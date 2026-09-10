Một chiếc iPhone Duo mua được xe máy cao cấp

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iPhone Duo - chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của hãng- ghi nhận giá bán dao động 65-104 triệu đồng. Đây cũng là lần đầu tiên "Táo khuyết" cho ra mắt một chiếc điện thoại có giá vượt mốc 100 triệu đồng tại Việt Nam.
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Phiên bản có giá thấp nhất là Duo 256 GB - 65 triệu đồng. Vậy nếu làm một phép quy đổi nhỏ, chiếc điện thoại gập này có giá ngang mẫu xe máy nào tại thị trường Việt? Ảnh: Gizmodo.
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Tại Việt Nam, một chiếc Honda SH Mode có giá dao động 57,3-64 triệu đồng. Như vậy nếu so sánh nhanh, giá của một chiếc điện thoại gập Duo còn cao hơn bản tiêu chuẩn của SH Mode. SH Mode được trang bị động cơ xăng 4 kỳ, một xy lanh, cho công suất khoảng 8,2 kW, mô men xoắn cực đại 11,7 Nm. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2,12 lít/100 km. Với giá bán 57,32 triệu đồng, SH Mode tiêu chuẩn là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất trong dòng xe Honda SH tại Việt Nam.
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Trong khi đó, một chiếc SH 125i bản Đặc Biệt sẽ có giá ngang với chiếc Duo bản 1 TB. Tại Việt Nam, SH 125i Đặc Biệt được trang bị động cơ xăng cho công suất 9,6 kW, mô men xoắn cực đại 11,9 Nm. Xe được bán với giá niêm yết khoảng 85,2 triệu đồng.
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Mức giá của một chiếc iPhone gập bản 1 TB cũng ngang với chiếc tay ga Vespa Sprint 125. Xe được trang bị động cơ xăng xy lanh đơn i-Get cho công suất 7,9 kW, mô men xoắn 10,4 Nm. Đi cùng khối động cơ là hệ thống phun xăng điện tử với hộp số tự động vô cấp.
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Hay thậm chí nếu không chọn Duo 1 TB, bạn vẫn sẽ "bỏ túi" khoảng 5 triệu đồng nếu chọn Vespa Primavera 125 bởi giá bán của chiếc tay ga này chỉ 80 triệu đồng. Xe vẫn sở hữu thiết kế cổ điển, động cơ xăng i-Get dung tích 124,5 cc nhưng giá bán dễ tiếp cận hơn các mẫu xe thuộc dòng Sprint.
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Một chiếc Yamaha Exciter 155 VVA TCS bản giới hạn vừa được ra mắt có giá bán khoảng 60,9 triệu đồng, thấp hơn cả giá thấp nhất của chiếc iPhone Duo 256 GB. Xe được trang bị động cơ xy-lanh đơn, dung tích 155,1 cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp van biến thiên VVA , sản sinh công suất tối đa 18,25 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm.
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Nhìn qua các mẫu xe máy chạy điện, giá của một chiếc iPhone gập bản 1TB vẫn đang nhỉnh hơn so với chiếc xe máy điện đắt nhất dải sản phẩm của Honda - UC3. Giá của UC3 bản đặc biệt là 79,92 triệu, nhưng đang được áp dụng mức giá kích cầu còn 57,9 triệu đồng.
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Nếu làm một phép toán vui, một chiếc iPhone Duo có thể ngang với 2 chiếc xe máy điện VinFast Kinet bản thuê pin - 40 triệu đồng/chiếc, 1 chiếc xe máy điện cao cấp nhất của Honda hay những mẫu xe tay ga thời trang quen thuộc.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.