VinFast, ôtô Nhật Bản và sự 'nhàm chán' ở top xe bán chạy

Không còn bùng nổ như giai đoạn đầu mới ra mắt nhưng Mitsubishi Xforce vẫn là một trong những trụ cột doanh số của thương hiệu ôtô Nhật Bản. Trong tháng 7, Mitsubishi Xforce bàn giao thành công 1.170 xe đến tay khách Việt, nâng tổng doanh số lũy kế từ đầu năm lên thành 7.469 xe. Các phiên bản mới của Mitsubishi Xforce có giá lần lượt 605 triệu, 665 triệu và 720 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.