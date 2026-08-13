Những cái tên 'trắng' doanh số tháng 7, toàn xe Hàn Quốc

Cả Mitsubishi Outlander và Pajero Sport đều đã trắng doanh số từ đầu năm nay. Tại đại lý cũng gần như không còn xe để bán mà đang chờ phiên bản thế hệ mới được ra mắt. Việc Outlander dừng bán cũng khá dễ hiểu bởi năm ngoái, Mitsubishi đã giới thiệu Destinator với giá bán dễ tiếp cận hơn, thiết kế mới thế chỗ cho mẫu SUV này.