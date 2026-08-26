Xe dưới 400 triệu giảm giá, đã rẻ nay càng rẻ hơn

Nhóm xe tầm giá dưới 400 triệu đồng liên tục nhận được ưu đãi giảm tiền mặt lẫn quà tặng phụ kiện, giúp người dùng Việt tối ưu chi phí sở hữu phương tiện.

Những mẫu xe có giá bán dưới 400 triệu đồng đã thuộc vào nhóm xe dễ tiếp cận nhất thị trường Việt. Trong giai đoạn thấp điểm, những cái tên này tiếp tục được áp dụng các ưu đãi giá, giúp người mua càng tiết kiệm hơn nếu chọn "xuống tiền".

VinFast VF 2, VF 3

VF 2 có thể là mẫu xe điện mini có giá bán dễ tiếp cận nhất hiện tại. Xe được niêm yết ở mốc 188 triệu đồng, sau đó nhanh chóng được giảm về mức 178,6 triệu đồng nếu khách hàng đặt cọc mua xe sớm.

Mẫu xe điện "quốc dân" VF 3 cũng thuộc nhóm xe có giá bán dưới 400 triệu đồng đang được hưởng ưu đãi trong tháng 8. Xe đang được bán với giá khoảng 270 triệu đồng, đã bao gồm pin. Hiện tại, khách hàng mua VF 3 có thể được giảm đến 6 triệu theo chương trình "Tương lai xanh", tặng một năm bảo hiểm thân vỏ và giảm thêm 3 triệu đồng cho các mẫu xe TC1.

Cả VF 2 và VF 3 đều đang được hưởng loạt ưu đãi lớn từ VinFast. Ảnh: VinFast, Phương Lâm.

Nếu đang sở hữu mẫu xe xăng VinFast, người mua VF 2 và VF 3 được giảm thêm đến 80 triệu đồng thông qua chương trình khách hàng thân thiết của VinFast.

Ưu đãi dành cho thành viên VinClub lên đến 9% giá xe. Hiện tại, người mua VinFast VF 2, VF 3 tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn phí sạc (10 lần/tháng) tại toàn bộ hệ thống trạm sạc V-Green trong 2 năm, miễn phí gửi xe và đỗ xe ưu tiên tại các điểm thuộc hệ sinh thái VinGroup.

Wuling Macaron

Mẫu xe mini Wuling Macaron vừa được trưng bày tại các đại lý sau thời gian dài hé lộ thông tin mở bán. Theo ghi nhận của phóng viên, mẫu xe đang được phân phối với 2 phiên bản là 205 và 300, tên tùy chọn ứng với phạm vi hoạt động của mỗi mẫu xe. Giá của Wuling Macaron dao động 269-329 triệu đồng.

Wuling Macaron có giá khởi điểm 269 triệu đồng với bản 205 km. Ảnh: Wuling.

Trong giai đoạn cuối tháng 8, cả 2 phiên bản đều đang được hưởng ưu đãi tiền mặt tại đại lý, dao động 5-10 triệu đồng tùy nơi. Ngoài ra, khách hàng khi mua Macaron cũng được tặng kèm phụ kiện cho xe và mức tiền mặt giảm quy đổi theo gói miễn phí sạc một năm.

Bestune Xiaoma 222

Mẫu xe điện mini Bestune Xiaoma 222 vừa được giới thiệu tại Việt Nam cách đây vài ngày. Với mức giá niêm yết khoảng 232 triệu đồng, Xiaoma 222 nhanh chóng ghi tên mình vào nhóm xe rẻ nhất thị trường Việt.

Bestune Xiaoma bản mới được bán với 3 phiên bản, giá từ 232 triệu đồng. Ảnh: Bestune.

Xe đang được bán với 3 phiên bản gồm Eco (ghế nỉ), Eco (ghế da) và Plus, giá lần lượt là 232 triệu, 238 triệu và 258 triệu đồng. Tại các đại lý phân phối mẫu xe này, nhân viên tư vấn cho biết hiện chưa có chương trình giảm tiền mặt đối với mẫu Xiaoma 222.

Tuy nhiên, khách hàng khi đặt mua xe vẫn đang được tặng kèm các phần quà như thảm lót sàn, phim dán cách nhiệt, bọc vô lăng...