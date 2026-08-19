Tung chiêu mới, Tasco Auto "đền tiền" cho khách bị chậm giao xe

Người mua xe Geely và Lynk & Co được hỗ trợ 100.000 đồng/ngày nếu thời gian giao xe thực tế chậm hơn so với thời gian dự kiến trên hợp đồng.

Tasco Auto - tập đoàn phân phối các mẫu xe Trung Quốc từ Lynk & Co và Geely vừa thông báo chương trình hỗ trợ đối với khách hàng đặt mua nhưng chưa được nhận xe đúng thời hạn.

Theo Tasco Auto, nhiều khách hàng đặt mua xe từ Geely và Lynk & Co hiện vẫn chưa được nhận xe do cầu vượt cung. Lượng xe nhập khẩu từ Geely Auto chưa đủ để bàn giao trong khi đơn đặt hàng vẫn tăng.

"Chúng tôi nhận trách nhiệm về việc một số đơn hàng bị bàn giao xe chậm hơn dự kiến và xin lỗi khách hàng vì những bất tiện đã gây ra", ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tasco Auto, chia sẻ trong thông cáo.

Khách hàng mua xe Geely và Lynk & Co bị chậm giao xe được hỗ trợ 100.000 đồng/ngày. Ảnh: Phong Vân.

Tasco cũng triển khai chính sách hỗ trợ đối với các khách hàng chưa được nhận xe theo dự kiến. Cụ thể, mức hỗ trợ là 100.000 đồng/ngày, bắt đầu từ ngày 19/8. Tổng số tiền hỗ trợ được tính lũy kế theo số ngày chậm bàn giao.

Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng bị chậm giao xe 5 ngày so với dự kiến trên hợp đồng, khi đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ tổng 500.000 đồng. Số tiền được cộng trực tiếp vào tài khoản điểm VETC sau khi khách hàng nhận xe.