Toyota Innova Cross đòi lại ngôi đầu

Doanh số giảm xuống 287 xe là nguyên nhân Toyota Corolla Cross 1.8HEV phải nhường lại vị trí dẫn đầu nhóm xe hybrid cho "đàn anh" cùng nhà. Dù sảy chân ở kỳ báo cáo vừa rồi, Toyota Corolla Cross 1.8HEV vẫn đang là xe hybrid bán tốt nhất sau 8 tháng đầu năm. Phiên bản hybrid của Toyota Corolla Cross hiện có giá 865 triệu đồng. Ảnh: TMV.