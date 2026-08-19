Tesla Roadster thế hệ mới sẽ được trang bị động cơ tên lửa SpaceX?

Tesla Roadster thế hệ mới sẽ được phát triển thành một mẫu hypercar thuần điện, thậm chí có cả phiên bản SpaceX sử dụng công nghệ phản lực khí lạnh.

Tesla được cho là đang lên kế hoạch ra mắt thế hệ mới của Tesla Roadster ngay trong tháng 8/2026, gần một thập kỷ sau khi hãng xe điện này lần đầu giới thiệu nguyên bản của mẫu EV này nhưng liên tục trì hoãn ngày ra mắt chính thức.

Màn ra mắt hoành tráng của Tesla Roadster thế hệ mới?

Theo The Information, sự kiện ra mắt có thể bao gồm màn trình diễn của một phiên bản Tesla Roadster giới hạn được trang bị hệ thống động cơ phản lực khí lạnh (cold-gas thrusters) phát triển cùng SpaceX. Màn ra mắt này dự kiến tổ chức tại khu thử nghiệm của SpaceX ở McGregor, bang Texas (Mỹ).

Một số nguồn tin cho biết mẫu xe điện Roadster thế hệ thứ hai của Tesla sẽ chốt ngày ra mắt ngay trong tháng 8/2026. Đặc biệt hơn, xe có thêm phiên bản SpaceX với hệ thống phản lực khí lạnh, vốn dành riêng cho ngành hàng không vũ trụ.

Tesla chưa đưa ra bình luận trước đề nghị xác nhận thông tin từ Reuters. Hãng xe này lần đầu giới thiệu Roadster thế hệ thứ hai vào năm 2017 và từng tuyên bố sẽ bắt đầu bàn giao xe từ năm 2020. Tuy nhiên, chương trình phát triển mẫu xe này đã nhiều lần bị trì hoãn trong những năm qua.

Theo nguồn tin trên, chiếc Roadster sử dụng động cơ phản lực có thể được điều khiển từ xa thay vì có người ngồi sau vô lăng trong buổi trình diễn sắp tới. Nguyên nhân là lực đẩy và tiếng ồn rất lớn do hệ thống phản lực khí lạnh tạo ra.

Tại sự kiện Tesla Semi vào tháng 11/2017, ông Elon Musk đã làm ngành công nghiệp ôtô "bùng nổ" với nguyên bản của chiếc Roadster thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, vị tỷ phú này đã "bùng kèo" nhiều lần với những người đã đặt cọc mẫu EV này.

The Information cũng cho biết phiên bản Roadster tiêu chuẩn và biến thể mang thương hiệu SpaceX sẽ có thiết kế gần như giống nhau. Tuy nhiên, mẫu xe sử dụng hệ thống phản lực sẽ không đủ điều kiện lưu thông hợp pháp trên đường phố và có thể sở hữu mức giá lên tới hàng trăm nghìn USD, thậm chí chạm ngưỡng hàng triệu USD.

Tesla Roadster sẽ chính thức xuất hiện hay chỉ thêm một lần thất hứa?

Trước đây, Tesla từng nhận đặt cọc 50.000 USD đối với phiên bản Roadster tiêu chuẩn, trong khi bản giới hạn Founder's Series yêu cầu khoản đặt trước lên tới 250.000 USD . Đáng chú ý, chương trình phát triển Roadster được cho là đã thay đổi đáng kể so với kế hoạch ban đầu.

Thay vì tiếp tục phát triển như một mẫu xe điện hiệu suất cao truyền thống, Tesla được cho là đang hướng Roadster trở thành một mẫu hypercar hoàn toàn mới với cấu trúc thân xe bằng sợi carbon.

Thay vì tiếp tục phát triển như một mẫu xe điện hiệu suất cao truyền thống, Tesla được cho là đang hướng Roadster trở thành một mẫu hypercar hoàn toàn mới với cấu trúc thân xe bằng sợi carbon. Quyết định này được đưa ra sau khi hãng từ bỏ phương án sử dụng các thành phần kỹ thuật từ Model S Plaid.

Nếu các thông tin trên chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Tesla chính thức giới thiệu Roadster thế hệ mới kể từ sau màn ra mắt vào năm 2017, hé lộ hướng phát triển táo bạo hơn với công nghệ lấy cảm hứng từ lĩnh vực hàng không vũ trụ thông qua sự hợp tác với SpaceX.