Xe điện tiện như xe xăng nhờ hạ tầng trạm sạc dày đặc

Khi số lượng trụ sạc tăng lên, nỗi lo về việc "hết pin - xe ngừng chạy" sẽ biến mất. Từ đó, niềm tin của người dùng với xe điện cũng được nâng cao.

Cách đây vài năm, khi nhắc đến xe điện, nhiều người dùng còn tỏ ra khá thờ ơ. Đây là điều không quá khó hiểu với một sản phẩm còn mới, mang nhiều hoài nghi về chất lượng hay đặc biệt là độ tiện dụng khi sạc điện.

Tuy nhiên đến nay, cục diện thị trường dường như đã đảo chiều. Xe thuần điện không chỉ trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc của nhiều gia đình hay lựa chọn đầu tay của người trẻ mà còn là công cụ tối ưu chi phí của các tài xế dịch vụ.

Xuyên Việt là chuyện nhỏ

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Trần Danh, chủ xe VinFast VF 5 sống tại TP.HCM, cho biết khi mới mua xe, anh từng lo lắng việc dừng chờ sạc pin sẽ ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển của gia đình, đặc biệt trong những dịp lái đường dài về quê mùa lễ, Tết.

Tuy nhiên sau khi trải nghiệm lái xe từ TP.HCM đến Quy Nhơn nhiều lần bằng xe điện, anh khẳng định chưa từng gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong việc tìm kiếm địa điểm sạc pin.

"Tôi thường chở vợ con về quê ở Quy Nhơn ăn Tết. Từ lúc mua xe đến nay cũng đi được 5-6 lần như vậy. Lái đường dài với xe điện không có khó khăn gì cả, vì bây giờ trạm sạc nhiều, không lo thiếu chỗ sạc", anh Danh nói thêm.

Trạm sạc VinFast phủ sóng ở nhiều nơi. Ảnh: VinFast.

Anh Danh cũng cho biết mỗi lần sạc chỉ kéo dài khoảng 30 phút, vừa đủ thời gian để anh có thể nghỉ ngơi sau nhiều giờ cầm lái, vừa là cơ hội để gia đình có thể ăn nhẹ, trò chuyện cùng nhau. Anh thường chọn những trụ sạc gần cao tốc với công suất 120 kW trở lên nhằm tiết kiệm thời gian, nhờ đó chuyến hành trình trở nên đỡ mệt mỏi, cũng thoải mái hơn cho người ngồi phía sau.

Theo chủ xe, sự thoải mái này đến từ hạ tầng trạm sạc dày đặc của V-Green từ nội đến ngoại ô. Các trạm sạc cũng được sắp xếp hợp lý, tích hợp tại những điểm dừng nghỉ trên hành trình, giúp anh và gia đình có thể chủ động linh hoạt thời gian nghỉ ngơi trên xe, ăn uống mà vẫn đảm bảo việc sạc xe.

Bên cạnh số lượng trụ sạc dày đặc, chính sách ưu đãi miễn phí sạc pin kéo dài cũng giúp các chủ xe như anh Danh tiết kiệm được một khoản chi phí vận hành khổng lồ trong thời gian sử dụng ôtô điện.

"Trụ sạc nhiều, thời gian chờ ngắn trong khi chi phí sạc đang được miễn đến hết tháng 6/2027. Vậy nên tôi thấy không việc gì ngại khi chọn mua xe điện thời điểm này cả", anh Danh khẳng định.

Hơn 150.000 cổng sạc cả nước

Có thể nhận ra, sự thay đổi trong cách chọn mua xe, niềm tin ngày càng tăng cao của người dùng với ôtô điện phần lớn đến từ hạ tầng trạm sạc rộng khắp, đang từng ngày củng cố một niềm tin cho người sử dụng, rằng xe điện cũng có thể tiện như xe xăng.

Niềm tin này hoàn toàn có cơ sở, đặc biệt là đối với cộng đồng chủ xe VinFast.

Tính đến hết năm 2025, hãng xe nội địa Việt thuộc tập đoàn VinGroup đã ghi nhận có hơn 150.000 cổng sạc khắp cả nước thông qua hệ thống V-Green, công ty chuyên phát triển hạ tầng sạc và đổi pin xe điện cùng nhà.

Có thể nói người dùng xe điện từ thương hiệu nội địa Việt đang là bên hưởng lợi nhất khi sở hữu mạng lưới cổng sạc dày đặc, với đa dạng công suất sạc, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu di chuyển.

Siêu trạm sạc của VinFast đã được đầu tư và xây dựng. Ảnh: VinFast.

Trong khu vực đô thị, tài xế có thể lựa chọn các cổng sạc công suất 30 kW tại trung tâm thương mại hoặc bãi đỗ xe khi dừng chân ngắn hạn. Những trụ sạc công suất 60-80 kW được lắp tích hợp ở trạm dừng nghỉ, cây xăng dọc quốc lộ sẽ là sự lựa chọn với người lái trên những chuyến hành trình liên tỉnh. Ngoài ra để tiết kiệm thời gian cho chuyến đi dài ngày, chủ xe hoàn toàn có thể chọn sử dụng hệ thống trụ sạc công suất 120-150 kW, được lắp đặt ở các khu vực gần cao tốc.

Vào tháng 3 năm nay, V-Green vừa công bố đầu tư thêm 10.000 tỷ đồng nhằm triển khai 99 siêu trạm sạc, với công suất 250-300 kW dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên cả nước. Các siêu trụ sạc này phục vụ được cùng lúc 100 xe điện, trong khi thời gian chờ sạc chỉ từ 15 phút.

Có thể nói, sự bùng nổ của hệ thống trạm sạc dày đặc từ nội đô đến các tuyến đường liên tỉnh đã xóa bỏ hoàn toàn rào cản tâm lý của người tiêu dùng đối với xe điện. Khi việc sạc xe trở nên thuận tiện và dễ dàng ở mọi hành trình, ôtô điện đã không còn là một "trải nghiệm mới" mà chính thức khẳng định vị thế phương tiện di chuyển xanh phổ biến của người Việt.