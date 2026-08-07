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Xe Ôtô

Xe điện châu Âu tiền tỷ Mini Aceman có gì đặc biệt?

  • Thứ sáu, 7/8/2026 18:06 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Với giá bán hơn 2,4 tỷ đồng, mẫu xe điện mới Mini Aceman có gì đặc biệt?

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Mini vừa trưng bày mẫu xe thuần điện mới của hãng là chiếc Aceman.

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Xe có chiều dài khoảng 4.007 mm, nhỏ hơn so với mẫu xe Countryman cùng nhà.
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Dễ dàng nhận ra những chi tiết thiết kế quen thuộc của các dòng sản phẩm Mini trên mẫu Aceman.

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Đuôi xe vẫn là cụm đèn đặc trưng đặt dọc.

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Bên trong khoang lái được thiết kế theo ngôn ngữ Charismatic Simplicity, kết hợp giữa nhiều vật liệu như da, vải hay nhựa lì, tạo cảm giác thể thao. Vô lăng dáng tròn quen thuộc tiếp tục được trang bị trên mẫu Mini thuần điện.
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Nổi bật ở trung tâm táp lô là màn hình OLED, ngay dưới là thanh điều khiển Toggle Bar. Màn hình được kết nối với ứng dụng Mini App giúp người dùng theo dõi tình trạng pin, quá trình sạc và lập kế hoạch hành trình phù hợp.

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Xung quanh cabin là hệ thống âm thanh loa Harman Kardon viền vàng gold, vừa hỗ trợ chức năng giải trí và là điểm trang trí ở phần tabi cửa.

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MINI Aceman sử dụng hệ truyền động thuần điện với công suất tối đa 160 kW, mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,1 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 170 km/h. Bộ pin dung lượng 49,2 kWh dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động khoảng 406 km mỗi lần sạc theo chuẩn WLTP.
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Tại Việt Nam, Mini Aceman được bán với giá khoảng 2,419 tỷ đồng. Mẫu xe này thường được đặt cùng bàn cân với một số cái tên như Mercedes-Benz EQB (từ 2,309 tỷ) hay Volvo EC40 (khoảng 1,739 tỷ đồng).

Sách hay đọc trên xe

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Đan Thanh

ảnh: Phong Vân

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