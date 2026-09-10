Một chiếc iPhone Duo mua được xe máy cao cấp

Tại Việt Nam, một chiếc Honda SH Mode có giá dao động 57,3-64 triệu đồng. Như vậy nếu so sánh nhanh, giá của một chiếc điện thoại gập Duo còn cao hơn bản tiêu chuẩn của SH Mode. SH Mode được trang bị động cơ xăng 4 kỳ, một xy lanh, cho công suất khoảng 8,2 kW, mô men xoắn cực đại 11,7 Nm. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2,12 lít/100 km. Với giá bán 57,32 triệu đồng, SH Mode tiêu chuẩn là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất trong dòng xe Honda SH tại Việt Nam.