở hoàn toàn, iPhone Duo chỉ dày 5,2 mm, thấp hơn mức 5,64 mm của iPhone Air. Nhờ đó, mẫu điện thoại gập mới trở thành chiếc iPhone mỏng nhất Apple từng sản xuất.

Danh hiệu này trước đó thuộc về iPhone Air. Apple giới thiệu sản phẩm vào tháng 9/2025. Khi đó, Táo khuyết nhấn mạnh thiết kế dày 5,6 mm là mỏng nhất trong lịch sử iPhone. Đúng một năm sau, iPhone Duo đã phá kỷ lục này.

Tuy nhiên, kỷ lục của iPhone Duo chỉ đúng khi thiết bị được mở ra. Khi gập lại, máy dày 11,3 mm. Con số này gần gấp đôi iPhone Air. Đây là hệ quả của thiết kế gồm 2 nửa thân máy và bản lề ở giữa. MacRumors cũng lưu ý iPhone Duo chỉ vượt iPhone Air về độ mỏng trong trạng thái mở.

iPhone Duo cũng không phải thiết bị nhẹ. Máy nặng 254 g, trong khi iPhone Air chỉ nặng 165 g, tương đương mức chênh lệch lên tới 89 g. Vì vậy, 2 sản phẩm đi theo những hướng thiết kế khác nhau. iPhone Air ưu tiên thân máy mỏng và nhẹ, trong khi iPhone Duo sử dụng thiết kế gập để cung cấp màn hình lớn hơn.

Khi đóng, iPhone Duo có màn hình ngoài 5,4 inch. Khi mở, người dùng có màn hình OLED 7,6 inch. Đây cũng là màn hình lớn nhất từng xuất hiện trên iPhone. Cả 2 màn hình đều hỗ trợ ProMotion với tần số quét thích ứng tối đa 120 Hz. Độ sáng ngoài trời đạt tối đa 3.000 nit.

Thiết kế gập cũng buộc Apple thay đổi cách bố trí phần cứng. Máy sử dụng khung titan cấp 5 và bản lề gồm hơn 100 linh kiện. Phần màn hình bên trong có lớp phủ nano-texture nhằm giảm phản chiếu và hạn chế khả năng nhìn thấy nếp gấp. Apple cũng trang bị chuẩn kháng nước, bụi IP68 cho thiết bị.

“iPhone Duo là thay đổi mang tính chuyển đổi lớn nhất của iPhone kể từ phiên bản đầu tiên”, John Ternus, CEO Apple cho biết khi giới thiệu sản phẩm. Theo ông, thiết bị kết hợp màn hình lớn với thiết kế có thể bỏ túi, đồng thời hướng tới khả năng đa nhiệm cũng như giải trí.

Bên trong iPhone Duo là chip A20 Pro. Đây cũng là bộ xử lý được dùng trên dòng iPhone 18 Pro. Máy có hệ thống tản nhiệt buồng hơi và thiết kế pin kép để phù hợp với cấu trúc gập.

iPhone Duo có giá khởi điểm 1.999 USD cho phiên bản 256 GB, ở Việt Nam từ 64,9 triệu. Apple sẽ nhận đặt trước từ ngày 16/10 và mở bán từ ngày 23/10.