Đà tăng doanh số của Tesla sản xuất tại Trung Quốc chậm lại

Dù doanh số xe sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục tăng tháng thứ 10 liên tiếp, Tesla đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn tại nhiều thị trường.

Doanh số xe điện Tesla sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục tăng tháng thứ 10 liên tiếp trong tháng 8/2026, nhưng tốc độ tăng trưởng giảm mạnh so với tháng trước, phản ánh sự phân hóa tại các thị trường lớn.

Đà tăng trưởng của Tesla sản xuất tại Trung Quốc chậm lại

Theo Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), Tesla bán được 86.166 xe Model 3 và Model Y sản xuất tại nhà máy Thượng Hải trong tháng 8/2026, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), Tesla bán được 86.166 xe Model 3 và Model Y sản xuất tại nhà máy Thượng Hải trong tháng 8/2026, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này bao gồm cả xe bán tại Trung Quốc và xuất khẩu sang châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương và Canada. Tuy nhiên, mức tăng này thấp hơn nhiều so với 38% trong tháng 7/2026, trong khi doanh số giảm 7,9% so với tháng trước.

Tại châu Âu, doanh số Tesla trong tháng 8/2026 cũng diễn biến trái chiều. Hãng tăng trưởng mạnh tại Pháp và Đan Mạch, nhưng giảm tại Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Bồ Đào Nha và Italy.

Thách thức bủa vây Tesla tại Trung Quốc

Tesla đang chịu sức ép ngày càng lớn tại Trung Quốc khi các hãng xe nội địa liên tục tung ra những mẫu EV giá cạnh tranh, nhiều trang bị. Trong khi đó, hãng đang đẩy mạnh xuất khẩu để bù đắp nhu cầu yếu tại thị trường nội địa.

Không chỉ phải cạnh tranh tại thị trường nội địa, hãng còn phải đối mặt với các thách thức lớn tại nhiều thị trường truyền thống như châu Âu, châu Á... trước các đối thủ Trung Quốc như BYD, Chery và SAIC Motor.

Hơn một nửa số xe sản xuất tại nhà máy Thượng Hải đã được xuất khẩu trong quý II/2026, lần đầu tiên tỷ lệ này vượt 50%. Cùng lúc, BYD cũng tăng tốc ra nước ngoài khi doanh thu quốc tế trong nửa đầu năm lần đầu vượt doanh thu tại Trung Quốc.

Thị phần xe BEV của Tesla tại Trung Quốc hiện chỉ còn 6,6% trong quý II/2026, giảm mạnh so với mức đỉnh hơn 15% vào năm 2020. Hơn thế nữa, hãng còn phải thích ứng với các quy định an toàn ngày càng chặt chẽ tại nước này.

Xu hướng quốc tế hóa cũng đang thể hiện rõ trong hoạt động của hãng tại Trung Quốc. Trong quý II, hơn một nửa số xe được sản xuất tại nhà máy Thượng Hải được xuất khẩu, lần đầu tiên tỷ lệ này vượt mốc 50%.

Cuối tháng 8/2026, nước này công bố một đợt triệu hồi quy mô lớn liên quan đến Tesla cùng nhiều hãng xe Trung Quốc. Thương hiệu này tiếp tục phải cân bằng giữa việc duy trì sản lượng tại Trung Quốc, mở rộng xuất khẩu và tìm kiếm tăng trưởng tại các thị trường quốc tế. Doanh số tháng 8 vẫn duy trì chuỗi tăng trưởng 10 tháng liên tiếp, nhưng mức tăng chỉ 3,6% cho thấy động lực đang yếu đi rõ rệt so với tháng trước.