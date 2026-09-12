Điều Apple không nói về iPhone 18 Pro

Dù có nhiều nâng cấp về cấu hình, bộ đôi iPhone 18 Pro vẫn duy trì mức 12 GB RAM như thế hệ trước.

iPhone 18 Pro Max với màu Burgundy mới. Ảnh: Gizmodo.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max là những sản phẩm đầu tiên được Apple giới thiệu trong sự kiện tuần này. Dù vậy, hãng đã không chủ động công bố một thông số phần cứng quan trọng trên sân khấu. Theo dữ liệu trích xuất từ bộ công cụ phát triển Xcode 27, cả hai mẫu máy cao cấp này đều được trang bị dung lượng RAM 12 GB.

Đây là lần đầu tiên kể từ iPhone 14 Pro (ra mắt vào năm 2022), dòng điện thoại flagship của Apple không được nâng cấp về dung lượng bộ nhớ RAM so với thế hệ tiền nhiệm. Trước đó, cả iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đã ra mắt với 12 GB RAM.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn duy trì con số tương tự thế hệ trước. Sự chững lại về thông số phần cứng diễn ra ngay trong bối cảnh giá khởi điểm của cả hai phiên bản đều đồng loạt tăng thêm 100 USD , lần lượt đạt 1.199 USD và 1.299 USD .

iPhone 18 Pro và Pro Max có mức RAM giữ nguyên dù tăng giá 100 USD . Ảnh: TechRadar.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự chững lại này xuất phát từ tình trạng thiếu hụt chip RAM trên toàn ngành công nghiệp. Chi phí linh kiện đầu vào bị đẩy lên cao buộc tập đoàn công nghệ Mỹ phải tăng giá bán lẻ nhiều dòng sản phẩm.

Dù vậy, hãng vẫn chưa chính thức lên tiếng về việc liệu khủng hoảng nguồn cung có trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định giới hạn dung lượng RAM hay không.

Ở các mẫu máy khác, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn sở hữu 8 GB RAM. Mẫu iPhone Air cùng hai phiên bản Pro thế hệ trước dừng lại ở mức 12 GB. Trong khi đó, dòng điện thoại màn hình gập iPhone Duo mới ra mắt dùng chung chip A20 Pro với dòng Pro . Dù dữ liệu Xcode chưa liệt kê trực tiếp, mẫu máy gập này nhiều khả năng cũng được trang bị RAM 12 GB.

Đánh giá về tác động tới người dùng, đại diện trang tin công nghệ Gotechtor phân tích, việc giữ nguyên thông số RAM là một trong những yếu tố có thể khiến người sở hữu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cân nhắc khi "lên đời" máy.

Các tính năng hệ điều hành iOS hay hệ thống Apple Intelligence trong tương lai nhiều khả năng sẽ không bị rào cản phần cứng giới hạn. Cả hai thế hệ đều dùng chung một mức dung lượng bộ nhớ. Do đó, các bản cập nhật phần mềm tiếp theo sẽ hỗ trợ tương đương giữa thiết bị mới và cũ.