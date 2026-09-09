Đây là lý do chính đáng để đêm nay thức chờ iPhone mới

Tuy nhiên, Táo khuyết đã thay đổi kế hoạch. Apple gần đây đã thảo luận mức giá lên tới 2.199 USD . Chi phí linh kiện tăng là một trong những nguyên nhân khiến công ty không thể đưa ra mức giá phù hợp hơn. Một số phiên bản có dung lượng bộ nhớ cao có thể tiến sát mốc 3.000 USD .

Theo những người am hiểu dự án, Apple từng đặt mục tiêu cho mức giá khởi điểm 1.999 USD . Con số này giúp công ty tránh vượt ngưỡng 2.000 USD của nhiều flagship gập hiện nay. Apple từng sử dụng chiến lược tương tự với iPhone X khi chào bán với giá 999 USD vào năm 2017.

Mức giá gần 2.000 USD của iPhone gập có thể không phù hợp với số đông người dùng. Ảnh: Mashable.

Mức giá này cao hơn đáng kể so với các dòng iPhone hiện tại. Tuy nhiên, Apple tin rằng vẫn tồn tại một nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả. Các phiên bản iPhone Pro dung lượng cao đã tiến gần mức 2.000 USD trong những năm gần đây.

Ý tưởng về iPhone gập đã xuất hiện từ rất sớm tại Apple. Các nhóm kỹ thuật phần cứng nội bộ đã nghiên cứu cấu trúc màn hình linh hoạt, bản lề và vật liệu liên quan từ trước khi Samsung ra mắt Galaxy Fold đầu tiên vào năm 2019.

Dự án ban đầu không nhất thiết phải là một chiếc iPhone, thay vào đó một thiết bị có kích thước tương tự iPad mini mới là sản phẩm được hướng đến. Máy có thể mở ra thành một màn hình lớn hơn.

Tim Cook sau đó thúc đẩy dự án theo hướng khác. Khoảng năm 2020, ông trở về sau những chuyến công tác tại châu Á. CEO Apple khi đó phát hiện điện thoại gập của Samsung, Huawei và nhiều hãng khác xuất hiện ngày càng nhiều.

Một người thân cận với dự án cho biết Cook là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho iPhone gập.

“Ông ấy thấy chúng ở khắp mọi nơi tại châu Á và nói rằng Apple cần phải tham gia vào thị trường này”, người này cho biết.