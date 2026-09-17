Vì sao MU sa sút thê thảm chỉ sau một mùa giải?

Sau nửa mùa giải thăng hoa với chuỗi trận ấn tượng, HLV Michael Carrick và MU đã phải đối diện thực tế phũ phàng khi bước vào mùa giải mới.

Một năm trước, xác suất vô địch Ngoại hạng Anh của Manchester United theo mô hình Opta chỉ là 0,6%. Trước mùa 2026/27, con số ấy tăng lên 6,2%, đủ để đội bóng của Michael Carrick đứng thứ tư trong danh sách ứng viên, trên Aston Villa, Chelsea hay Tottenham.

Đó là bước nhảy đáng kể với một CLB đã trải qua hơn một thập kỷ chật vật tìm đường trở lại đỉnh cao. Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, MU chỉ hai lần cán đích ở vị trí á quân và thường xuyên phải bắt đầu lại với những dự án mới.

Ánh sáng đã bắt đầu xuất hiện ở sân Old Trafford, nhưng cảm giác tích cực luôn cần được nhìn bằng sự thận trọng. MU không chỉ cần chơi hay trong vài tháng, mà phải chứng minh đủ ổn định để duy trì một mùa giải trọn vẹn ở nhóm đầu giải. Họ sẽ càng cần chứng minh hơn sau những thất bại tủi hổ như trước Brighton rạng sáng nay, khi MU bị loại dù đã dẫn trước 2-0.

Michael Carrick có phải là "chân ái"?

Bước ngoặt đến từ giai đoạn cuối mùa trước. Sau khi Michael Carrick trở lại ghế huấn luyện vào tháng 1, MU chơi ổn định hơn hẳn và khép lại 17 vòng cuối với 39 điểm, gồm 12 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ 2 thất bại.

Carrick gần như không mắc sai lầm nào trong những tháng đầu tiên nắm quyền. Ông điềm tĩnh hơn hẳn so với một Ruben Amorim luôn hừng hực lửa trên đường biên, và cái mác "cựu danh thủ" đã giúp ông xoa dịu được sự căng thẳng giữa câu lạc bộ và người hâm mộ.

Tính từ ngày Carrick nhậm chức, không đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh giành được nhiều điểm hơn MU. Ảnh: Opta.

Quan trọng nhất, trong 17 trận cầm quân, ông thắng tới 12, giúp Man Utd đoạt vé dự Champions League sớm 3 vòng đấu, một thành tích không tưởng bởi khi tiếp quản, đội bóng đang ngụp lặn ở vị trí thứ 7.

Dưới thời Amorim, MU chỉ kiếm được trung bình 1,23 điểm/trận tại Ngoại hạng Anh, trong khi con số này của Carrick là 2,29 điểm. Thực tế, tính từ ngày Carrick nhậm chức cho đến cuối mùa, không đội bóng nào ở giải đấu cao nhất nước Anh giành được nhiều điểm hơn MU.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số trận thắng. MU dưới thời Carrick chơi với cấu trúc rõ ràng hơn, các cầu thủ hiểu nhiệm vụ của mình và đội bóng không còn dễ dàng rơi vào trạng thái mất kiểm soát mỗi khi trận đấu diễn biến bất lợi.

Tuy nhiên, cũng dễ hiểu nếu nhiều người vẫn còn hoài nghi. Carrick phần nào được hưởng lợi khi MU chỉ còn một đấu trường duy nhất để tập trung, và cuộc đua top 4 mùa trước cũng không quá khốc liệt, trong bối cảnh Liverpool sa sút, Chelsea xếp thứ 10 còn Tottenham chật vật trụ hạng.

Carrick đơn giản chỉ làm đúng những gì cần làm là dẹp bỏ sơ đồ 3 hậu vệ của Amorim, trao cơ hội cho Kobbie Mainoo và giữ chắc tấm vé Champions League.

Tuy nhiên, mùa giải 2026/2027 sẽ là thử thách khốc liệt hơn rất nhiều khi MU sẽ phải thi đấu ở Ngoại hạng Anh, Champions League và các cúp quốc nội. Khởi đầu tốt không đảm bảo cho một tương lai huy hoàng, với bài học từ Erik ten Hag vẫn còn đó.

Đội hình quá mỏng

Mùa hè năm 2025, MU đã bạo chi hơn 200 triệu bảng cho 4 tân binh để tránh cảnh ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Vậy phần thưởng cho Carrick sau khi giành vé Champions League là gì? Mức chi tiêu mùa hè chỉ vỏn vẹn 165 triệu bảng, thấp hơn cả tân binh Hull City.

Andrey Santos và Youri Tielemans hứa hẹn là những sự bổ sung chất lượng. Tuy nhiên, nếu coi Santos là người thay thế Casemiro, và nhớ rằng Manuel Ugarte sẽ vắng mặt phần lớn mùa giải vì chấn thương, chiều sâu hàng tiền vệ của MU hiện tại gần như không khác mùa trước.

Niềm tin đặt vào Mason Mount cũng nhanh chóng tan vỡ khi cựu sao Chelsea tiếp tục dính chấn thương sau vài trận giao hữu tiền mùa giải ấn tượng. Ngôi sao được kỳ vọng Carlos Baleba cũng chưa thể góp mặt vì chấn thương.

Luke Shaw đã có mùa giải 2025/2026 xuất thần khi đá trọn 38 trận tại Ngoại hạng Anh, nhưng sẽ là mạo hiểm nếu có thể tin rằng anh có thể lặp lại điều đó trong mùa giải mới. Ảnh: Opta.

Một vị trí khẩn cấp khác là hậu vệ trái. Luke Shaw đã có mùa giải 2025/2026 xuất thần khi đá trọn 38 trận tại Ngoại hạng Anh, nhưng thật khó để tin tưởng cầu thủ này có thể cày ải với cường độ tương tự khi MU phải đá thêm cúp châu Âu.

Mùa trước, MU chỉ đá đúng 40 trận, con số ít nhất trong 111 năm qua. Mùa này, "Quỷ đỏ" chắc chắn phải đá tối thiểu 48 trận.

Không đội bóng nào ở châu Âu có thể bước vào mùa giải căng thẳng với chỉ một hậu vệ trái đúng nghĩa duy nhất. Nên nhớ, ở hai mùa giải trước đó, Shaw chỉ có thể góp mặt lần lượt 25% và 11% tổng số phút thi đấu của cả đội.

Khi đội hình quá mỏng, có lẽ Carrick sẽ phải chờ đợi những sản phẩm từ lò đào tạo trẻ. Mùa giải này, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào sự phát triển của Shea Lacey.

Ở tuổi 19, Shea Lacey có lối chơi trực diện và sự máu lửa. Anh cũng là người mở tỉ số trong trận đấu với Brighton. Nếu duy trì phong độ, Lacey có thể trở thành phương án xoay tua chất lượng với Amad Diallo.

Đây hứa hẹn sẽ là một "quân bài tẩy" chất lượng trong tay Carrick ở những đấu trường MU cần xoay tua nhân sự.