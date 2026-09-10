Ford bị chỉ trích vì hợp tác với nhiều doanh nghiệp Trung Quốc

Chính quyền Mỹ cảnh báo các thỏa thuận của Ford với CATL, Geely và BYD có thể làm gia tăng sự phụ thuộc vào các doanh nghiệp Trung Quốc và đặt ra những lo ngại về an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy hôm 9/9 đã gửi thư tới CEO Ford Jim Farley, chỉ trích các quan hệ hợp tác của hãng xe Mỹ với những doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Ford cắt giảm quan hệ với các công ty lớn của Trung Quốc.

Chính phủ Mỹ chỉ trích Ford vì hợp tác với Trung Quốc

Trong bức thư này, ông Duffy cho biết Bộ Giao thông Mỹ (USDOT) "rất lo ngại" về việc Ford sử dụng công nghệ được cấp phép từ CATL tại nhà máy sản xuất pin ở Marshall, bang Michigan. Ông nhấn mạnh CATL hiện nằm trong danh sách của Lầu Năm Góc gồm các công ty bị cáo buộc có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến tham quan nhà máy Ford vào tháng 1/2026. Tuy nhiên, việc tập đoàn này hợp tác với nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã khiến Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy "nổi giận".

Bộ trưởng Giao thông Mỹ cũng chỉ trích quyết định của Ford chưa đưa hoạt động sản xuất Lincoln Nautilus từ Trung Quốc về Mỹ trước năm 2030. Theo ông, điều này đồng nghĩa Ford sẽ tiếp tục phụ thuộc vào hoạt động sản xuất tại Trung Quốc trong nhiều năm tới.

Theo vị bộ trưởng, việc Ford chủ động gia tăng sự phụ thuộc vào các đối thủ chiến lược của Mỹ đi ngược lại vai trò của một đối tác đáng tin cậy mà người dân Mỹ và Bộ Giao thông Mỹ yêu cầu. Ông cũng đặt câu hỏi về đề xuất mà ông Farley đưa ra vào tháng 1/2026 tại Triển lãm Ôtô Detroit, trong đó CEO Ford kêu gọi chính quyền Mỹ tạo điều kiện cho các liên doanh Trung Quốc hoạt động trên lãnh thổ Mỹ.

Nhiều thương hiệu kêu gọi cấm xe Trung Quốc tiếp cận thị trường Mỹ

Những chỉ trích mới nhất diễn ra trong bối cảnh Washington đang gia tăng sức ép đối với ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc. Tổng thống Trump dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng này, trong khi Quốc hội Mỹ đang thúc đẩy việc siết chặt lệnh cấm các phương tiện do Trung Quốc sản xuất tại thị trường Mỹ.

Nhiều hãng xe và Quốc hội Mỹ đã đẩy mạnh nỗ lực hạn chế việc xe Trung Quốc tiếp cận thị trường nước này. Quan hệ giữa Ford và các doanh nghiệp Trung Quốc trước đó cũng đã vấp phải chỉ trích từ giới chức Mỹ.

Tuần trước, các hãng ôtô lớn tại Mỹ đã kêu gọi Quốc hội thông qua lệnh cấm trước cuối năm nay. Các doanh nghiệp này đồng thời đề nghị các nhà lập pháp không cho BYD và những nhà sản xuất ôtô Trung Quốc khác hưởng các ngoại lệ để bán xe tại Mỹ.

Quan hệ giữa Ford và các doanh nghiệp Trung Quốc trước đó cũng đã vấp phải chỉ trích từ giới chức Mỹ. Vào tháng 7/2026, Hạ nghị sĩ John Moolenaar, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện Mỹ về Trung Quốc, cho rằng quan hệ hợp tác giữa Ford và Geely sẽ tiếp tục giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng và "hủy hoại thị trường ôtô châu Âu".