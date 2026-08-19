Không muốn đóng 6.600 đồng/tháng, người dùng VETC có thể làm gì?

Trước quy định thu phí quản lý tài khoản 6.600 đồng/tháng của VETC và ePass, nhiều chủ xe tìm cách xóa ứng dụng hoặc hủy liên kết ngân hàng nhưng thực tế liệu có hiệu quả?

Những ngày gần đây, việc hai đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động là VETC và ePass áp dụng phí quản lý tài khoản trị giá 6.600 đồng/tháng/ví với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng/ví với doanh nghiệp trở thành đề tài thu hút sự quan tâm trên các diễn đàn mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng với tần suất di chuyển qua trạm thu phí không thường xuyên, khoảng 1-2 lần/năm, việc phải trả mức phí dịch vụ này là chưa hợp lý. Dưới đây là một số cách xử lý được nhiều người dùng lựa chọn cùng tính hiệu quả thực tế đã được phóng viên Tri Thức - Znews thử nghiệm thông qua tài khoản ví VETC cá nhân.

Xóa ứng dụng

Một số người cho rằng việc xóa ứng dụng khỏi thiết bị khi không sử dụng sẽ tiết kiệm được khoản phí dịch vụ nêu trên. Tuy nhiên điều này không chính xác.

Dù xóa ứng dụng VETC khỏi điện thoại, ví điện tử này vẫn đang được liên kết với tài khoản ngân hàng của chủ xe. Vì vậy, mỗi tháng theo thông tin mới nhất, mức phí 6.600 đồng vẫn được cấn trừ vào số dư ví hoặc ghi nợ nếu ví không đủ tiền.

Ngắt liên kết tài khoản ngân hàng

Nhiều người dùng chọn cách ngắt liên kết tài khoản ngân hàng khỏi ví VETC. Phóng viên Tri Thức - Znews cũng đã thử giải pháp này nhưng không thể thực hiện thành công.

Nếu chỉ liên kết duy nhất một tài khoản ngân hàng, không thể hủy liên kết trên ví VETC. Ảnh: Đan Thanh.

Ở mục thông tin liên kết, ứng dụng cũng để mục thông báo rõ là người dùng cần liên kết ít nhất một tài khoản ngân hàng/thẻ ghi nợ để sử dụng ví VETC.

Tại mục quản lý liên kết, ứng dụng quy định người dùng cần duy trì tối thiểu một tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ để sử dụng ví VETC. Khi chọn hủy liên kết, hệ thống lập tức hiển thị thông báo từ chối. Người dùng được hướng dẫn liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng nếu muốn hoàn tất thủ tục hủy sử dụng dịch vụ ví.

Thay đổi về tài khoản giao thông/thu phí

Trước đây để thanh toán các dịch vụ liên quan đến giao thông không dùng tiền mặt, chủ xe cần sử dụng tài khoản thu phí theo Nghị định số 19/2020.

Đến tháng 10/2025, chủ xe được thông báo chuyển sang sử dụng tài khoản giao thông, liên kết trực tiếp với ví điện tử VETC hoặc ePass, Vietel Money.

Khi thử quay lại sử dụng tài khoản thu phí giao thông và chỉ nạp tiền trực tiếp vào tài khoản này, không qua ví VETC, ứng dụng lập tức báo lỗi.

Tài khoản đã chuyển đổi lên ví VETC, không thể quay lại thông toán qua tài khoản giao thông. Ảnh: Đan Thanh.

Theo thông báo từ hệ thống, tài khoản thu phí/giao thông nay đã được chuyển đổi lên ví VETC. Vì vậy, người dùng chỉ có thể nạp tiền vào ví nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Thực tế cho thấy các biện pháp thủ công như xóa ứng dụng, hủy liên kết ngân hàng hay cố gắng nạp tiền trực tiếp vào tài khoản giao thông cũ đều không giúp người dùng tránh được phí duy trì.

Để không phát sinh khoản phí 6.600 đồng mỗi tháng khi không còn nhu cầu sử dụng, giải pháp triệt để duy nhất cho các chủ xe là liên hệ trực tiếp với tổng đài của đơn vị cung cấp dịch vụ để thực hiện thủ tục hủy tài khoản ví theo đúng quy định.