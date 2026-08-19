Người dùng ePass đã đóng 'phí quản lý' 13.200 đồng từ trước tháng 8?

Trước giai đoạn tháng 8, nhiều người dùng ePass bị trừ khoảng 13.200 đồng/tháng. Vậy đây là phí gì và liệu có cộng dồn với 6.600 đồng từ tháng 8?

Gần đây, câu chuyện thu phí dịch vụ qua tài khoản giao thông thông qua tài khoản thanh toán VETC và ePass đang là đề tài nóng trên mạng xã hội.

Cùng lúc đó, nhiều người dùng cũng cho rằng trước khi có thông báo, tài khoản ứng dụng đã bị trừ tiền nhiều hơn khoản 6.600 đồng/tháng/ví cá nhân trên.

Trao đổi với phóng viên Tri Thức - Znews, Du Thụy, chủ xe đang liên kết với tài khoản thanh toán ePass, cho biết từ trước tháng 8, chị đã được thông báo trừ số tiền 13.200 đồng/tháng dưới dạng "phí dịch vụ quản lý tài khoản và thông báo xe qua trạm".

Vậy khoản tiền 13.200 đồng này thực tế là chi phí cho dịch vụ gì trong tài khoản ePass, có tiếp tục cộng dồn với mức phí mới, và người dùng có thể thay đổi lựa chọn thanh toán nếu không muốn mất 6.600 đồng/tháng hay không?

Đa dạng lựa chọn

Trả lời Tri Thức - Znews, đại diện công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam VDTC (ePass) cho biết khoản phí 6.600 đồng/tháng/ví cá nhân hay 66.000 đồng/tháng/ví doanh nghiệp không phải chi phí quản lý ứng dụng được ePass thu, mà là phí liên kết ví điện tử Viettel Money.

Trên ứng dụng ePass, người dùng có đa dạng lựa chọn liên kết thanh toán. Ảnh: ePass.

Trong trường hợp không muốn bị trừ 6.600 đồng/tháng/ví, người dùng có thể lựa chọn các cách thanh toán tài khoản giao thông khác nhau.

"Nếu không đồng ý sử dụng dịch vụ liên kết tự động có thu phí của ví điện tử (như Viettel Money, Ví VETC), khách hàng hoàn toàn có thể chủ động hủy liên kết và chuyển sang các hình thức thanh toán khác", đại diện ePass trả lời.

Ví dụ với liên kết qua ví điện tử MoMo, người dùng bị trừ 1% giá trị giao dịch, tối thiểu 1.000 đồng. Trong khi đó, nếu liên kết với tài khoản ngân hàng, mức phí liên kết sẽ được trừ theo từng giao dịch, dao động 1.000-3.000 đồng/lần.

Ngoài ra, đại diện ePass cũng khẳng định khoản phí 6.600 đồng/tháng hay 66.000 đồng/tháng được tính trên mỗi tài khoản, không tính trên phương tiện.

Điều này đồng nghĩa với việc dù chủ tài khoản cá nhân có một hay 3 xe, nếu được đăng ký cùng tài khoản ePass, mức phí liên kết mỗi tháng với Viettel Money vẫn là 6.600 đồng.

Tối đa 19.800 đồng/tháng?

Với câu chuyện trước giai đoạn tháng 8, chủ tài khoản vẫn bị trừ 13.200 đồng/tháng, đại diện ePass khẳng định đây không phải khoản tiền vừa được thông báo điều chỉnh từ Viettel Money.

Trước khi có thông báo, người dùng bị trừ 13.200 đồng/tháng. Ảnh: NVCC.

"13.200 đồng/tháng là chi phí thông báo xe qua trạm qua SMS được ePass thu mỗi tháng. Đây là dịch vụ tùy chọn, người dùng có thể hủy hoặc giữ nguyên nếu có nhu cầu", đại diện ePass giải thích. Qua tin nhắn thanh toán, số tiền này được gọi là "Phí dịch vụ quản lý tài khoản và thông báo xe qua trạm".

Điều này đồng nghĩa với việc từ tháng 8, với các cá nhân có nhu cầu nhận thông báo xe qua trạm qua tin nhắn SMS, tổng mức phí với các dịch vụ đi kèm là 19.800 đồng/tháng khi sử dụng hình thức thanh toán qua Viettel Money.

Phí thông báo xe qua trạm (tùy chọn) Phí liên kết ví Viettel Money Tổng phí tối đa 13.200 đồng/tháng 6.600 đồng/tháng 19.800 đồng/tháng

Thực tế cho thấy mức phí phát sinh trên tài khoản ePass đến từ hai khoản riêng biệt bao gồm phí liên kết ví điện tử và phí dịch vụ tin nhắn SMS tùy chọn. Việc hiểu rõ bản chất từng khoản thu sẽ giúp các chủ xe chủ động hủy bỏ các dịch vụ không cần thiết, chọn phương thức thanh toán phù hợp nhằm tối ưu hóa chi phí khi di chuyển qua các trạm thu phí tự động.