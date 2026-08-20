Lý do Cục Đường bộ yêu cầu VETC, ePass dừng thu phí

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị VETC và VDTC phối hợp với các tổ chức cung ứng phương tiện thanh toán tạm dừng triển khai thu phí ví điện tử.

Đề nghị được đưa ra sau khi ví VETC và Viettel Money thông báo thu 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân, 66.000 đồng/tháng với khách hàng doanh nghiệp khi sử dụng ví điện tử liên kết tài khoản giao thông.

Cục Đường bộ khẳng định đây là phí sử dụng ví điện tử theo quy định pháp luật về ngân hàng, không phải phí đường bộ hay phí sử dụng tài khoản giao thông.

Cục Đường bộ đề nghị rà soát việc thu phí ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông. Ảnh: Vũ Điệp/Vietnamnet.

Theo Nghị định 119/2024, tài khoản giao thông chỉ lưu thông tin về phương tiện và chủ xe, không chứa tiền. Khi phát sinh giao dịch, tiền được trừ trực tiếp từ phương tiện thanh toán mà chủ xe liên kết.

Theo Nghị định 52/2024 và các Thông tư 40/2024, 41/2025 của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức cung ứng ví điện tử có quyền thu phí sử dụng ví. Mức phí, cách thức thu và việc điều chỉnh phí phải được thể hiện trong thỏa thuận với khách hàng, đồng thời doanh nghiệp phải công khai, cung cấp đầy đủ thông tin về các khoản phí.

Cục Đường bộ cho biết một số phương tiện thanh toán khác cũng đã có phí sử dụng dịch vụ, như ví MoMo, thẻ tín dụng quốc tế và ủy nhiệm chi qua tài khoản tại BIDV, MB, VietinBank.

Tại buổi làm việc ngày 20/8, Cục Đường bộ đề nghị VETC, VDTC tạm dừng triển khai thu phí để rà soát, nghiên cứu các phương án như thu theo lượt giao dịch hoặc theo tỷ lệ giá trị giao dịch thay cho mức phí cố định.

Cơ quan này cũng sẽ kiến nghị cơ quan quản lý tiền tệ, ngân hàng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng ví điện tử, bảo đảm thuận tiện và hài hòa lợi ích giữa các bên.

Đặc biệt, trước dịp Quốc khánh 2/9, khi nhu cầu đi lại của người dân và doanh nghiệp dự kiến tăng cao, Cục Đường bộ đề nghị các chủ phương tiện chủ động kiểm tra tình trạng tài khoản giao thông và phương tiện thanh toán được kết nối để bảo đảm việc lưu thông thuận lợi.