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Công nghệ Mobile

Apple tăng giá loạt iPhone thế hệ cũ, có máy tới hơn 9 triệu

  • Thứ năm, 10/9/2026 15:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Táo khuyết đồng loạt tăng giá những mẫu iPhone đang bán tại Việt Nam. iPhone 17 và 17e đắt thêm 4 triệu đồng, trong khi iPhone Air 1 TB tăng tới 9,5 triệu đồng.

iPhone Air tăng giá niêm yết tại Việt Nam, dù đại lý bán rẻ hơn mức tham chiếu đến chục triệu.

Rạng sáng 10/9, sau khi giới thiệu iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và mẫu màn hình gập iPhone Duo, Apple mở lại cửa hàng trực tuyến. Ngoài nhóm iPhone mới ra, hàng loạt điện thoại thế hệ cũ cũng được điều chỉnh giá tại Việt Nam.

Theo ghi nhận trên Apple Store Online Việt Nam, iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 và iPhone Air đều đắt hơn. Mức điều chỉnh 3-4 triệu đồng, riêng iPhone Air dung lượng 1 TB đắt thêm tới 9,5 triệu đồng.

iPhone 17 hiện có giá 29 triệu đồng cho bản 256 GB và 35,5 triệu đồng cho bản 512 GB. Trước sự kiện, hai phiên bản này lần lượt được Apple niêm yết 25 triệu và 31,5 triệu đồng. Như vậy, người mua phải trả thêm 4 triệu đồng, tương đương mức tăng khoảng 16% với bản thấp nhất.

Tương tự, iPhone 17e 256 GB tăng từ 18 triệu lên 22 triệu đồng, còn bản 512 GB từ 24,5triệu lên 28,5 triệu đồng, tương đương mức tăng 4 triệu đồng cho mỗi phiên bản bộ nhớ. Với model 256 GB, tỉ lệ tăng lên tới 22,2%, cao nhất trong nhóm nếu xét phiên bản khởi điểm.

Sản phẩm

Giá trước 10/9

Giá mới

Mức tăng

iPhone 16 128 GB

21,999 triệu

24,999 triệu

3 triệu

iPhone 17e 256 GB

17,999 triệu

21,999 triệu

4 triệu

iPhone 17e 512 GB

24,499 triệu

28,499 triệu

4 triệu

iPhone 17 256 GB

24,999 triệu

28,999 triệu

4 triệu

iPhone 17 512 GB

31,499 triệu

35,499 triệu

4 triệu

iPhone Air 256 GB

31,999 triệu

34,999 triệu

3 triệu

iPhone Air 512 GB

38,499 triệu

41,499 triệu

3 triệu

iPhone Air 1 TB

44,999 triệu

54,499 triệu

9,5 triệu

Mức tăng đáng chú ý nhất thuộc về iPhone Air 1 TB. Model này từng có giá 45 triệu đồng, nhưng hiện được Apple bán với giá 54,5 triệu đồng, chênh tới 9,5 triệu đồng, tương đương khoảng 21%. Hai bản thấp hơn của iPhone Air chỉ tăng 3 triệu đồng. Giá mới lần lượt là 35 triệu và 41,5 triệu đồng cho dung lượng 256 GB và 512 GB.

iPhone 16 cũng không nằm ngoài đợt điều chỉnh. Phiên bản 128 GB hiện được niêm yết 25 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với mức 22 triệu đồng trước đó.

Đáng chú ý, mức giá hiện tại thậm chí cao hơn thời điểm iPhone 16 mới ra mắt tại Việt Nam. Tháng 9/2024, Apple niêm yết model 128 GB ở mức 23 triệu đồng. Sau hai năm có mặt trên thị trường, chiếc máy này hiện đắt hơn giá mở bán ban đầu 2 triệu đồng.

Tại các đại lý chính hãng, mức tăng phản ánh chưa rõ ràng. Thế Giới Di Động không thay đổi gì trên mức niêm yết của thiết bị. FPT Shop mới đổi giá tham chiếu của chiếc iPhone Air. Trong khi đó, CellphoneS sớm cập nhật mức niêm yết so sánh, nhưng giá bán thực tế không khác nhiều. Hầu hết thiết bị đời cũ của Apple tại Việt Nam đều được đại lý bán với mức giá thấp hơn con số đề xuất của hãng.

Tác động thể hiện rõ ràng hơn ở nhóm nhà phân phối. “Đại lý còn tồn kho lượng hàng cũ nên giá bán có thể chưa phải cập nhật gấp. Nhà phân phối phải ‘làm giá’ lại ngay trong đêm để đảm bảo chuỗi cung ứng”, một quản lý ngành hàng Apple ở đơn vị nhập khẩu nói với Tri Thức - Znews.

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    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

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