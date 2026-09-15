Xe xăng có thực sự lép vế trước ôtô điện?

Nhóm ôtô điện dẫn đầu bởi VinFast cho thấy đà tăng trưởng khá mạnh mẽ tại Việt Nam giai đoạn gần đây. Tuy nhiên, doanh số xe xăng không vì thế mà bị ảnh hưởng quá nhiều.

Năm ngoái, VinFast thông báo đã bàn giao thành công hơn 175.000 ôtô điện cho khách hàng Việt Nam. Kết hợp với số liệu bán hàng do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor công bố, lượng tiêu thụ ôtô điện VinFast ở nước ta trong năm ngoái tương đương gần 29% doanh số toàn thị trường.

Đáng nói, lượng tiêu thụ hơn 175.000 xe điện VinFast là cú nhảy bật đáng kể từ mốc doanh số khiêm tốn chỉ khoảng 7.400 xe hồi năm 2022 - thời điểm VinFast chính thức dừng bán xe xăng và chuyển mình thành một hãng ôtô thuần điện.

Việc ôtô điện tăng trưởng mạnh về doanh số đặt ra một câu hỏi, liệu xe xăng có đang thực sự lép vế trước làn sóng điện hóa?

Xe điện bùng nổ

VinFast không phải là hãng xe điện duy nhất tại Việt Nam, nhưng là cái tên hiếm hoi công bố doanh số thường kỳ và chi tiết cho khá nhiều mẫu xe trong danh mục sản phẩm đang bán. VinFast không chỉ dẫn đầu mà còn áp đảo ở mảng ôtô điện, do vậy doanh số hãng phần nào phản ánh tốc độ phát triển của thị trường ôtô điện Việt Nam.

Từ khoảng 7.400 xe điện đến tay khách Việt trong năm 2022, doanh số VinFast tăng lên khoảng 33.500 xe vào năm 2023 và đạt 87.000 xe khi kết thúc năm 2024. Sau 12 tháng của năm 2025, VinFast tiếp tục là hãng xe bán chạy nhất toàn thị trường nhờ sở hữu doanh số 175.099 xe.

Không chỉ dẫn đầu về doanh số tổng thể, các mẫu xe VinFast cũng liên tiếp trở thành "vua doanh số", vượt mặt nhiều cái tên sừng sỏ của các thương hiệu truyền thống lâu đời.

Hồi năm 2024, VinFast VF 5 dẫn đầu doanh số toàn thị trường với hơn 30.000 xe đến tay khách Việt. Đến năm 2025, ngôi vương toàn thị trường thuộc về VinFast VF 3 nhờ doanh số lũy kế sau 12 tháng đạt 44.585 xe.

VinFast VF 3 và VinFast VF 5 là những mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam các năm gần đây. Ảnh: VinFast.

Kết thúc 8 tháng đầu năm, VF 3 tạm thời đang là ôtô điện VinFast bán chạy nhất với 35.798 xe. Thành tích này cũng giúp VF 3 dẫn đầu doanh số toàn thị trường, xếp trên Limo Green (34.991 xe), VF 5 (27.948 xe) và nhiều cái tên khác thuộc các thương hiệu Toyota, Mitsubishi, Ford...

Đà tăng trưởng tốt của xe điện cả về doanh số chung lẫn thành tích bán hàng trên bảng xếp hạng cá nhân phản ánh sự chuyển dịch điện hóa khá mạnh mẽ tại Việt Nam.

Bên cạnh ảnh hưởng từ xu hướng điện hóa ở mảng dịch vụ vận tải, khách hàng cá nhân tại Việt Nam dường như cũng cởi mở hơn với xe điện, đã bắt đầu cân nhắc ôtô thuần điện ngang hàng xe xăng khi có nhu cầu mua xe mới.

Dẫu vậy, có đúng không khi xe xăng đang bị lép vế trước đà bán tốt của ôtô thuần điện?

Xe điện tăng, xe xăng có giảm?

Xét về doanh số riêng lẻ từng xe, đúng, nhưng nhận định thị trường xe xăng đang lép vế trước ôtô thuần điện có vẻ chưa thật sự chuẩn xác.

Số liệu bán hàng cung cấp bởi VAMA cho thấy trong giai đoạn 2022-2025, doanh số nhóm thương hiệu thành viên sau khi giảm vào năm 2023 đã bước vào xu hướng tăng trưởng khá tốt.

Chỉ riêng nhóm xe Hyundai do TC Motor phân phối (bao gồm xe thương mại) ghi nhận xu hướng giảm doanh số trong cùng giai đoạn trên.

Xe xăng không hoàn toàn lép vế trước ôtô thuần điện Doanh số xe xăng so với xe điện giai đoạn 2022-2025 (Số liệu: VinFast, VAMA, TC Motor) Nhãn 2022 2023 2024 2025 Hyundai xe 81582 67450 67168 53229 Các hãng thành viên VAMA

404635 301989 340142 375736 VinFast xe 7400 33500 87000 175099

Thậm chí nếu dẫn số liệu bán hàng của vài hãng xe xăng nổi bật khác, doanh số giai đoạn nói trên còn có sự cải thiện thấy rõ.

Lấy ví dụ Toyota, từ mức 91.115 xe ghi nhận trong năm 2022, lượng tiêu thụ của thương hiệu Nhật Bản giảm về 57.414 xe vào năm 2023. Doanh số Toyota tăng lên thành 66.576 xe trong năm 2024 trước khi đạt 71.954 xe khi năm 2025 khép lại.

Mitsubishi thậm chí còn tăng trưởng tốt hơn. Đi cùng xu hướng nói trên, doanh số hãng xe Nhật Bản trong năm 2025 đạt 44.107 xe, cao hơn khoảng 10,65% so với số liệu cả năm 2022.

Quay trở lại thời điểm hiện tại, báo cáo từ VAMA cho thấy sau 8 tháng, doanh số toàn thị trường đạt 246.935 xe, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Số này bao gồm 108.081 xe lắp ráp (tăng 2%) cùng với 138.854 xe nhập khẩu (tăng 20% so với 8 tháng đầu năm 2025).

Doanh số Toyota và Mitsubishi vẫn ghi nhận ít nhiều sự tăng trưởng. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Loạt số liệu ở trên không thể vẽ nên bức tranh màu hồng cho xe xăng, nhưng có thể chứng minh rằng ít nhất vào lúc này, thị trường xe xăng tại Việt Nam vẫn chưa thể "sụp đổ" chỉ vì đà tăng trưởng nóng của ôtô thuần điện.

Đồng thời, số liệu bán hàng cũng không thể phủ nhận ôtô thuần điện đang trở thành lựa chọn hàng đầu của khách Việt ở nhiều phân khúc. Nhóm xe điện đô thị của VinFast như VF 3, VF 5, VF 6 đều đang bán tốt, tạo ra khoảng cách doanh số đáng kể với các đại diện thuần xăng trong cùng phân khúc.

Sự phát triển song hành của xe xăng và ôtô thuần điện nhìn chung là tín hiệu tích cực, cho cả khách hàng lẫn cho toàn thị trường Việt Nam. Người dùng có thêm lựa chọn khi mua xe, trong khi cuộc cạnh tranh giữa hai nhóm tạo ra động lực "thăng hạng" cho thị trường Việt trên bản đồ ngành xe thế giới.