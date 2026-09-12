Top 10 xe bán ế tháng 8 toàn những gương mặt quen

Ford Mustang Mach-e là mẫu xe bán chậm nhất tháng 8 khi ghi nhận doanh số chỉ 3 chiếc. Sau thời gian bất ngờ tăng trưởng nhờ ưu đãi, lượng xe điện Ford bán ra thị trường đã lao dốc trở lại. Điều này cũng không quá ngạc nhiên bởi so với dải sản phẩm còn lại, Mustang Mach-e có giá bán cao và không hẳn dành cho số đông. Ảnh: Phúc Hậu.