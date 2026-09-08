VinFast VF 9 thế hệ mới sẽ đến Ấn Độ?

VinFast hoàn tất đăng ký bản quyền kiểu dáng mẫu SUV cỡ lớn nghi là VF 9 nâng cấp tại Ấn Độ, mở đường cho kế hoạch chinh phục phân khúc xe điện hạng sang tại quốc gia này.

Theo truyền thông Ấn Độ, VinFast vừa đăng ký bản quyền kiểu dáng của một mẫu SUV mới, nhiều khả năng là VF 9 nâng cấp. Động thái này cho thấy trong năm nay hoặc năm sau, hãng xe điện Việt có thể cân nhắc mang mẫu SUV 7 chỗ đến Ấn.

VF 9 tại Ấn là bản thế hệ mới?

Tại thị trường Ấn, VF 9 được định vị như một mẫu SUV cỡ E cao cấp, đặt cùng bàn cân với các cái tên như Mercedes-Benz GLS, Kia EV9 hay Mahindra BE 09. Mẫu xe tại Ấn có chiều dài cơ sở dự kiến khoảng 3.150 mm và khoảng sáng gầm đạt 184 mm.

Nhìn vào hình ảnh được truyền thông Ấn đăng tải, có thể nhận ra thiết kế trên mẫu xe được cho là VF 9 thế hệ mới tại Ấn Độ đã từng xuất hiện trước đó tại công báo sở hữu công nghiệp Việt Nam.

Hình ảnh xe nghi là VF 9 xuất hiện ở đợt đăng ký bản quyền kiểu dáng tại Ấn Độ. Ảnh: Cartoq.

Phiên bản này sở hữu phần đầu xe mang kiểu dáng sang trọng hơn với lưới tản nhiệt to bản, cặp đèn chiếu sáng đặt dọc. Thiết kế đầu xe này mang nhiều đường nét của chiếc SUV Lạc Hồng hơn, trái ngược với phong cách vuông vắn, hiện đại trên VF 9 hiện hành.

Nhiều khả năng khi xuất hiện, VF 9 mới cũng sẽ được giữ nguyên sức mạnh tương tự bản hiện hành tại Việt Nam, với 2 motor điện cho tổng 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Bộ pin 123 kWh cung cấp tầm hoạt động lên tới 626 km sau mỗi lần sạc đầy.

Tờ Cartoq cũng dự đoán giá xe khi ra mắt thị trường Ấn có thể khoảng 6-7 triệu INR, tương đương khoảng 63.000- 74.000 USD .

Bước đi tham vọng

Động thái đăng ký bản quyền VF 9 diễn ra trong bối cảnh VinFast đang ghi nhận đà tăng trưởng doanh số nhanh chóng tại Ấn Độ. Trong tháng 8/2026, hãng đã đăng ký khoảng 2.200 xe, vươn lên vị trí thứ 4 trên thị trường xe điện Ấn Độ và vượt qua một số thương hiệu lâu đời.

Song song đó, theo truyền thông tại Ấn, VinFast cũng đang rà soát lại chiến lược nội địa hóa sản phẩm. Khác với các dòng xe phổ thông cần tỷ lệ nội địa hóa cao, một mẫu xe flagship bán với số lượng giới hạn như VF 9 có thể được tiếp cận dưới dạng lắp ráp linh kiện nhập khẩu (CKD).

Mẫu VinFast VF 9 hiện hành tại Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Thách thức lớn nhất đối với VF 9 nằm ở bài toán giá bán. Mức giá dự kiến khoảng 60-70 lakh INR sẽ đưa mẫu SUV điện Việt Nam vào phân khúc cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu hạng sang Châu Âu trên đất Ấn.

Dù vậy, không gian rộng rãi với 7 chỗ ngồi thực dụng, khối pin dung lượng lớn 123 kWh cùng công suất 402 mã lực sẽ là những điểm tựa chiến lược để VF 9 chinh phục khách hàng tại thị trường khó tính này.