AirPods 5 không còn chỉ để nghe nhạc

Apple bổ sung Live Translation, Siri AI cùng loạt tính năng tương tác thông minh trên AirPods 5, đưa mẫu tai nghe mới vượt xa vai trò nghe nhạc và gọi điện thông thường.

AirPods 5 được nâng cấp với Live Translation, Siri AI và chống ồn chủ động, thu hẹp đáng kể khoảng cách với dòng AirPods Pro. Ảnh: ZDNet.

Apple vừa công bố AirPods 5 với nhiều nâng cấp đáng chú ý, từ khả năng chống ồn chủ động mạnh hơn đến Siri AI và dịch hội thoại theo thời gian thực. Sản phẩm có giá khởi điểm 129 USD , giá ở Việt Nam là 3,79 triệu đồng.

Trong số các tính năng mới, Live Translation là điểm nổi bật nhất. Sau khi thiết lập trong ứng dụng Translate và tải ngôn ngữ cần thiết, người dùng có thể nghe nội dung cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ mong muốn ngay qua AirPods.

Tính năng này có thể được kích hoạt bằng cách nhấn đồng thời hai cần tai nghe, ra lệnh cho Siri hoặc sử dụng nút Action trên iPhone. Nhờ đó, AirPods không còn chỉ đảm nhiệm vai trò phát âm thanh mà trở thành một lớp tương tác trực tiếp giữa người dùng và các tính năng AI trên iPhone.

AirPods 5 cũng hỗ trợ Siri AI trên những mẫu iPhone tương thích Apple Intelligence. Trợ lý ảo có thể khai thác ngữ cảnh từ tin nhắn, email và hình ảnh, thực hiện một số thao tác trong ứng dụng cũng như đưa ra phản hồi dựa trên thông tin liên quan đến người dùng.

Cách tương tác với Siri cũng được mở rộng thông qua Siri Interactions. Người dùng có thể gật hoặc lắc đầu để phản hồi mà không cần chạm vào tai nghe hay lên tiếng, phù hợp với những tình huống đang di chuyển hoặc không tiện thao tác trực tiếp trên thiết bị.

Cần lưu ý, nhiều tính năng thông minh nói trên hiện chỉ hỗ trợ ở thị trường Mỹ. Các thị trường khác như Việt Nam có thể được cập nhật sau.

Tiến gần AirPods Pro nhưng vẫn còn khoảng cách

Bên cạnh các tính năng AI, Apple tiếp tục nâng cấp trải nghiệm âm thanh trên AirPods 5. Mẫu tai nghe mới vẫn giữ thiết kế open-ear nhưng được trang bị hệ thống chống ồn chủ động cải tiến.

Theo Apple, khả năng chống ồn của AirPods 5 hiệu quả hơn tới 1,5 lần so với AirPods 4 có ANC. Tuy nhiên, AirPods Pro 3 vẫn giữ lợi thế rõ rệt khi được công bố có khả năng chống ồn hiệu quả hơn tới 3 lần so với AirPods 5.

2 mẫu tai nghe cùng sử dụng chip H2 và hỗ trợ các tính năng như Âm thanh thích ứng, Xuyên âm, Nhận biết cuộc hội thoại và Âm thanh không gian cá nhân hóa.

Tuy nhiên, AirPods Pro 3 có thêm cảm biến nhịp tim khi tập luyện, Kiểm tra thính giác và khả năng hoạt động như Thiết bị trợ thính - những tính năng không có trên AirPods 5.

Khoảng cách giữa hai dòng sản phẩm cũng thể hiện ở thời lượng pin. AirPods 5 đạt tối đa 5 giờ sử dụng khi bật ANC, trong khi AirPods Pro 3 đạt 8 giờ. Khi kết hợp với hộp sạc, thời lượng tương ứng là 22 giờ và 24 giờ.

AirPods Pro 3 có thời lượng pin tốt hơn AirPods 5 khi bật ANC. Ảnh: Bloomberg.

Đổi lại, AirPods 5 nhỏ và nhẹ hơn. Mỗi bên tai nghe nặng 4,3 gram, so với 5,55 gram của AirPods Pro 3. Cả hai đều đạt chuẩn IP57 về khả năng chống bụi, mồ hôi và nước.Những khác biệt này cho thấy Apple vẫn phân cấp khá rõ hai dòng sản phẩm.

AirPods 5 hướng tới người dùng thích thiết kế open-ear nhưng vẫn muốn có chống ồn chủ động và nhiều tính năng thông minh, trong khi AirPods Pro 3 tập trung mạnh hơn vào khả năng chống ồn, thời lượng pin và sức khỏe thính giác.

Nâng cấp âm thanh và điều khiển

Transparency mode trên AirPods 5 được cải thiện nhằm tái tạo giọng nói và âm thanh môi trường tự nhiên hơn. Adaptive Audio có thể tự điều chỉnh giữa chế độ xuyên âm và chống ồn tùy theo môi trường, trong khi Conversation Awareness tự giảm âm lượng nội dung đang phát khi phát hiện người dùng bắt đầu trò chuyện.

Về chất lượng âm thanh, AirPods 5 sử dụng kiến trúc âm học đa cổng mới kết hợp Adaptive EQ thế hệ tiếp theo, lấy cảm hứng từ AirPods Pro 3. Theo Apple, hệ thống này giúp tái tạo âm thanh chi tiết hơn trên nhiều hình dạng tai và cải thiện trải nghiệm Personalized Spatial Audio.

Transparency mode trên AirPods 5 được cải thiện nhằm tái tạo giọng nói và âm thanh môi trường tự nhiên hơn. Ảnh: Xuân Sang.

Phiên bản AirPods 5 với Hộp Sạc Không Dây còn được trang bị cảm biến lực, cho phép vuốt trên thân tai nghe để điều chỉnh âm lượng. Hộp sạc hỗ trợ bộ sạc Apple Watch, chuẩn Qi và USB-C.

AirPods 5 cũng được nâng khả năng chống bụi, mồ hôi và nước. Theo Apple, sản phẩm sử dụng tổng cộng 40% vật liệu tái chế, trong đó hộp sạc không dây có 70% nhựa tái chế và pin sử dụng 100% cobalt tái chế.

Giá không đổi so với thế hệ trước

AirPods 5 ở Việt Nam có giá 3,79 triệu cho bản thường, và 4,29 triệu cho bản kèm hộp sạc không dây. Trong khi đó, AirPods Pro 3 có giá 6,799 triệu đồng. Khoảng chênh hơn 2,5 triệu đồng phản ánh phần nào sự khác biệt về khả năng chống ồn, thời lượng pin và các tính năng sức khỏe giữa hai dòng sản phẩm.

Tuy nhiên, việc AirPods 5 không tăng giá so với bản 4, thậm chí bổ sung tính năng chống ồn là điểm cộng trong bối cảnh các sản phẩm công nghệ đều có xu hướng tăng giá trong thời gian qua.

Apple bắt đầu nhận đặt trước AirPods 5 tại Mỹ cùng hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ từ ngày 10/9. Sản phẩm dự kiến lên kệ từ ngày 18/9.

Apple store tại Thái Lan. Ảnh: Apple.

Với Live Translation, Siri AI và các hình thức tương tác mới, AirPods 5 cho thấy Apple đang từng bước biến tai nghe thành một phần trong giao diện tương tác với hệ sinh thái Apple Intelligence, thay vì chỉ là thiết bị phục vụ nghe nhạc và gọi điện.