Taxi điện Green SM sẽ đến Mỹ?

Hãng taxi điện Việt Green SM đã lên kế hoạch mở rộng dịch vụ taxi điện sang Mỹ và Châu Âu ngay trong năm nay.

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (Green SM), đối tác vận hành taxi điện của hãng xe VinFast, vừa tiết lộ kế hoạch mở rộng hoạt động sang thị trường Mỹ và Châu Âu. Bước đi này nhằm chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến diễn ra tại HongKong vào năm 2028.

Taxi điện Việt đến Mỹ

Động thái này thể hiện tham vọng vươn ra quốc tế của hãng taxi Việt Nam sau thời gian tăng trưởng nhanh tại thị trường nội địa kể từ khi ra mắt vào năm 2023. Đồng thời, kế hoạch cũng hỗ trợ VinFast gia tăng doanh số xe điện tại nước ngoài, trong bối cảnh hãng xe này đang đẩy mạnh sự hiện diện tại các thị trường lớn.

Đại diện GSM tiết lộ với truyền thông quốc tế về kế hoạch triển khai đội xe tại Mỹ, Thụy Điển và Hà Lan ngay trong năm nay, trước khi mở rộng sang các quốc gia Châu Âu khác vào năm 2027.

"Những bước đi mở rộng này nằm trong chiến lược chuẩn bị cho đợt IPO của GSM tại HongKong vào năm 2028", đại diện GSM đã chia sẻ với tờ Reuters.

Những chiếc taxi điện GSM sẽ sớm tiến đến Mỹ. Ảnh: GSM.

Công ty cho biết các công tác chuẩn bị cho đợt IPO sẽ bắt đầu ngay trong năm nay thông qua việc tiếp cận các nhà đầu tư lớn. Mặc dù GSM không công bố mức định giá mục tiêu hay số vốn dự kiến huy động, các đơn vị tư vấn từng đưa ra mức định giá định hướng cho doanh nghiệp vào khoảng 20 tỷ USD .

Hiện GSM đã hiện diện tại một số thị trường Châu Á như Indonesia hay Ấn Độ, Philippines..., cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng gọi xe như Grab, Bluebird hay GoTo, và gần đây nhất đã triển khai đội xe tại Đan Mạch.

Cơ hội lớn từ mô hình khác biệt

Yếu tố cốt lõi giúp GSM tăng trưởng nhanh thời gian qua là mô hình kinh doanh đặc biệt. Công ty GSM đã trực tiếp sở hữu phương tiện mua từ VinFast và tuyển dụng tài xế vận hành. Mô hình này trái ngược với cách tiếp cận của Grab hay Uber vốn chủ yếu dựa vào đối tác tài xế tự trang bị xe.

Chiến lược này giúp những chiếc taxi màu xanh cyan trở nên quen thuộc tại các đô thị Việt Nam, đồng thời đóng góp đáng kể vào doanh số của VinFast. Theo Reuters, GSM dự kiến sẽ mua khoảng một triệu xe VinFast trong giai đoạn 2026-2030.

Để tối ưu chi phí, GSM đang chuyển dịch sang mô hình kết hợp tại Việt Nam giữa tài xế của công ty và tài xế đối tác. Hiện khoảng 40% số xe vận hành trên nền tảng GSM tại Việt Nam thuộc sở hữu của công ty. Tuy nhiên, tại Mỹ và Châu Âu, GSM dự kiến khởi đầu bằng mô hình sở hữu 100% đội xe và tài xế nội bộ trước khi chuyển sang mô hình nền tảng mở rộng.

Sắc xanh cyan xuất hiện trên đường phố Jakarta (Indonesia). Ảnh: Đan Thanh.

Khi xuất hiện tại Mỹ và châu Âu, GSM có quyền kỳ vọng vào một bức tranh kinh doanh tươi sáng bởi mô hình này đã được áp dụng thành công trước đó tại quê nhà và cho thấy những tính hiệu tích cực tại Indonesia hay Lào, Philippines.

Việc tiến quân vào các thị trường khắt khe như Mỹ và Châu Âu là bài kiểm tra lớn cho năng lực vận hành của hãng taxi Việt. Nếu chinh phục thành công các khu vực này, GSM không chỉ đặt nền móng vững chắc cho đợt IPO tại Hong Kong sắp tới mà còn trở thành đòn bẩy quan trọng đưa thương hiệu xe điện Việt Nam vươn tầm toàn cầu.