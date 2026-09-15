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Xe Ôtô

Hungary siết BYD, CATL trong chính sách mới với Trung Quốc

  • Thứ ba, 15/9/2026 08:01 (GMT+7)
  • 2 phút trước

Chính phủ mới của Hungary đang tăng cường kiểm soát các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện và pin, khi rà soát các thỏa thuận đầu tư cũ và siết quy định môi trường.

Theo Nikkei Asia, tân Thủ tướng Peter Magyar cam kết cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), đồng thời nâng tiêu chuẩn môi trường, lao động và minh bạch trợ cấp. Đây là sự thay đổi đáng kể so với chính sách thu hút đầu tư Trung Quốc của cựu Thủ tướng Viktor Orban.

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Chính phủ của tân Thủ tướng Hungary Peter Magyar thể hiện chính sách thay đổi đáng kể so với chính sách thu hút đầu tư Trung Quốc của cựu Thủ tướng Viktor Orban, nâng tiêu chuẩn môi trường, lao động và minh bạch trợ cấp.

BYD, hãng xe điện Trung Quốc đã đặt trụ sở châu Âu tại Hungary, dự kiến vận hành nhà máy ở Szeged trong năm nay. Chính phủ Magyar cho biết chính quyền tiền nhiệm từng bí mật cam kết trợ cấp đáng kể cho BYD và đồng ý tiếp nhận khoảng 10.000 lao động Trung Quốc.

Dự án cũng đối mặt cáo buộc về điều kiện lao động. Các tổ chức bảo vệ quyền lao động cho biết một số công nhân Trung Quốc nói họ phải làm việc tới 14 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần và không được trả đầy đủ tiền làm thêm giờ.

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Trụ sở của BYD Châu Âu được đặt tại thủ đô Budapest của Hungary. Hãng xe điện Trung Quốc này cũng dự kiến vận hành nhà máy ở Szeged trong năm nay.

Trong khi đó, các quy định môi trường đang trở thành mối quan ngại lớn hơn đối với ngành pin Trung Quốc. Vào tháng 6/2026, Hungary đã thu hồi giấy phép của Semcorp sau khi phát hiện nồng độ nhôm trong nước ngầm tại nhà máy ở Debrecen vượt giới hạn cho phép. CATL cũng bị phạt trong tháng 8/2026 vì vi phạm liên quan đến lưu trữ chất thải nguy hại và các quy định môi trường khác.

Hungary sẽ thành lập cơ quan mới để giám sát các nhà máy, với quyền kiểm tra tại chỗ và yêu cầu đình chỉ sản xuất. Bộ trưởng Môi trường Laszlo Gajdos cảnh báo các nhà máy không tuân thủ sẽ bị đóng cửa.

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Dù điều chỉnh chính sách, Budapest khó có khả năng đối đầu trực diện với Bắc Kinh. Hungary sẽ đặt ra các giới hạn chính trị và pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Dù điều chỉnh chính sách, Budapest khó có khả năng đối đầu trực diện với Bắc Kinh. Nhà kinh tế Bernadett Szel cho rằng Trung Quốc vẫn là đối tác quan trọng, nhưng Hungary sẽ đặt ra các giới hạn chính trị và pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nước này bằng cách tăng cường kết nối với các mạng lưới kinh tế phương Tây.

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Thu Uyên

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