Toyota Land Cruiser Hybrid chốt giá ở Việt Nam, đắt hơn bản máy xăng

Sau thời gian dài rò rỉ thông tin, mẫu SUV Toyota Land Cruiser Hybrid chính thức được mở bán với giá vượt mức 4,7 tỷ đồng.

Toyota vừa đăng tải hình ảnh mở bán và chi tiết thông tin của mẫu SUV Land Cruiser hybrid tại Việt Nam trên trang chủ của hãng. Xe sẽ được bán với giá 4,71 tỷ đồng , nhỉnh hơn bản tiêu chuẩn 130 triệu đồng.

Nhìn vào thiết kế tổng thể, có thể thấy Land Cruiser Hybrid có ngoại hình không khác biệt với mẫu xe Land Cruiser 300. Các chi tiết thanh ngang ở đầu xe, ốp nổi hầm hố ở cản trước và cản sau tiếp tục được giữ nguyên trên chiếc SUV đầu bảng.

Bên trong khoang lái, toàn bộ trang bị, công nghệ đều được giữ nguyên so với bản tiêu chuẩn. Xe tiếp tục sở hữu màn hình trung tâm 12,3 inch, đi cùng đế sạc không dây, cổng kết nối USB, hệ thống âm thành 14 loa JBL hay ghế điện. Khác biệt lớn nhất của mẫu xe này nằm ở động cơ.

Land Cruiser Hybrid chốt giá 4,71 tỷ đồng tại Việt Nam. Ảnh: Toyota.

Land Cruiser hybrid sở hữu động cơ V35A-FTS, V6, tăng áp kép. Động cơ hybrid cho công suất tối đa 409 mã lực, mô men xoắn cực đại 650 Nm. Động cơ và thông số không đổi so với bản máy xăng.

Hệ thống lái được thay đổi từ loại thủy lực biến thiên theo tốc độ thành dạng trợ lực điện.

Có thể nhận ra động cơ hybrid trên Land Cruiser HEV hướng trực tiếp đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Với dung tích bình xăng lớn hơn (98 lít so với 80 lít trên Land Cruiser 300), kết hợp cùng hệ truyền động hybrid, xe cho mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn bản tiêu chuẩn, chỉ 13,7 lít/100 km trong đô thị và khoảng 10 lít/100 km hỗn hợp (bản máy xăng có con số tương ứng 18,6 lít/100 km trong đô thị và 12,94 lít/100 km ở đường hỗn hợp).

Với giá bán này, Land Cruiser HEV tiếp tục là sản phẩm thuộc nhóm đắt nhất nhì của Toyota tại Việt Nam, đứng cùng bàn cân với Land Rover Defender hay Range Rover Sport.