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Xe Ôtô

Top 10 xe bán ế tháng 8 toàn những gương mặt quen

  • Thứ bảy, 12/9/2026 18:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhóm xe bán chậm trong tháng 8 là tập hợp những mẫu sedan cỡ trung, hatchback quen thuộc và sự góp mặt của nhóm SUV, MPV đắt tiền.

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Ford Mustang Mach-e là mẫu xe bán chậm nhất tháng 8 khi ghi nhận doanh số chỉ 3 chiếc. Sau thời gian bất ngờ tăng trưởng nhờ ưu đãi, lượng xe điện Ford bán ra thị trường đã lao dốc trở lại. Điều này cũng không quá ngạc nhiên bởi so với dải sản phẩm còn lại, Mustang Mach-e có giá bán cao và không hẳn dành cho số đông. Ảnh: Phúc Hậu.
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Xếp ngay sau Mach-e là Isuzu Mu-X với doanh số 6 chiếc. Phiên bản bán tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái với giá từ 928 triệu đến 1,269 tỷ đồng. Với thiết kế chưa quá "nịnh mắt", mẫu xe này luôn rơi vào nhóm bán chậm của phân khúc. Ảnh: Phúc Hậu.
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Hyundai Elantra cũng là cái tên quen thuộc của nhóm bán chậm mỗi tháng. Xe ghi nhận doanh số đạt 14 chiếc trong tháng 8, nâng tổng lượng xe bán ra từ đầu năm đến nay đạt 232 xe. Ảnh: TC.
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Với giá niêm yết 4,37-4,475 tỷ đồng, không ngạc nhiên khi chuyên cơ mặt đất Toyota Alphard thường xuyên lọt nhóm bán chậm. Trong tháng 8, mẫu MPV này bán được 17 chiếc. Ảnh: TMV.
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Sự bão hòa của nhóm hatchback đã khiến doanh số Suzuki Swift liên tục lao dốc. Trong tháng 8, mẫu hatchback nhập Nhật Bản ghi nhận doanh số 19 chiếc. Xe đang được bán với giá dao động 569-577 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.
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So với mẫu xe cùng nhóm là Veloz Cross, Toyota Avanza Premio ghi nhận sức hút kém hơn hẳn khi thường xuyên lọt nhóm bán chậm. Toyota bán được 26 chiếc Avanza Premio, giảm 25,7% so với kỳ báo cáo tháng 7. Ảnh: TMV.
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Tương tự như người anh em mu-X, doanh số bán hàng của Isuzu D-Max cũng sụt giảm 47,3% so với tháng trước, đạt 29 xe trong tháng 8, tiếp tục lọt nhóm bán chậm của thị trường.

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Toyota Land Cruiser bán được 30 chiếc trong tháng 8, giảm 58,3% so với tháng trước. Điều này cũng không quá bất ngờ bởi mẫu xe có giá bán cao và luôn trong tình trạng khan hàng tại đại lý. Ảnh: Toyota.
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Tương tự Land Cruiser, Land Cruiser Prado cũng ghi nhận doanh số giảm, đạt 31 chiếc trong tháng 8. Tính đến nay, Toyota đã bán được 263 chiếc Prado tại Việt Nam trong năm nay. Ảnh: TMV.
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Honda Civic là mẫu sedan cỡ C tiếp theo lọt nhóm bán chậm khi ghi nhận doanh số đạt 33 xe. Xe đang được bán với giá dao động 789-999 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.
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Từng là mẫu xe được kỳ vọng gánh vác doanh số cho thương hiệu, Suzuki Fronx liên tục sụt giảm doanh số theo từng tháng, sau đó rơi vào nhóm bán chậm khi bán được 46 xe trong tháng qua. Xe được bán với giá dao động 520-649 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Đan Thanh

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