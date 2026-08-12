VinFast, ôtô Nhật Bản và sự 'nhàm chán' ở top xe bán chạy

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Doanh số 5.564 xe trong tháng 7 đưa VinFast VF 3 trở lại ngôi đầu danh sách 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt. Mẫu ôtô điện cỡ nhỏ tích lũy được doanh số 29.345 xe sau 7 tháng, thuộc nhóm cao hàng đầu tại Việt Nam. VinFast VF 3 hiện có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 285 triệu và 296 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
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VinFast VF 5 cùng biến thể Herio Green ghi nhận doanh số chung 4.407 xe trong tháng 7 vừa qua, đứng thứ nhì toàn thị trường ôtô Việt Nam. VinFast VF 5 hiện có giá khởi điểm 496 triệu đồng, trong khi Herio Green chuyên chạy dịch vụ có giá 450-469 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
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Doanh số 4.404 xe của VinFast Limo Green vẫn đánh dấu sự tăng trưởng so với tháng liền trước, tuy nhiên chưa đủ để giúp mẫu MPV điện chuyên dùng kinh doanh dịch vụ vận tải giữ được ngôi đầu. Sau 7 tháng, doanh số tích lũy của Limo Green đạt 32.331 xe. VinFast Limo Green hiện có giá 699 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
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Với 2.429 xe bán ra trong tháng 7, mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ VinFast Minio Green có lần hiếm hoi góp mặt trong danh sách 10 ôtô có doanh số cao nhất toàn thị trường. Sau khi VF 2 ra mắt, Minio Green được điều chỉnh giá bán về mức khởi điểm 188 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.
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VinFast VF 6 hoàn thiện nửa trên danh sách 10 ôtô bán chạy nhất tháng 7 với doanh số 1.993 xe. Sau 7 tháng đầu năm, lượng tiêu thụ tích lũy 16.038 xe gần như chắc chắn giúp mẫu SUV điện cỡ B thương hiệu Việt giữ vững ngôi đầu phân khúc. VinFast VF 6 hiện có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 646 triệu và 699 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
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Doanh số Toyota Yaris Cross tăng trưởng mạnh trong tháng 7 để đạt 1.781 xe, giúp mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Indonesia đứng thứ 6 danh sách ôtô bán chạy. Từ đầu năm, khách Việt đã mua tổng cộng 9.927 xe Toyota Yaris Cross, trong đó có 1.385 xe thuộc phiên bản hybrid. Toyota Yaris Cross hiện có giá 650-728 triệu đồng. Ảnh: TMV.
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Đắt hơn 50 triệu đồng so với Limo Green, VinFast VF MPV 7 vẫn là mẫu xe thu hút sự quan tâm từ nhóm khách hàng cá nhân. Doanh số 1.674 xe trong tháng 7 giúp mẫu MPV thuần điện góp mặt trong danh sách 10 ôtô bán chạy nhất thị trường Việt. Lúc này, VF MPV 7 đang có giá 750 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
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Cận kề thời điểm ra mắt thế hệ mới, Mazda CX-5 vẫn chứng tỏ sức hút không nhỏ tại thị trường Việt Nam. Trong tháng 7, khách Việt đã mua 1.229 xe Mazda CX-5, nâng tổng doanh số lũy kế của mẫu SUV cỡ C này từ đầu năm lên thành 9.352 xe. Mazda CX-5 hiện có tổng cộng 6 phiên bản, giá bán dao động trong khoảng 699-869 triệu đồng. Ảnh: Thaco.
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Không còn bùng nổ như giai đoạn đầu mới ra mắt nhưng Mitsubishi Xforce vẫn là một trong những trụ cột doanh số của thương hiệu ôtô Nhật Bản. Trong tháng 7, Mitsubishi Xforce bàn giao thành công 1.170 xe đến tay khách Việt, nâng tổng doanh số lũy kế từ đầu năm lên thành 7.469 xe. Các phiên bản mới của Mitsubishi Xforce có giá lần lượt 605 triệu, 665 triệu và 720 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.
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Mitsubishi Xpander là cái tên cuối cùng trong danh sách ôtô bán chạy nhất tháng 7, doanh số đạt 1.083 xe. Sức ép từ nhóm MPV điện đang ít nhiều ảnh hưởng đến thị phần của Xpander nói riêng và các xe MPV chạy xăng nói chung. Nhiều khả năng, phiên bản HEV của Mitsubishi Xpander sẽ sớm được giới thiệu tại Việt Nam. Hiện, Mitsubishi Xpander có giá 568-699 triệu đồng. Ảnh: Mitsubishi.
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