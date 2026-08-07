Xe điện châu Âu tiền tỷ Mini Aceman có gì đặc biệt?

Dễ dàng nhận ra những chi tiết thiết kế quen thuộc của các dòng sản phẩm Mini trên mẫu Aceman.

Bên trong khoang lái được thiết kế theo ngôn ngữ Charismatic Simplicity, kết hợp giữa nhiều vật liệu như da, vải hay nhựa lì, tạo cảm giác thể thao. Vô lăng dáng tròn quen thuộc tiếp tục được trang bị trên mẫu Mini thuần điện.

Nổi bật ở trung tâm táp lô là màn hình OLED, ngay dưới là thanh điều khiển Toggle Bar. Màn hình được kết nối với ứng dụng Mini App giúp người dùng theo dõi tình trạng pin, quá trình sạc và lập kế hoạch hành trình phù hợp.

MINI Aceman sử dụng hệ truyền động thuần điện với công suất tối đa 160 kW, mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,1 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 170 km/h. Bộ pin dung lượng 49,2 kWh dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động khoảng 406 km mỗi lần sạc theo chuẩn WLTP.

Tại Việt Nam, Mini Aceman được bán với giá khoảng 2,419 tỷ đồng . Mẫu xe này thường được đặt cùng bàn cân với một số cái tên như Mercedes-Benz EQB (từ 2,309 tỷ) hay Volvo EC40 (khoảng 1,739 tỷ đồng ).

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

