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Video Xe Ôtô

VIDEO MỚI

Nhảy ra trước đầu xe Tesla Cybercab

Nhảy ra trước đầu xe Tesla Cybercab

EV 1.0K

Đoạn video trên mạng xã hội X cho thấy một người nhiều lần nhảy ra trước đầu xe taxi tự hành Tesla Cybercab, dường như để kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống tự lái.

Xe điện và cuộc chuyển đổi toàn cầu, lợi thế nào cho thương hiệu Việt?

Xe điện và cuộc chuyển đổi toàn cầu, lợi thế nào cho thương hiệu Việt?

Xe 2.3K

Sự chuyển dịch của ngành xe điện đang tạo ra một cuộc cách mạng toàn cầu, và Việt Nam không đứng ngoài xu hướng. VinFast đang đầu tư mạnh mẽ, xây dựng hệ sinh thái xe điện và vươn ra thế giới. Những yếu tố nào giúp xe điện Việt Nam có chỗ đứng vững chắc? Câu trả lời nằm trong chiến lược phát triển toàn diện.

Ôtô điện dễ sở hữu, chi phí nuôi xe cũng không đáng lo

Ôtô điện dễ sở hữu, chi phí nuôi xe cũng không đáng lo

Xe 1.9K

Anh Bạch Trung – chủ nhân của cả VFe34, VF8 và VF3 – chia sẻ trải nghiệm thực tế về chi phí sử dụng xe điện VinFast mỗi tháng. Bài toán tiền sạc, bảo dưỡng đến lợi ích kinh tế so với xe xăng, tất cả sẽ được phân tích rõ ràng qua những con số thực tế.

Nữ chủ nhân đánh giá VinFast VF 7 - khi xe là tuyên ngôn cá tính

Nữ chủ nhân đánh giá VinFast VF 7 - khi xe là tuyên ngôn cá tính

Xe 2.0K

Là một trong những chủ nhân tiên phong của VinFast VF7, chị Thúy Vy không chỉ ủng hộ thương hiệu Việt mà còn tận hưởng sự thay đổi trong phong cách sống. Chiếc xe trở thành tuyên ngôn cá tính, nâng tầm phong cách và thói quen di chuyển.

Trải nghiệm nhanh BYD Dolphin

Trải nghiệm nhanh BYD Dolphin

EV 5.4K

Là chiếc xe điện rẻ nhất trong dải sản phẩm của BYD tại Việt Nam, liệu Dolphin sẽ được trang bị gì để cạnh tranh cùng các đối thủ?

Trải nghiệm VinFast VF 7

Trải nghiệm VinFast VF 7

Xe 7.6K

VinFast VF 7 cùng phân khúc với VF e34 nhưng có kích thước tổng thể lớn hơn, hiệu năng của mẫu xe này cũng nhỉnh hơn. VF 7 được bán với giá khởi điểm 850 triệu đồng.

Trải nghiệm taxi điện tại TP.HCM

Trải nghiệm taxi điện tại TP.HCM

EV 179 6.6K

TP.HCM là khu vực thứ 2 trên toàn quốc triển khai taxi Xanh SM. Khách hàng có thể lựa chọn 2 dịch vụ là GreenCar và LuxuryCar.

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