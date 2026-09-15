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Xe Ôtô

Cục CSGT lên tiếng về vụ chặn vượt xe gây tai nạn liên hoàn ở cao tốc

  • Thứ ba, 15/9/2026 21:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vụ tai nạn liên quan đến 3 xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hình ảnh sau vụ việc được đăng tải trên trang cục CSGT. Ảnh: Cục CSGT.

Theo Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), vụ việc liên quan đến xe cố lạng lách, đánh võng, cản trở xe "xin vượt", dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc vào trưa ngày 15/9.

Cụ thể, vụ tai nạn diễn ra vào một giờ trưa ngày 15/9 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình) thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, Hà Nội.

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, đường trơn, xe khách biển số đầu 35H đã đâm từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước.

Lexus gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Theo clip từ camera hành trình ghi lại, ôtô Lexus có dấu hiệu đánh võng rồi dừng đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, gây tai nạn liên hoàn với 2 xe phía sau.

Qua xác minh nhanh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình trên phương tiện, Cục CSGT xác định trước khi xảy ra vụ TNGT đã xuất hiện vụ việc xe con biển số 30L có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường), cản trở xe con biển số 29E.

Vụ tai nạn được khẳng định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đang được chuyển giao hồ sơ tang vật đến Công an xã Phú Xuyên thụ lý.

Cục CSGT cũng cho biết hiện tại thời tiết mưa lớn tại các tỉnh thành khu vực phía Bắc gây nguy cơ của xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, ảnh hưởng lớn tới điều kiện tham gia giao thông. Để đảm bảo an toàn khi di chuyển vào thời tiết xấu, người lái nên tập trung chú ý quan sát, bật đèn chiếu gần, đèn sương mù, điều khiển xe ở tốc độ chậm và giữ khoảng cách với xe phía trước, không được vượt xe.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Đan Thanh

cao tốc tai nạn CSGT lexus vượt xe

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