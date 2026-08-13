Những cái tên 'trắng' doanh số tháng 7, toàn xe Hàn Quốc

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Theo bảng tổng doanh số của mẫu xe thuộc Hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam và Hyundai, VinFast, trong tháng 7, thị trường Việt bán được khoảng 44.855 ôtô các loại. Đương nhiên con số này chưa bao gồm các hãng xe châu Âu, xe sang hay một số thương hiệu Trung Quốc. So với tháng trước đó, thị trường xe Việt ghi nhận sự suy giảm khá rõ rệt.
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Tạm gác qua những mẫu xe có doanh số thấp hay top 10 bán ế, đâu sẽ là những mẫu xe chẳng bán được chiếc nào trong tháng qua?
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Cả Mitsubishi Outlander và Pajero Sport đều đã trắng doanh số từ đầu năm nay. Tại đại lý cũng gần như không còn xe để bán mà đang chờ phiên bản thế hệ mới được ra mắt. Việc Outlander dừng bán cũng khá dễ hiểu bởi năm ngoái, Mitsubishi đã giới thiệu Destinator với giá bán dễ tiếp cận hơn, thiết kế mới thế chỗ cho mẫu SUV này.
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Phiên bản thuần xăng của Toyota Camry cũng không ghi nhận được lượt bán nào trong tháng. Trong khi đó, biến thể hybrid với giá bán nhỉnh hơn lại ghi nhận 91 xe được giao đến tay khách hàng.
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Lần gần nhất Toyota Corolla Altis ghi nhận doanh số bán là tháng 5 năm nay. Sau khi rời khỏi dải sản phẩm trong âm thầm, mẫu xe cũng gần như biến mất và không có thêm lượt bán nào. Trước khi chính thức rời khỏi thị trường, doanh số của Corolla Altis cũng chỉ vừa đạt được 14 chiếc sau 5 tháng đầu năm.
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Đây là tháng đầu tiên bộ tam của Kia trắng doanh số. Trước đó vì lượng xe giao đến tay khách hàng không được như kỳ vọng, Kia đã gộp 3 mẫu xe này vào mục "xe khác" trên bảng tổng hợp doanh số. Sức bán trung bình của nhóm này khoảng 100-200 xe/tháng.
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