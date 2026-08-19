VETC và ePass thu phí quản lý, đứng tên nhiều xe cần đóng bao nhiêu?

Khoản phí quản lý tài khoản VETC và ePass sẽ được thu theo đầu xe hay tính trên từng tài khoản là câu hỏi đang được nhiều người dùng quan tâm.

Từ tháng 8/2026, người dùng VETC và ePass đã bắt đầu được tính phí quản lý tài khoản. Số tiền người dùng phải trả là 6.600 đồng/tháng (đã bao gồm VAT) với khách hàng cá nhân, 66.000 đồng/tháng với tài khoản doanh nghiệp.

Khi này, khá nhiều ý kiến băn khoăn trường hợp doanh nghiệp quản lý nhiều xe, hoặc cá nhân đứng tên sở hữu nhiều ôtô, sẽ phải đóng phí theo đầu xe hay chỉ đóng một lần cho một tài khoản mỗi tháng?

Tính theo tài khoản

Nhìn chung, ở cả khách hàng cá nhân lẫn khách hàng doanh nghiệp, số tiền 6.600 đồng hoặc 66.000 đồng mỗi tháng đều được thu cho từng ví mà cá nhân hoặc doanh nghiệp đứng tên.

Trong thông báo thu phí dịch vụ quản lý tài khoản mà VETC gửi đến khách hàng hồi 20/7, đơn vị này nêu rõ các khoản phí đóng theo tháng sẽ áp dụng trên từng ví, không phải tính theo đầu xe.

VETC thông báo thu phí dịch vụ quản lý tài khoản cho từng ví theo chu kỳ tháng.

Theo nội dung Nghị định 119/2024 của Chính phủ Quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, khoản 3 Điều 11 có nêu rõ "mỗi tài khoản giao thông có thể sử dụng để chi trả cho nhiều phương tiện tham gia giao thông thuộc sở hữu của chủ phương tiện; mỗi phương tiện tham gia giao thông chỉ được nhận chi trả từ một tài khoản giao thông".

Như vậy, một cá nhân đứng tên sở hữu nhiều ôtô có thể sử dụng một tài khoản giao thông trên VETC hoặc ePass để chi trả các khoản phí giao thông đường bộ cho nhiều xe được liên kết.

Khi này, mỗi cá nhân dù sở hữu nhiều xe vẫn chỉ cần trả 6.600 đồng/tháng phí dịch vụ quản lý, miễn là tất cả xe này được liên kết với cùng một tài khoản VETC hoặc ePass.

Tương tự với tài khoản doanh nghiệp, mỗi tài khoản có thể sử dụng để quản lý và trả phí cho nhiều xe. Các xe này có thể được đăng ký ngay tại thời điểm đăng ký mở tài khoản VETC, hoặc thêm vào trong quá trình sử dụng thông qua chức năng "Nhận xe từ tài khoản khác" trên ứng dụng.

Doanh nghiệp có thể đăng ký xe liên kết với tài khoản giao thông VETC tại thời điểm điền biểu mẫu.

Giống với trường hợp tài khoản cá nhân, doanh nghiệp chỉ cần một tài khoản VETC hoặc ePass để chi trả phí ETC cho nhiều xe đã đăng ký, đồng thời chỉ phải chịu phí quản lý định kỳ 66.000 đồng/tháng/ví cho tài khoản tương ứng.

Chọn đóng phí theo tháng hay theo từng giao dịch?

Như trong bài viết trước của Tri Thức - Znews, phí quản lý tài khoản VETC hoặc ePass dành cho tài khoản doanh nghiệp tương đương 792.000 đồng/năm. Nếu chia ra theo đầu xe, một doanh nghiệp quản lý đội xe số lượng lớn nhìn chung không mất quá nhiều tiền mỗi năm cho nội dung thu phí này.

Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng ePass, việc trả khoản phí 66.000 đồng/tháng/ví về lý thuyết còn có lợi hơn. Theo thông tin do ePass cung cấp, phí dịch vụ quản lý tài khoản theo tháng chỉ áp dụng cho phương thức liên kết Viettel Money, các hình thức liên kết nguồn tiền còn lại sẽ trả phí theo từng lần giao dịch.

Người dùng ePass có phương án tính phí trên từng giao dịch. Ảnh: VDTC.

Tuy nhiên việc trả phí theo từng lần giao dịch tỏ ra không tối ưu về mặt kinh tế. Mức thu tối thiểu 1.000 đồng/lần giao dịch có vẻ không nhiều, nhưng khi nhân lên cho đội xe hàng chục chiếc với tần suất di chuyển cao, khoản phát sinh này có thể dễ dàng vượt ngưỡng 66.000 đồng/tháng.

Trong khi đó với khách hàng cá nhân, nếu nhu cầu sử dụng các tuyến cao tốc có thu phí ETC chỉ dừng lại 1-2 lần mỗi năm, phương án sử dụng ePass và liên kết các nguồn tiền khác ngoài Viettel Money để trả phí theo từng lần giao dịch là khá đáng cân nhắc.