Ứng dụng VETC có gì ngoài thu phí không dừng?

Người dùng ứng dụng VETC bên cạnh việc thanh toán phí không dừng còn có khá nhiều tiện ích khác liên quan tới giao thông.

VETC đang nhận được nhiều sự quan tâm khi thông báo thu phí dịch vụ từ 1/8 và ngày 20/8 đã tạm dừng hành động này sau nhiều phản ứng từ người dùng. Vậy ứng dụng VETC đang có những gì bên trong, ngoài thu phí không dừng trên cao tốc?

Theo nội dung báo cáo thường niên của Tasco, VETC nắm trong tay 4,3 triệu người dùng ứng dụng, hơn 3 triệu khách hàng đã mở ví điện tử. So với khoảng 6,6 triệu phương tiện đã dán thẻ ETC trên toàn quốc, số liệu này cho thấy VETC đang được khá nhiều người dùng Việt Nam ưu ái.

Ứng dụng VETC có gì?

Hiện, ứng dụng VETC đã có mặt trên cả App Store dành cho thiết bị iOS và Google Play dành cho thiết bị Android. Tính đến giữa tháng 8, thông tin trên Google Play cho thấy VETC có hơn 1 triệu lượt tải, ứng dụng này cũng đang đứng thứ 24 trong bảng xếp hạng các ứng dụng Tài chính trên App Store.

Khi truy cập vào ứng dụng VETC, người dùng có thể tiếp cận các dịch vụ khác nhau, từ tài chính và thanh toán cho đến bảo hiểm, cứu hộ và các dịch vụ xe khác.

Ứng dụng VETC cung cấp nhiều dịch vụ cho khách hàng. Ảnh: Phúc Hậu.

Người dùng Việt có lẽ quen mặt ứng dụng VETC khi sử dụng tính năng trả phí giao thông không dừng ETC. Hiện, ePass cùng với VETC là 2 đơn vị hiếm hoi vận hành giải pháp thanh toán phí không dừng, giúp phương tiện giao thông đường bộ di chuyển thông suốt và liên tục qua các trạm thu phí không dùng tiền mặt.

Thông qua Ví VETC, người dùng có thể chi trả các khoản phí khác nhau khi tham gia giao thông đường bộ, từ ETC cho đến mua gói bảo hiểm VETC, trả phí giữ xe không tiền mặt, thậm chí thanh toán tiền sạc thông qua ứng dụng con VETC Trạm sạc.

Tại một sự kiện tổ chức gần đây, Tasco cho biết VETC Trạm sạc sau 2 tháng triển khai đã thành công kết nối 7 đối tác với hơn 350 trụ sạc trên toàn quốc. Trong phạm vi thống kê của VETC, các hệ thống đã kết nối chiếm hơn 50% mạng lưới trạm sạc đa thương hiệu, hiện ghi nhận sự tham gia của ChargeLink, Eboost, Esky, Ford Việt Nam, Rabbit EVC, SmartCharge và EV Charge.

VETC Trạm sạc cho phép người dùng tìm kiếm điểm sạc, kích hoạt phiên sạc và thanh toán. Ảnh: Phúc Hậu.

Thông qua VETC Trạm sạc, người dùng có thể tìm kiếm các điểm sạc vận hành bởi các đơn vị khác nhau, kiểm tra tình trạng khả dụng, dẫn đường đến điểm sạc, kích hoạt phiên sạc và thanh toán trên cùng nền tảng.

So với việc phải tải riêng từng ứng dụng để sạc xe tại từng trạm sạc của các đơn vị vận hành khác nhau, VETC Trạm sạc với giải pháp eRoaming cho phép người dùng ôtô điện tại Việt Nam thao tác chỉ trên một ứng dụng, rút ngắn khoảng cách tiện lợi giữa xe điện với ôtô chạy xăng.

Trên ứng dụng VETC, người dùng cũng có thể thực hiện thuê xe có tài hoặc tự lái, mua bán ôtô, mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, mua gói cứu hộ và yêu cầu cứu hộ.

Trước đây, VETC không tiến hành thu các khoản phí với người dùng, chỉ áp dụng mức thu 120.000 đồng/xe cho mỗi lần dán thẻ ETC. Hồi giữa tháng 7, đơn vị này thông báo sẽ bắt đầu thu phí 6.600 đồng/tháng/ví từ ngày 1/8 với tài khoản cá nhân, 66.000 đồng/tháng/ví với tài khoản doanh nghiệp.

Tuy nhiên đến sáng 20/8, VETC thông báo quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ Ví VETC, thực hiện rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Đã có thể được gọi là "siêu ứng dụng"?

Nếu xem xét ở một bối cảnh rộng hơn, VETC chưa sở hữu đầy đủ tính năng cần thiết để được xem xét như một "siêu ứng dụng". Tuy nhiên với riêng nhóm người dùng ôtô, VETC có thể đã được xem là một ứng dụng với nhiều tiện ích ở một chừng mực nào đó.

Khi người dùng Việt mua mới ôtô, việc sử dụng ứng dụng VETC cho phép gần như toàn bộ vòng đời xe gói gọn trong ứng dụng này. Khách hàng có thể mua bảo hiểm, mua gói cứu hộ và gọi cứu hộ, trả phí đỗ xe và phí cầu đường, thanh toán sạc nếu dùng xe điện, tìm kiếm các trạm dịch vụ ôtô.

Ví VETC cho phép thanh toán phí ETC, phí gửi xe và nhiều khoản phí khác. Ảnh: Phúc Hậu.

Khi có nhu cầu bán lại xe đang dùng, Carmall trên ứng dụng VETC sẽ giúp kết nối nhu cầu mua-bán ôtô cũ thông qua trung gian Tasco Auto - đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường xe Việt.

Trên ứng dụng này, người dùng vẫn có thể thực hiện một số hoạt động tài chính như mở thẻ tín dụng thông qua ngân hàng liên kết, nạp tiền vào Ví VETC, chuyển tiền sang một Ví VETC khác... Tuy nhiên, so với những "siêu ứng dụng" khác đang có mặt trên thị trường, VETC nhìn chung vẫn còn thiếu vài tiện ích lifestyle, chẳng hạn giao đồ ăn, giao hàng, mua sắm, giải trí, từ thiện...

Tuy nhiên như đã đề cập bên trên, VETC vẫn là một "siêu ứng dụng" nếu chỉ xét đến nhu cầu của người dùng ôtô tại Việt Nam. Tính đến hiện tại, VETC gần như là ứng dụng duy nhất gói gọn tất cả hoạt động thiết yếu liên quan đến sử dụng ôtô.

Nhìn chung, sự có mặt của những ứng dụng tương tự VETC là giải pháp giúp ích khá nhiều cho người dùng Việt. Tuy nhiên, việc vận hành một ứng dụng "tất cả trong một" cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định, chẳng hạn khi hệ thống gặp sự cố khiến ứng dụng không thể hoạt động sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tệp người dùng hàng triệu người.