VETC xin lỗi, tạm dừng thu phí dịch vụ ví điện tử

Trong thông báo mới nhất, VETC chân thành xin lỗi khách hàng, quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ Ví VETC.

VETC vừa phát đi thông báo xác nhận chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ Ví VETC, thực hiện rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

VETC nhấn mạnh trong thực tế, hệ thống Ví VETC chưa thực hiện khoản thu phí nào đến hiện tại. Đơn vị này cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng vì những băn khoăn và trải nghiệm chưa tốt vừa qua.

VETC cho biết trân trọng ghi nhận các phản ánh liên quan đến chính sách phí dịch vụ Ví VETC. Đơn vị này nhìn nhận rằng quá trình xây dựng, truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách chưa đầy đủ, chưa đáp ứng kỳ vọng và chưa tạo được trải nghiệm tốt cũng như sự đồng thuận của khách hàng.

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

VETC khẳng định tài khoản giao thông không thu phí. Đơn vị này dẫn nội dung Nghị định 119/2024, rằng tài khoản giao thông phải được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng. Chính sách phí vừa qua liên quan đến Ví VETC - phương tiện thanh toán kết nối với tài khoản giao thông - không phải phí quản lý tài khoản giao thông hay phí sử dụng đường bộ.

VETC cũng giải thích ví điện tử là dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và quản lý theo Thông tư 40/2024.

Việc cung cấp dịch vụ đòi hỏi Ví VETC phải đầu tư hệ thống, thực hiện eKYC, bảo đảm an ninh, bảo mật, vận hành và đối soát 24/7, kết nối với ngân hàng, trả phí ngân hàng, các đơn vị chuyển mạch và duy trì toàn bộ số dư của khách hàng tại tài khoản bảo đảm thanh toán độc lập. Các ví khác nhau có hình thức thu phí khác nhau phù hợp với sản phẩm, dịch vụ và đặc thù khách hàng.

VETC nhấn mạnh ví điện tử không phải tài khoản tiền gửi. Thực hiện theo quy định hiện hành, VETC không được trả lãi hoặc sử dụng số dư Ví của khách hàng để cho vay, đầu tư hay phục vụ hoạt động kinh doanh của VETC. Đơn vị này cho biết đây là các yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn cho tiền và giao dịch của khách hàng mà VETC có trách nhiệm tuân thủ.

VETC và ePass giúp người dùng trả phí ETC khi tham gia giao thông đường bộ. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Cũng trong thông báo, VETC bày tỏ sự thấu hiểu và trân trọng kỳ vọng của khách hàng về một dịch vụ thuận tiện, minh bạch, hợp lý và có quyền lựa chọn. Đơn vị này cam kết sẽ rà soát toàn diện, phân tích đặc thù và nhu cầu của từng nhóm khách hàng để xây dựng giải pháp tối ưu, phù hợp hơn.

Trước đó vào khoảng cuối tháng 7, VETC thông báo thu phí dịch vụ quản lý tài khoản đối với khách hàng sử dụng Ví điện tử VETC. Mức phí mỗi tháng với khách hàng cá nhân là 6.600 đồng/tháng/ví, khách hàng doanh nghiệp chịu phí 66.000 đồng/tháng/ví.

Tương tự, ePass cũng thu 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng với khách hàng doanh nghiệp, tuy nhiên chỉ áp dụng với hình thức liên kết nguồn tiền Viettel Money.