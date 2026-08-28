Xe lắp ráp có đang 'lép vế' trước ôtô nhập khẩu?

Cả xe lắp ráp lẫn ôtô nhập khẩu tại Việt Nam đều đang tăng trưởng về sản lượng và doanh số.

Kết thúc 7 tháng đầu năm, ôtô nhập khẩu tại Việt Nam ghi nhận xu hướng tăng trưởng khá tốt về sản lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên song song với đó, lượng xe lắp ráp tại Việt Nam cũng ghi nhận đà tăng trưởng gần như tương đương, cho thấy xe lắp ráp dường như không quá "lép vế" trước ôtô nhập khẩu.

Xe nhập, lắp đều tăng trưởng

Báo cáo từ Cục Hải quan - Bộ Tài chính cho biết trong tháng 7, Việt Nam hoàn tất nhập khẩu tổng cộng 27.686 xe, tổng giá trị kim ngạch đạt hơn 597 triệu USD . Lũy kế từ đầu năm, nhóm hàng ôtô nguyên chiếc đạt sản lượng nhập khẩu 148.696 xe, giá trị kim ngạch vượt trên 3,45 tỷ USD .

Báo cáo từ Cục Thống kê - Bộ Tài chính lại ước tính trong 7 tháng đầu năm, các dây chuyền lắp ráp, sản xuất ôtô tại Việt Nam đã hoàn thành xuất xưởng 325.400 ôtô các loại.

Sản lượng ôtô nội địa tại Việt Nam tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: VinFast.

So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng ôtô lắp ráp của Việt Nam đã tăng 24,3%, tức tương đương đà tăng trưởng về sản lượng của ôtô nhập khẩu.

Như vậy, nguồn cung ôtô mới tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm đã ghi nhận tổng cộng khoảng hơn 473.000 xe. Cần lưu ý rằng không phải tất cả ôtô lắp ráp tại Việt Nam đều bán cho khách hàng trong nước, do vậy số xe mới từ "nguồn cung" này không hoàn toàn cung cấp cho thị trường Việt Nam.

Dù vậy, sức tăng trưởng khá tốt của cả nhóm xe nhập khẩu lẫn lắp ráp, cùng với sự mở rộng về quy mô của thị trường vẫn có thể xem là tín hiệu cho thấy Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển cho mảng ôtô.

Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công chỉ ra trong 7 tháng đầu năm nay, toàn thị trường Việt Nam đã tiêu thụ tổng cộng hơn 387.000 ôtô các loại.

Số này bao gồm 253.593 xe lắp ráp của Hyundai, VinFast và các thương hiệu thành viên VAMA, 125.663 xe nhập khẩu nguyên chiếc cùng với một lượng xe thương mại cả nhập khẩu và lắp ráp do Hyundai Thành Công phân phối.

Nếu chỉ tính riêng trong nhóm các thương hiệu thành viên VAMA, doanh số xe nhập khẩu 7 tháng đầu năm nay đã tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tiêu thụ xe lắp ráp các thương hiệu này cũng tăng 6%.

Dòng phiên bản Hybrid của Honda CR-V chuyển từ nhập khẩu Thái Lan sang lắp ráp trong nước. Ảnh: Phúc Hậu.

Xét riêng nhóm xe VinFast, doanh số hơn 137.000 xe từ đầu năm cũng đánh dấu mức tăng trưởng hơn 74% so với lượng tiêu thụ từng ghi nhận trong 7 tháng đầu năm 2025.

Nhìn chung, xe nhập và lắp ráp tại Việt Nam tính đến hiện tại đều tăng trưởng cả về sản lượng lẫn doanh số. Nếu chỉ tính riêng trong nhóm các thành viên VAMA, doanh số xe nhập khẩu đang trội hơn, nhưng lượng tiêu thụ khá lớn của VinFast khiến tương quan doanh số giữa xe lắp ráp với ôtô nhập khẩu có sự thay đổi đáng kể.

Thị trường xe Việt ngày càng "phình to"

Thị trường xe Việt trong giai đoạn từ năm 2024 đến nay đang trong xu hướng tăng trưởng tương đối tốt.

Theo dữ liệu bán hàng được VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công chia sẻ, lượng tiêu thụ ôtô tại Việt Nam trong năm 2024 đạt tổng cộng hơn 493.000 xe. Bước sang năm 2025, tổng doanh số toàn thị trường (chưa bao gồm xe sang, ôtô Trung Quốc và vài hãng khác không chia sẻ số liệu bán hàng) đạt hơn 604.000 xe.

Tính đến hết tháng 7, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam đã đạt hơn 387.000 xe, trong đó doanh số nhóm thương hiệu thành viên VAMA cùng Hyundai và VinFast đều tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số thị trường xe Việt tăng trưởng qua từng năm Diễn biến doanh số toàn thị trường xe Việt giai đoạn 2024-2026 (Số liệu: VAMA, VinFast, TC Motor) Nhãn 2024 2025 7 tháng đầu năm 2026

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Như vậy, có thể tạm kết luận rằng nguồn cung ôtô cho thị trường Việt đang tăng trưởng nhanh để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Ở chiều ngược lại, quy mô thị trường tăng mạnh cũng thúc đẩy các hãng tăng sản lượng lắp ráp và nhập khẩu.

Trong bức tranh toàn cảnh đó, ôtô lắp ráp không hoàn toàn lép vế trước xe nhập khẩu. Ngược lại, sự hiện diện của VinFast trên thị trường Việt Nam đang đảm bảo cán cân doanh số không nghiêng quá nhiều về xe nhập khẩu.

Động thái mở mới nhà máy, chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp của một vài hãng xe gần đây cũng sẽ giúp xe lắp ráp vừa cải thiện sản lượng, vừa tăng tính cạnh tranh trên thị trường.