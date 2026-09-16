Xe máy điện VinFast mới lộ diện, đại lý bắt đầu nhận cọc

Thiết kế của mẫu xe máy điện mới của VinFast vừa được đăng tải với kiểu dáng thời trang, hướng đến nhóm khách hàng nữ cùng gam màu lạ.

VinFast vừa hé lộ hình ảnh đầu tiên của mẫu xe máy điện mới trên trang mạng xã hội của hãng. Theo thông tin từ bài đăng của VinFast và cập nhật từ đại, 2 mẫu xe mới được giới thiệu là Evo Grand Premia và Evo Limited. Nhân viên tư vấn tại đại lý VinFast cho biết cửa hàng đã bắt đầu nhận đặt cọc 2 mẫu xe mới, thời gian giao xe dự kiến chưa được công bố.

So với các mẫu xe hiện hành, Evo Grand Premia được thiết kế với gam màu có phần khác biệt, thời trang và trông sang trọng hơn. Đầu xe nổi bật với cụm đèn dáng tròn cùng sự kết hợp gam màu nâu đồng - đỏ. Tổng thể thiết kế cho thấy 2 mẫu xe mới đều được tập trung hướng đến nhóm khách hàng nữ giới.

Với tên gọi Evo Grand Premia và Evo Limited, nhiều khả năng động cơ của 2 mẫu xe máy điện mới cũng sẽ được giữ nguyên so với bản hiện hành.

Chiếc Evo Grand tiêu chuẩn đã ra mắt trước đây đang được trang bị động cơ in-hub đặt tại bánh sau, công suất tối đa 2.250 W, tốc độ tối đa 70 km/h. Trong khi đó mẫu VinFast Evo được trang bị động cơ In-hub với công suất 2.450 W.

Đáng chú ý là không gian cốp dường như có sự thay đổi. Dựa vào hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, nhiều khả năng Evo Grand Premia và Evo Limited sẽ được nâng cấp phần cốp, gia tăng kích thước. Trước nhu cầu mua và sử dụng xe máy điện đổi pin lớn như hiện tại, có thể cả 2 mẫu xe máy điện này cũng sẽ được chuyển thành dạng đổi pin tại trụ thay vì sạc nối tiếp với 2 pin linh hoạt như trước.

Chi tiết thiết kế đầu xe máy điện mới được VinFast đăng tải. Ảnh: VinFast.

Hiện tại, Evo Grand đang được bán với giá 22,5 triệu , còn Evo có giá khoảng 18,8-24,1 triệu đồng. Với các điều chỉnh này, khi ra mắt, giá của 2 mẫu xe có thể tăng lên khoảng 25 triệu đồng. Mức giá này đủ để tạo sự cách biệt với VinFast Kyo và Kinet vừa ra mắt, nhưng vẫn giữ được giá trị P/P (Price/Performance) tốt sau đợt nâng cấp.