Toyota Innova Cross đòi lại ngôi đầu

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Tháng 8, Toyota Innova Cross HEV bán được 371 xe cho khách Việt. Doanh số tăng nhẹ giúp mẫu MPV cỡ trung đòi lại ngôi đầu phân khúc hybrid tại thị trường Việt Nam. Phiên bản HEV của Toyota Innova Cross hiện có giá 960 triệu đồng. Ảnh: TMV.
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Doanh số giảm xuống 287 xe là nguyên nhân Toyota Corolla Cross 1.8HEV phải nhường lại vị trí dẫn đầu nhóm xe hybrid cho "đàn anh" cùng nhà. Dù sảy chân ở kỳ báo cáo vừa rồi, Toyota Corolla Cross 1.8HEV vẫn đang là xe hybrid bán tốt nhất sau 8 tháng đầu năm. Phiên bản hybrid của Toyota Corolla Cross hiện có giá 865 triệu đồng. Ảnh: TMV.
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Các phiên bản e:HEV của Honda CR-V ghi nhận doanh số 195 xe trong tháng vừa rồi. Ở bản nâng cấp, Honda CR-V các phiên bản hybrid đã chuyển sang lắp ráp, hiện có giá 1,17-1,25 tỷ đồng. Ảnh: Phúc Hậu.
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Toyota Camry hiện chỉ còn mở bán 2 phiên bản hybrid, giá bán lần lượt 1,32 tỷ và 1,46 tỷ đồng. Trong tháng 8, dòng phiên bản lai xăng-điện của mẫu sedan cỡ D ghi nhận doanh số chung 192 xe, cao thứ tư thị trường hybrid Việt. Ảnh: TMV.
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Toyota Yaris Cross HEV bán được 179 xe trong tháng 8, đưa doanh số lũy kế từ đầu năm lên mức 1.564 xe. Phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ B đang bán cho khách Việt với giá 728 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.
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Nhóm xe hybrid còn lại do VAMA thống kê doanh số không cái tên nào ghi nhận lượng tiêu thụ trên 100 xe trong tháng 8. Suzuki XL7 Hybrid với 91 xe tiếp tục dẫn đầu doanh số ôtô du lịch Suzuki tại Việt Nam. Honda HR-V e:HEV RS đạt doanh số 50 xe, còn bộ đôi Suzuki Fronx và Suzuki Swift bán được lần lượt 46 xe và 19 xe. Ảnh: Phúc Hậu, Đan Thanh.
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Toyota Alphard HEV (17 xe) và Honda Civic e:HEV RS (6 xe) là những cái tên xếp cuối bảng thống kê doanh số xe hybrid tại Việt Nam trong tháng 8. Toyota Alphard hiện chỉ còn phiên bản HEV với giá 4,415 tỷ đồng, còn Honda Civic e:HEV RS đang được bán với giá 999 triệu đồng. Ảnh: Toyota, Phúc Hậu.
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Toyota Việt Nam cũng vừa giới thiệu thêm Land Cruiser HEV với giá 4,71 tỷ đồng, cao hơn 130 triệu đồng so với phiên bản LC300 thuần xăng. Ảnh: Toyota.
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Các hãng xe Hàn Quốc gồm Kia và Hyundai gần đây cũng chú trọng hơn vào mảng xe hybrid tại thị trường Việt Nam. Kia đã ra mắt Carnival, Sportage, Sorento phiên bản hybrid, trong khi Tucson và Palisade bản hybrid cũng đã được "nhá hàng". Ảnh: Thaco, Phong Vân, Phúc Hậu.
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Ngoài ra, khách Việt cũng có nhiều lựa chọn xe hybrid đến từ các thương hiệu ôtô Trung Quốc. So với nhóm thương hiệu Hàn Quốc và Nhật Bản, ôtô lai xăng-điện của Trung Quốc nghiêng nhiều hơn về phân loại hybrid cắm sạc (PHEV). Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.
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