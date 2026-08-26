Xe ôm công nghệ chạy xăng có thể bị cấm vào trung tâm TP.HCM từ 2028

Theo đề án được Sở Xây dựng TP.HCM công bố, từ năm 2028, 100% xe 2 bánh chạy dịch vụ tại trung tâm TP.HCM dự kiến là xe điện, xe năng lượng mới.

Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM mới nhất từ Sở Xây dựng TP.HCM vừa nêu ra những mốc thời gian thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) theo loại phương tiện.

Theo đề án, tại khu vực trung tâm TP.HCM, từ năm 2028, toàn bộ xe 2 bánh công nghệ dự kiến là xe điện hoặc xe năng lượng xanh.

Với xe máy cá nhân không kinh doanh vận tải, từ năm 2029, dự kiến toàn bộ xe cần đạt mức tiêu chuẩn khí thải (TCKT) cấp độ 3. Đến năm 2030, toàn bộ xe máy cần đạt mốc TCKT mức 4. Từ ngày 1/1/2035, dự kiến 100% xe máy lưu thông ở trung tâm TP.HCM là xe điện hoặc xe năng lượng xanh.

Lộ trình hạn chế xe 2 bánh xăng tại trung tâm TP.HCM theo đề án. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Điều này đồng nghĩa với việc từ tháng 1/2028 theo đề án, toàn bộ xe máy công nghệ cần chuyển sang loại thuần điện nếu muốn di chuyển trong khu vực trung tâm TP.HCM.

Khu vực phát thải thấp ở trung tâm TP.HCM áp dụng cấm theo đề án được xác định là vùng lõi trung tâm rộng khoảng 930 ha và Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đến năm 2029, vùng phát thải thấp được mở rộng đến khu vực Vành đai 2 TP.HCM.

Nếu đề án này được thông qua với các lộ trình trên, mốc thời gian cấm xe 2 bánh công nghệ chạy xăng tại trung tâm TP.HCM và Hà Nội sẽ tương đồng nhau.

Trước đó theo đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 tại Hà Nội, từ 1/1/2028 đến 31/12/2029 và từ 1/1/2030 trở đi, đối với xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải sử dụng phương tiện chạy xăng, Hà Nội sẽ cấm lưu thông.