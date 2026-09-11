iPhone 18 Pro là lời đáp trả của Apple cho Huawei, Oppo

Khẩu độ thay đổi và loạt tùy chỉnh thủ công giúp iPhone 18 Pro thu hẹp khoảng cách camera với những flagship từ Huawei, Oppo.

Camera trên iPhone 18 Pro có thể thay đổi khẩu độ thủ công. Ảnh: The Verge.

Apple đã thay đổi đáng kể camera trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Camera chính 48 MP lần đầu có khẩu độ vật lý thay đổi. Người dùng cũng có thể điều chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập và cân bằng trắng ngay trong ứng dụng Máy ảnh. Đây là những tính năng đã xuất hiện trên một số flagship Android trước đó.

Camera chính trên iPhone 18 Pro sử dụng 6 lá khẩu. Hệ thống có thể tự điều chỉnh theo ánh sáng và độ sâu trường ảnh. Người dùng chuyên nghiệp cũng có thể chọn thủ công 4 mức gồm f/1.48, f/1.8, f/2.8 và f/4.0.

Ở mức f/1.48, camera thu nhiều ánh sáng hơn. Chế độ này phù hợp với môi trường tối. Khi chuyển sang f/4, độ sâu trường ảnh tăng lên. Nhiều vật thể ở các khoảng cách khác nhau có thể giữ được độ nét tốt hơn.

Đây là thay đổi lớn so với thế hệ trước. Camera chính của iPhone 17 Pro sử dụng khẩu độ cố định f/1.78. Người dùng không thể thay đổi kích thước khẩu độ vật lý trước khi chụp.

“iPhone 18 Pro mang lại nhiều lựa chọn hơn cho nhà sáng tạo và nhiều quyền kiểm soát hơn cho người dùng chuyên nghiệp”, Greg Joswiak, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách marketing toàn cầu của Apple cho biết.

Nâng cấp này đưa Apple tiến gần hơn tới Huawei. Dòng Pura 90 Pro Max có camera chính 50 MP với khẩu độ vật lý thay đổi từ f/1.4 đến f/4.0. Huawei cung cấp 10 mức khẩu độ trong chế độ chuyên nghiệp. Thiết bị còn có camera tele 200 MP, cảm biến kích thước 1/1,28 inch và zoom quang 4x.

Trước khi iPhone 18 Pro xuất hiện, Tom’s Guide từng đánh giá khẩu độ thay đổi trên Huawei là tính năng Táo khuyết nên đưa lên iPhone. Trang này nhận định các hãng smartphone Trung Quốc đã đẩy mạnh đổi mới phần cứng camera trong khi iPhone vẫn sử dụng khẩu độ cố định.

Oppo cũng tạo sức ép theo một hướng khác. Find X9 Ultra sử dụng camera chính 200 MP với cảm biến Sony LYTIA 901 kích thước 1/1,12 inch. Máy còn có camera tele 200 MP zoom quang 3x và một camera telephoto 50 MP zoom quang 10x. Hệ thống này cho dải tiêu cự tương đương 14-460 mm.

Như vậy, lợi thế của iPhone 18 Pro không nằm ở độ phân giải hay mức zoom lớn nhất. Apple tập trung vào khả năng kiểm soát ảnh ngay từ lúc chụp.

Giao diện Pro Controls mới cho phép chỉnh tốc độ màn trập, cân bằng trắng và khẩu độ. Histogram cũng được tích hợp để kiểm tra độ phơi sáng. Theo Android Authority, đây là những tùy chỉnh quen thuộc trên Android nhưng trước đây chưa xuất hiện đầy đủ trong ứng dụng Máy ảnh mặc định của iPhone.

Apple còn bổ sung tính năng xử lý hình ảnh mới và nâng cấp bộ lọc màu mới. Camera chính có thể tự mở khẩu lên f/1.48 khi thiếu sáng. Với ảnh nhóm hoặc phong cảnh, máy có thể thu khẩu xuống f/4 để giữ nhiều lớp cảnh trong vùng nét.

Việc đưa khẩu độ vật lý và các thiết lập thủ công lên iPhone cho thấy Apple đang thay đổi cách tiếp cận camera. Thay vì chủ yếu dựa vào xử lý tự động, iPhone 18 Pro trao thêm quyền kiểm soát cho người chụp. Đây cũng là câu trả lời rõ ràng hơn trước những hệ thống camera ngày càng phức tạp trên flagship của Huawei và Oppo.