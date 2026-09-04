Porsche 911 Turbo S - chiếc 911 mạnh nhất từng xuất hiện tại Việt Nam

Góc nhìn từ trên xuống của mẫu siêu xe thể thao Porsche 911 Turbo S. Đối thủ của 911 Turbo S là những mẫu xe thể thao hiệu suất cao như Mercedes-Benz GT, Maserati MC20 hay các mẫu siêu xe "entry level" như Mclaren Artura và Ferrari Amalfi.