Lý do ưu đãi cả trăm triệu đồng không còn hiếm trên thị trường xe Việt

Các hãng xe tại Việt Nam thường xuyên tung ưu đãi giá trị lớn, đặc biệt trong tháng Ngâu - thời điểm doanh số thị trường có xu hướng chững lại.

Sở hữu ôtô lúc này không còn là điều quá khó với khách hàng Việt Nam. Thị trường giờ không thiếu những lựa chọn ôtô dưới 400 triệu đồng, các hãng xe cũng tích cực tung ưu đãi giá trị cao để kích thích sức mua từ khách hàng.

Đặc biệt trong giai đoạn thấp điểm tháng Ngâu, khi nhu cầu có xu hướng đi xuống cũng là lúc thị trường ôtô Việt Nam xuất hiện nhiều chương trình khuyến mại với giá trị cao nhất cả trăm triệu đồng.

Nhiều khuyến mại trăm triệu

Subaru Forester tiếp tục là một trong những mẫu xe phổ thông được hưởng ưu đãi cao nhất tại Việt Nam. Theo thông tin chia sẻ trên website hãng, giá trị khuyến mại tối đa 360 triệu đồng dành cho phiên bản cao cấp nhất Forester 2.0 i-S EyeSight, giúp giá xe hiện ở mức 839 triệu đồng.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng ưu đãi này áp dụng cho xe Subaru Forester nhập khẩu Thái Lan. Đây là số xe nhập Thái cuối cùng, bởi Subaru Forester hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Nhiều mẫu xe được ưu đãi với giá trị cả trăm triệu đồng trong tháng Ngâu. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.

Mức ưu đãi lớn tương tự cũng được Volkswagen dành cho Touareg các phiên bản Elegance và Luxury. Với giá bán 2,429- 2,789 tỷ đồng , chương trình này giúp khách Việt tiết kiệm khoảng 270-310 triệu đồng khi mua Volkswagen Touareg.

Dòng xe Volkswagen Teramont Pro được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng 9. Như vậy, khách Việt mua mẫu SUV cỡ lớn này có thể hưởng khuyến mại với giá trị quy đổi 140-144 triệu đồng cho 2 phiên bản Pro và Pro Max.

Cũng trong tháng 9, Suzuki Jimny đời 2024 tiếp tục được hãng xe Nhật Bản khuyến mại 100% lệ phí trước bạ, tặng kèm gói bảo dưỡng xe 6,5 năm. Trong số này, riêng khoản hỗ trợ phí trước bạ cho mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ đã tương đương giá trị gần 79 triệu đồng.

MG cũng nối dài chương trình ưu đãi lớn dành cho các dòng xe đang bán tại Việt Nam, giá trị khuyến mại cao nhất 110 triệu đồng. Động thái mạnh tay ưu đãi của MG diễn ra giữa lúc hãng xe thuộc tập đoàn SAIC Motor đã "nhá hàng" sự xuất hiện của các mẫu xe thế hệ mới, nhiều khả năng gồm MG4, MG5 và MG ZS.

MG G50 được ưu đãi tối đa 110 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Hiện, MG G50 bản 1.5T AT Lux là mẫu xe nhận giá trị khuyến mại cao nhất, quy đổi ở mức 110 triệu đồng. MG5 bản 1.5 STD có tổng giá trị khuyến mại quy đổi 57 triệu đồng, bao gồm ưu đãi lệ phí trước bạ 24 triệu đồng và hỗ trợ lãi vay tương đương 33 triệu đồng.

Các dòng xe còn lại của MG như MG ZS, MG HS và các phiên bản thấp hơn của MG G50 nhận ưu đãi với giá trị khuyến mại quy đổi 62-106 triệu đồng. Tất cả xe MG nhận khuyến mại trong tháng này đều sản xuất trong năm 2025.

Ngoài các ưu đãi hàng trăm triệu đồng, thị trường Việt vẫn còn các chương trình khuyến mại vài chục triệu đồng, chủ yếu dưới dạng hỗ trợ lệ phí trước bạ đang được các hãng Honda, Toyota, Mitsubishi... cho triển khai.

Vài mẫu xe nổi bật đang được khuyến mại dưới hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ bao gồm Honda City và Honda BR-V, Toyota Vios cùng với Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio và Toyota Yaris Cross HEV. Nhiều mẫu xe Mitsubishi cũng được hãng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, bao gồm Xforce, Destinator Premium, Xpander các phiên bản MT và AT Premium, cùng với New Xpander Cross.

Trong đó, Mitsubishi Xpander Cross mới được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi cho mẫu MPV cỡ nhỏ này trong tháng 9 đang ở mức 90 triệu đồng.

Khách hàng có chờ khuyến mại để mua xe?

Tháng Ngâu thường rơi vào khoảng tháng 8-9 theo Dương lịch. Giai đoạn này hàng năm chứng kiến nhu cầu trên thị trường xe Việt chững lại khá rõ, do người dân có tâm lý ngại mua sắm lớn.

Việc các hãng tung khuyến mại lớn trong tháng Ngâu do vậy trở thành "thông lệ" của thị trường. Tuy nhiên, chỉ ưu đãi của các hãng xe là vẫn chưa đủ giúp vực dậy doanh số ôtô tại Việt Nam.

Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy thông thường vào khoảng tháng 8, thị trường ôtô Việt Nam sẽ có sự chững lại về doanh số, trước khi tăng tốc trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Thị trường xe Việt giảm doanh số trong tháng Ngâu Diễn biến doanh số toàn thị trường xe Việt trong nửa cuối năm, giai đoạn 2023-2025 (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Năm 2023 xe 24685 22540 25375 25369 27953 38740 Năm 2024

28920 25196 36585 38761 44200 31598 Năm 2025

31739 25973 30688 37910 39338 47067

Cần lưu ý rằng sau giai đoạn tháng Ngâu, doanh số thị trường tăng nhanh chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, từ cao điểm mua sắm cuối năm cho đến tác động tích cực từ chính sách giảm lệ phí trước bạ từng được Chính phủ triển khai ở các năm trước.

Tuy nhiên, số liệu thể hiện trong biểu đồ phía trên vẫn đủ để cho thấy bất chấp chương trình ưu đãi được các hãng mạnh tay triển khai, doanh số thị trường xe Việt trong tháng Ngâu giai đoạn 2023-2025 nhìn chung vẫn không có sự cải thiện đáng chú ý.

Khuyến mại giá trị lớn là chưa đủ để vực dậy doanh số trong tháng Ngâu. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Tâm lý khách hàng vẫn là trở ngại không nhỏ mà các hãng khó lòng thuyết phục "đổi ý" bằng các ưu đãi giá trị lớn. Ở chiều hướng ngược lại, việc bỏ qua rào cản tâm lý "ngại mua sắm lớn" trong tháng Ngâu có thể giúp khách Việt tiết kiệm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng khi mua xe.

Đối với một số hãng xe, việc chọn tháng "thấp điểm" để tung chiêu giảm giá nhằm tăng sức cạnh tranh cũng là cách tạo sự chú ý và sẵn sàng tăng tốc về doanh số trong những tháng cuối của năm.