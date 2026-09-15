iPhone đời cũ có nên nâng cấp lên iOS 27?

iOS 27 mang đến nhiều thay đổi trong cách sử dụng iPhone, từ Find My, AirDrop đến Liquid Glass, nhưng trải nghiệm khác nhau tùy vào đời máy và phần cứng.

iOS 27 nổi bật với những tính năng của Siri và Apple Intelligence. Ảnh: Reuters.

Apple đã phát hành iOS 27 cho người dùng iPhone từ ngày 14/9. Bản cập nhật hỗ trợ các mẫu từ iPhone 11 trở lên, mang đến một loạt thay đổi nhỏ trong cách sử dụng iPhone, từ chia sẻ vị trí, AirDrop đến giao diện Liquid Glass.

Tuy nhiên, không phải mẫu iPhone nào cũng được hưởng đầy đủ tính năng mới. Một số tính năng yêu cầu phần cứng mới hơn, đặc biệt liên quan đến Apple Intelligence.

iOS 27 có gì mới?

Một trong những thay đổi đáng chú ý nằm ở Find My. Người dùng có thể kiểm soát thời gian chia sẻ vị trí cụ thể hơn, chẳng hạn tạm dừng chia sẻ với một người đến hết ngày hoặc đặt thời điểm kết thúc chia sẻ. Điều này giúp việc chia sẻ vị trí trở nên linh hoạt hơn thay vì phải bật hoặc tắt hoàn toàn.

AirDrop cũng được Apple cải thiện. Hãng cho biết tốc độ truyền dữ liệu có thể nhanh hơn tới 80% trong một số trường hợp. Với những người thường xuyên gửi ảnh, video hoặc tập tin dung lượng lớn giữa các thiết bị Apple, đây là thay đổi có tính thực tế hơn một tính năng mới chỉ dùng để thử nghiệm.

Giao diện Liquid Glass tiếp tục được Apple điều chỉnh. Người dùng có thêm tùy chọn kiểm soát mức độ trong suốt và màu sắc của giao diện, qua đó giảm hiệu ứng trong suốt nếu cảm thấy khó nhìn hoặc muốn giao diện dễ đọc hơn.

Apple cũng cải thiện tốc độ của một số thao tác hệ thống. Hãng cho biết thời gian mở ứng dụng có thể nhanh hơn tới 30%, trong khi ảnh mới trong thư viện có thể tải nhanh hơn tới 70%.

iOS 27 hoạt động trên hệ sinh thái Táo. Ảnh: Apple.

Những con số này không đồng nghĩa mọi ứng dụng hay mọi iPhone đều nhanh hơn ở cùng mức. Macrumors cho biết chúng cho thấy những cải thiện người dùng có thể cảm nhận trong quá trình sử dụng hàng ngày, thay vì chỉ bổ sung thêm tính năng.

Ai nên nâng cấp lên iOS mới?

iOS 27 hỗ trợ từ iPhone 11 trở lên. Tuy nhiên, các tính năng Apple Intelligence yêu cầu phần cứng mạnh hơn. Nếu đang dùng iPhone 11, 12, 13 hoặc 14, việc nâng cấp lên iOS 27 vẫn mang lại những thay đổi về giao diện, hệ thống và các ứng dụng của Apple.

Nhóm này có thể hưởng lợi từ những tính năng như cải tiến Find My, AirDrop, Photos và các thay đổi trong giao diện. Tuy nhiên, người dùng không nên kỳ vọng chiếc iPhone cũ sẽ được bổ sung toàn bộ tính năng AI mà Apple giới thiệu cùng iOS 27.

Đây cũng là nhóm nên cân nhắc kỹ hơn trước khi cập nhật ngay trong ngày đầu tiên. Nếu thiết bị đang hoạt động ổn định và người dùng không quan tâm đến tính năng mới, có thể chờ một vài bản cập nhật nhỏ để Apple xử lý các lỗi phát sinh trong phiên bản đầu.

Những thay đổi trên Apple Intelligence mới sẽ chỉ xuất hiện trên các mẫu iPhone mới nhất. Với iPhone đời cũ, cải tiến đáng kể nhất nằm ở độ mượt được cải thiện sau khi cập nhật. Ảnh: Minh Khôi.

Macworld đã thử nghiệm bản beta trên iPhone 11 Pro Max và cho biết điện thoại hoạt động mượt hơn dù không có tính năng AI. Qua đó, những mẫu điện thoại cũ khả năng cao sẽ cải thiện được tuổi thọ và hiệu suất.

Trong khi đó, người dùng các mẫu iPhone có hỗ trợ Apple Intelligence, bắt đầu từ iPhone 15 Pro, sẽ hưởng lợi nhiều hơn.

Ngoài các thay đổi chung của iOS 27, nhóm này có thể tiếp cận những tính năng AI mới của Apple, đặc biệt là Siri được nâng cấp theo hướng hiểu ngữ cảnh và thực hiện nhiều tác vụ hơn.

Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý rằng Apple Intelligence không phải lúc nào cũng có sẵn ở mọi ngôn ngữ và khu vực. Vì vậy, việc sở hữu iPhone tương thích không đồng nghĩa người dùng Việt Nam có thể sử dụng toàn bộ tính năng AI ngay lập tức.