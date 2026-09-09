Đây là lý do chính đáng để đêm nay thức chờ iPhone mới

Sau gần một thập kỷ phát triển, iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sắp xuất hiện với mức giá có thể vượt 2.000 USD.
iPhone gập giúp Apple làm mới dòng sản phẩm của mình. Ảnh: Bloomberg.
Apple chuẩn bị bước vào thị trường điện thoại gập sau gần một thập kỷ nghiên cứu. Thiết bị đầu tiên của công ty có thể có giá hơn 2.000 USD. Đây cũng được xem là thay đổi thiết kế lớn nhất của iPhone kể từ khi sản phẩm này xuất hiện gần 20 năm trước.
Theo Bloomberg, dự án có tên mã V68 trong nội bộ Apple. Trong quá trình phát triển, một số nhân viên gọi sản phẩm là iPhone Ultra. Tên gọi này phản ánh vị trí cao cấp hơn các mẫu iPhone còn lại. Tuy nhiên, Táo khuyết chưa chính thức xác nhận tên thương mại.
Theo những người am hiểu dự án, Apple từng đặt mục tiêu cho mức giá khởi điểm 1.999 USD. Con số này giúp công ty tránh vượt ngưỡng 2.000 USD của nhiều flagship gập hiện nay. Apple từng sử dụng chiến lược tương tự với iPhone X khi chào bán với giá 999 USD vào năm 2017.
Tuy nhiên, Táo khuyết đã thay đổi kế hoạch. Apple gần đây đã thảo luận mức giá lên tới 2.199 USD. Chi phí linh kiện tăng là một trong những nguyên nhân khiến công ty không thể đưa ra mức giá phù hợp hơn. Một số phiên bản có dung lượng bộ nhớ cao có thể tiến sát mốc 3.000 USD.
Mức giá gần 2.000 USD của iPhone gập có thể không phù hợp với số đông người dùng. Ảnh: Mashable.
Mức giá này cao hơn đáng kể so với các dòng iPhone hiện tại. Tuy nhiên, Apple tin rằng vẫn tồn tại một nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả. Các phiên bản iPhone Pro dung lượng cao đã tiến gần mức 2.000 USD trong những năm gần đây.
Ý tưởng về iPhone gập đã xuất hiện từ rất sớm tại Apple. Các nhóm kỹ thuật phần cứng nội bộ đã nghiên cứu cấu trúc màn hình linh hoạt, bản lề và vật liệu liên quan từ trước khi Samsung ra mắt Galaxy Fold đầu tiên vào năm 2019.
Dự án ban đầu không nhất thiết phải là một chiếc iPhone, thay vào đó một thiết bị có kích thước tương tự iPad mini mới là sản phẩm được hướng đến. Máy có thể mở ra thành một màn hình lớn hơn.
Tim Cook sau đó thúc đẩy dự án theo hướng khác. Khoảng năm 2020, ông trở về sau những chuyến công tác tại châu Á. CEO Apple khi đó phát hiện điện thoại gập của Samsung, Huawei và nhiều hãng khác xuất hiện ngày càng nhiều.
Một người thân cận với dự án cho biết Cook là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho iPhone gập.
“Ông ấy thấy chúng ở khắp mọi nơi tại châu Á và nói rằng Apple cần phải tham gia vào thị trường này”, người này cho biết.
Apple phải giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật trước khi đưa thiết bị ra thị trường. Trong đó, 4 mục tiêu được ưu tiên từ giai đoạn đầu gồm giảm nếp gấp trên màn hình, tăng độ bền bản lề, phát triển lớp kính bảo vệ linh hoạt và tối ưu hệ thống camera.
iPhone gập ra mắt đúng thời điểm tân CEO John Ternus nhậm chức. Ảnh: Bloomberg.
Cuối cùng, nhà sản xuất iPhone lựa chọn bản lề kết hợp titan và nhôm. Apple cũng phát triển kính bảo vệ riêng. Theo những người tham gia dự án, giải pháp này giúp nếp gấp khó nhận thấy hơn so với nhiều điện thoại gập hiện nay.
Tuy nhiên, sản phẩm vẫn tồn tại nhiều đánh đổi. Điện thoại phải mở ra để trải nghiệm đầy đủ màn hình, khiến độ bền của nó thấp hơn iPhone thông thường. Hệ thống camera cũng bị đánh giá kém hơn dòng iPhone Pro.
iPhone gập cũng mang ý nghĩa đặc biệt với John Ternus. Ông chính thức kế nhiệm Tim Cook ở vị trí CEO từ ngày 1/9. Ternus từng lãnh đạo mảng kỹ thuật phần cứng của Apple và là một trong những người thúc đẩy dự án iPhone gập đến giai đoạn cuối.
Sau gần một thập kỷ thử nghiệm, Táo khuyết dường như tin rằng công nghệ màn hình gập đã đủ trưởng thành. Bài toán còn lại là thuyết phục người dùng trả mức giá cao kỷ lục cho một dòng iPhone hoàn toàn mới.
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