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Xe EV

VinFast lại 'thu xăng đổi điện', hỗ trợ thêm tiền mặt cho khách hàng

  • Thứ năm, 3/9/2026 17:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

VinFast khởi động lại chương trình thu xe máy xăng đổi xe máy điện với mức hỗ trợ tiền mặt đến 3 triệu đồng, đi kèm chính sách miễn phí sạc và đổi pin hàng tháng.

VinFast vừa khởi động lại chương trình "thu xăng đổi điện" trong giai đoạn tháng 9-30/10. Người mua xe máy điện VinFast khi chuyển đổi từ xe máy xăng sang đều được hưởng hỗ trợ tiền mặt 1-3 triệu đồng tùy mẫu xe.

Cụ thể, người đổi xe máy xăng sang các dòng xe máy điện không cần bằng lái được hỗ trợ một triệu, các dòng xe khác là 2 triệu đồng. Đặc biệt, người mua xe máy điện VinFast Viper, Kinet và các mẫu thuộc nhóm cao cấp sau khi chuyển đổi từ xe máy xăng được hưởng ưu đãi 3 triệu đồng.

VinFast, xe máy điện ảnh 1

Người chuyển đổi xăng sang xe máy điện VinFast được hỗ trợ 1-3 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Bên cạnh chương trình thu xăng đổi điện, người mua xe máy điện VinFast tiếp tục được hưởng các chương trình như miễn phí sạc tại trụ V-Green đến hết tháng 5/2027, miễn phí 20 lần đổi pin/tháng đối với người mua xe máy điện đổi pin như Feliz II, Kinet, Kyo, Viper hay Evo 2025.

Có thể thấy chương trình thu cũ đổi mới cùng chuỗi ưu đãi sạc và đổi pin miễn phí tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho VinFast trên thị trường xe 2 bánh.

Đây được xem là động lực quan trọng giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận phương tiện di chuyển xanh, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi giao thông điện hóa tại Việt Nam.

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Đan Thanh

VinFast xe máy điện VinFast Evo Feliz II Kinet

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