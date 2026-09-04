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Xe Ôtô

Porsche 911 Turbo S - chiếc 911 mạnh nhất từng xuất hiện tại Việt Nam

  • Thứ sáu, 4/9/2026 14:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiếc Porsche 911 Turbo S được nâng cấp loạt trang bị, đưa giá bán đến tay khách hàng lên mức gần 20 tỷ đồng tại Việt Nam.

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Chiếc Porsche 911 Turbo S đời mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với giá bán 18,9 tỷ đồng. Chiếc xe trên ảnh đã được khách hàng nâng cấp, đưa giá bán lên mốc 19,73 tỷ đồng.

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Xe được sử dụng màu sơn xám Slate Grey Neo ở ngoại thất trị giá 269,2 triệu đồng. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4,551 x 2.033 x 1.834 mm.

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Phần đầu xe vẫn sở hữu thiết kế quen thuộc, tương tự những bản 911 tiêu chuẩn trước đó. Điểm khác biệt nằm ở phần khe gió có khả năng đóng mở chủ động để làm mát hệ thống phanh.

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Mẫu xe được nâng cấp phần ống xả thể thao Titanium trị giá 77,2 triệu đồng.

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Cánh gió phía đuôi xe tự động kích hoạt khi xe chạy ở tốc độ cao nhằm tăng khả năng kiểm soát.
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Xe được trang bị bộ mâm 20 inch tiêu chuẩn ở phía trước, phía sau là cặp mâm 21 inch.

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Không gian nội thất với tùy chọn màu đen viền chỉ vàng trị giá 274,3 triệu đồng.

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Các chi tiết kim loại , phím vật lý hay khu vực yên ngựa đều được sắp xếp vừa hiện đại nhưng vẫn giữ được chất thể thao cho chiếc siêu xe trị giá gần 20 tỷ này.

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Ở trên bảng táp lô là một đồng hồ cơ, được nâng cấp với màu vàng đồng bộ nội thất trị giá 38,6 triệu đồng.

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Bộ ghế da 930 kiểu xe đua chỉnh điện 18 hướng, nhớ vị trí đi cùng hệ thống dây đai bảo vệ cùng màu có giá 31,7 triệu đồng. Xe còn được nâng cấp hệ thống cửa sổ trời chỉnh điện giá 162 triệu đồng.

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Porsche 911 Turbo S được trang bị động cơ dung tích 3.591 cc, cho công suất tối đa 711 mã lực với mô men xoắn cực đại 800 Nm. Xe được bổ sung motor điện vào hộp số, từ đó giúp giảm tình trạng turbo lag khi tăng tốc. Nhờ đó, chiếc xe có thể cho tốc độ tối đa 322 km/h, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây.
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Theo đại diện Porsche, mẫu xe này là chiếc 911 mạnh nhất trong dải sản phẩm thương mại từng được hãng mở bán.

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Góc nhìn từ trên xuống của mẫu siêu xe thể thao Porsche 911 Turbo S. Đối thủ của 911 Turbo S là những mẫu xe thể thao hiệu suất cao như Mercedes-Benz GT, Maserati MC20 hay các mẫu siêu xe "entry level" như Mclaren Artura và Ferrari Amalfi.

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