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Xe Ôtô

Chiếc Lexus trong tai nạn liên hoàn từng chạy quá tốc độ trên cao tốc

  • Thứ tư, 16/9/2026 13:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo thông tin từ ứng dụng VNeTraffic, chiếc Lexus trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào ngày 15/9 đã có vài lần vi phạm tốc độ.

Vụ tai nạn liên hoàn diễn ra vào trưa ngày 15/9 thu hút sự chú ý của cộng đồng đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Theo camera hành trình, nguyên nhân của vụ tai nạn xuất phát từ chiếc xe Lexus có hành động lạng lách, đạp phanh cản trở xe xin vượt phía sau và dừng hẳn xe gây tai nạn liên hoàn ngay trên cao tốc.

Những hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy chiếc xe gây ra vụ việc là Lexus LX600 mang biển kiểm soát 30L 268 xx.

Cập nhật từ thông tin quản lý phạt nguội trên ứng dụng VNeTraffic, chiếc Lexus LX600 này đã ghi nhận 3 lỗi vi phạm trong 18 tháng đến nay, tính cả lỗi trong vụ tai nạn gần nhất. Tất cả lỗi trước đây đều được ghi nhận là hành vi vượt quá tốc độ quy định trên cao tốc.

Cụ thể vào tháng 2/2025, xe ghi nhận lỗi chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/h trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45. Theo Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển xe quá tốc độ 5-10 km/h bị phạt 800.000 đồng đến một triệu đồng, không trừ điểm giấy phép lái xe.

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Chiếc Lexus LX600 trong vụ tai nạn liên hoàn tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngày 15/9. Ảnh: Cục CSGT.

Đến tháng 6/2025, chiếc Lexus LX600 này tiếp tục bị ghi nhận lỗi vượt tốc độ tương tự tại cùng một tuyến cao tốc. Ở lần này, người lái vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ 10-20 km/h, với mức phạt hành chính 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái.

Ở lần tai nạn liên hoàn này, hình ảnh từ camera giao thông cho thấy chiếc xe lần này không vượt quá tốc độ mà di chuyển chậm, cản trở xe sau vượt.

Lexus LX600 là mẫu SUV hạng sang đầu bảng của thương hiệu Nhật tại Việt Nam. Xe được phân phối với 3 phiên bản, giá dao động 8,5-9,7 tỷ đồng.

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Đan Thanh

tai nạn cao tốc Lexus Lexus LX600 Pháp Vân cao tốc

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