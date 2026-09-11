Canh bạc của Apple với chiếc iPhone giá 65 triệu

"Hãy cho biết khi nào bạn hâm xong đồ ăn thừa của chúng tôi nhé" là một phần trong loạt bài đăng của Samsung nhắm đến iPhone Duo, smartphone màn hình gập vừa được Apple ra mắt ngày 9/9. Hơn 7 năm sau khi giới thiệu Galaxy Fold, Samsung lại chứng kiến cái tên mới gia nhập thị trường smartphone gập. Dù vậy, đối thủ lần này ở vị thế rất khác. Đối với Apple, iPhone Duo mở ra phân khúc điện thoại mới, cao hơn Pro Max với giá khởi điểm 2.000 USD . Sản phẩm xuất hiện khi phần cứng máy gập dần hoàn thiện sau nhiều năm, mang đến những lợi thế nhất định. Tại một số thị trường, iPhone Duo có tiềm năng định hình lại thói quen mua sắm của nhóm khách hàng cao cấp. Tuy nhiên, mức giá đắt đỏ cùng sự khắt khe của người dùng vẫn tạo ra áp lực cho Apple.

01 Áp lực từ mức giá 2.000 USD Trả lời Tri Thức - Znews, ông Le Xuan Chiew, Giám đốc Nghiên cứu tại Omdia, cho rằng gia nhập thị trường muộn mang đến cả lợi thế và thách thức cho Apple. Chuỗi cung ứng smartphone gập đã giải quyết nhiều vấn đề xoay quanh độ dày, độ bền, nếp gấp màn hình, bản lề và thiết kế pin. Nhờ đó, Apple có thể gia nhập thị trường với nền tảng công nghệ hoàn thiện hơn, thay vì buộc người dùng chấp nhận các hạn chế thường thấy trên đối thủ thời kỳ đầu. Dù vậy, lợi thế đi sau vẫn tạo ra nhiều áp lực. Apple hầu như không có dư địa cho các thử nghiệm kiểu "thiết bị đời đầu". "Những người sẵn sàng trả 1.999 USD sẽ kỳ vọng iPhone Duo mang đến trải nghiệm hoàn thiện từ ngày đầu tiên, không phải một sản phẩm gập đời đầu", ông Chiew nhấn mạnh. iPhone Duo đánh dấu lần đầu Apple gia nhập thị trường smartphone gập. Ảnh: Bloomberg. So với đối thủ, Apple còn nắm lợi thế về phần mềm. Việc kiểm soát iOS cùng mối quan hệ với nhà phát triển cho phép hãng tối ưu hóa trải nghiệm trên thiết bị ngay khi ra mắt. Yếu tố này thậm chí quan trọng hơn phần cứng đơn thuần. "Gia nhập thị trường muộn mang đến cơ hội để Apple học hỏi từ chính phân khúc này. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa tiêu chuẩn triển khai sẽ cao hơn đáng kể", ông Chiew nói thêm. Đồng quan điểm, bà Kiranjeet Kaur, Phó giám đốc Nghiên cứu bộ phận Di động tại IDC, cho rằng iPhone Duo ra mắt khi phân khúc máy gập đã tương đối hoàn thiện, cùng mức giá rất cạnh tranh. Tuy vậy, áp lực cho Apple không hề nhỏ khi người dùng sẽ khó chấp nhận các vấn đề như độ bền, lỗi kỹ thuật như nhóm khách hàng đời đầu. Để giữ mức giá và tối ưu độ mỏng, Apple phải đánh đổi một số tính năng như loại bỏ ống kính telephoto, không có nút Action, không hỗ trợ Face ID hay quay video ProRes. "Do điện thoại gập hiện chiếm chưa đến 2% tổng lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu, Apple đang bước vào phân khúc nhỏ nhưng mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng. Các sai sót sẽ bị soi xét rất kỹ", bà Kaur nhấn mạnh

02 Cuộc đua với Samsung và đối thủ Trung Quốc Chỉ vài ngày trước sự kiện của Apple, các thương hiệu Trung Quốc liên tục trình làng smartphone mới. Huawei giới thiệu mẫu máy gập ba Mate XT 2, Xiaomi ra mắt 18 Fold với cùng tỷ lệ vuông và chip Xring O3 tự phát triển. Trả lời Tri Thức - Znews, giới phân tích nhận định các hãng này đều muốn tạo dấu ấn sớm trước khi Táo khuyết chiếm lĩnh sự chú ý. Ra mắt những model với thiết kế mới, sáng tạo có thể mang đến khác biệt ở phân khúc cao cấp. "Việc Apple gia nhập thị trường càng tạo thêm động lực để đối thủ sớm định hình kiểu dáng thiết kế, kịch bản sử dụng và khẳng định uy tín thương hiệu trước khi iPhone Duo đến tay người dùng", nhà phân tích Le Xuan Chiew từ Omdia chia sẻ. iPhone Duo được trưng bày tại sự kiện Apple. Ảnh: New York Times. Hiện tại, Huawei gần như áp đảo thị trường smartphone gập Trung Quốc. Samsung, Lenovo và Google là những cái tên hiếm hoi có doanh số lớn bên ngoài Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Omdia, Samsung chiếm ưu thế áp đảo trên thị trường smartphone gập Việt Nam, song bản thân phân khúc vẫn còn khá nhỏ khi lượng máy xuất xưởng năm 2025 đạt 39.247 chiếc, giảm mạnh so với năm 2022 (139.869 chiếc). "Dù thị phần smartphone gập của Samsung tại Việt Nam chiếm khoảng 85% năm 2025, thị trường chung vẫn chưa có dấu hiệu mở rộng bền vững để tiếp cận người dùng đại chúng", đại diện từ Omdia nhận định. Bà Shilpi Jain, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, cho biết Samsung tạo đà phát triển tốt cho Galaxy Z Fold8 với kiểu dáng mới. Sự xuất hiện của iPhone Duo mang đến sức ép cạnh tranh trực diện. "Nếu chênh lệch giá giữa 2 thiết bị chỉ khoảng 100 USD , người dùng chắc chắn sẽ đặt chúng lên bàn cân so sánh trực tiếp. Khi đó, màn ra mắt này không chỉ cạnh tranh thị phần đơn thuần, mà là phép thử xem Apple có thể định hình lại cục diện phân khúc smartphone gập đang phát triển tại Việt Nam hay không", bà Jain chia sẻ với Tri Thức - Znews. Samsung và Apple lại cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc mới. Ảnh: Phương Lâm. Nhà phân tích Kiranjeet Kaur từ IDC dự đoán Samsung sẽ tập trung mạnh hơn vào độ bền và giá bán, tăng cường hợp tác với Google để phát triển phần cứng và phần mềm, thay vì cố gắng chạy đua thông số camera. Trong khi đó, ông Le Xuan Chiew cho rằng công ty Hàn Quốc cần mở rộng dải giá cho phân khúc máy gập, tăng khả năng tiếp cận ở phân khúc phổ thông, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các yếu tố như độ mỏng, độ bền, thời lượng pin và tính năng AI. "Lợi thế lớn nhất của Samsung vẫn nằm ở quy mô và kinh nghiệm dày dặn. Cuộc đua tiếp theo sẽ xoay quanh việc đưa smartphone gập trở nên dễ tiếp cận hơn, mà không làm giảm trải nghiệm hay chất lượng sản phẩm", nhà phân tích từ Omdia nhấn mạnh.

03 Chưa phải chu kỳ bùng nổ Theo ước tính từ IDC, điện thoại gập năm nay có thể chiếm khoảng 2,2% tổng lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu (khoảng 23 triệu thiết bị). Dù ra mắt vào cuối năm, iPhone Duo dự kiến chiếm gần 1/3 sản lượng. Mức giá 2.000- 3.200 USD tương đương phân khúc siêu cao cấp. Do đó, nhà phân tích Kiranjeet Kaur cho rằng iPhone Duo chủ yếu phục vụ thị trường ngách thay vì tạo ra "siêu chu kỳ" toàn diện, ít nhất trong giai đoạn đầu. Đồng quan điểm, ông Le Xuan Chiew nhận định iPhone Duo có thể tạo ra chu kỳ nâng cấp mới cho phân khúc cao cấp, nhưng "chưa thể gọi đó là một siêu chu kỳ cho toàn bộ thị trường smartphone". "Nếu Apple có thể cắt giảm dần chi phí và cải tiến thiết kế qua từng thế hệ, thị trường mục tiêu có thể được mở rộng hơn", ông Chiew nói thêm. Những người đã trải nghiệm "kịch trần" với iPhone truyền thống có thể cân nhắc nâng cấp lên iPhone Duo. Ảnh: New York Times. Tại Việt Nam, Counterpoint Research ghi nhận giá bán smartphone trung bình tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người dùng có xu hướng kéo dài thời gian đổi máy. Dù vậy, phân khúc cao cấp trong nước vẫn tăng trưởng 31%, đưa tổng lượng smartphone xuất xưởng quý II tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam là thị trường duy nhất tại Đông Nam Á đạt tăng trưởng dương ở giai đoạn này. Người dùng Việt vốn ưa chuộng các mẫu iPhone Pro và Pro Max. Do đó, việc chỉ ra mắt 3 model cao cấp trong đợt này có thể giúp Apple phát huy thế mạnh sẵn có trong phân khúc cao cấp. "Vị thế của Apple tại Việt Nam được kỳ vọng hưởng lợi từ các mẫu iPhone mới, chủ yếu do dòng máy này dự kiến phù hợp thói quen mua sắm iPhone của người dùng Việt. Ngoài ra, người dùng còn đặc biệt chú trọng đến độ tin cậy, giá trị bán lại và khả năng tích hợp hệ sinh thái. Việc triển khai các chương trình thu cũ đổi mới, hỗ trợ trả góp và ưu đãi qua kênh phân phối cũng sẽ đóng vai trò quan trọng", nhà phân tích Shilpi Jain chia sẻ. Theo Omdia, bộ đôi iPhone 17 Pro bán chạy hơn 11% so với thế hệ trước trong 4 quý đầu. Tuy nhiên, iPhone Duo sẽ chưa thể thay thế vị trí của iPhone Pro Max trong ngắn hạn. "iPhone Pro Max đã khẳng định vị thế là model chủ lực của Apple. iPhone Duo nên được xem là thiết bị cao cấp cùng tồn tại song song, thay vì thay thế trực tiếp Pro Max", nhà phân tích Le Xuan Chiew nhấn mạnh. iPhone Duo sẽ chưa thể thay vị trí của iPhone Pro Max trong tương lai gần. Ảnh: The Verge. Bà Kiranjeet Kaur dự đoán vẫn có sự tranh giành nhẹ về thị phần, song iPhone Pro và Pro Max sẽ đóng vai trò chủ lực ở phân khúc cao cấp với giá tương đối thấp hơn (so với iPhone Duo), và sẽ duy trì vị thế dẫn đầu tại các thị trường như Việt Nam. Trong khi đó, iPhone Duo có thể là lựa chọn bổ sung với doanh số khiêm tốn hơn thay vì chiếm lĩnh thị trường. Trên mạng xã hội X, Gene Munster, đối tác điều hành tại công ty đầu tư Deepwater Asset Management, cho rằng việc Apple dời lịch ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn sang đầu năm sau cũng có thể mang đến lợi thế. "Điều đó sẽ thúc đẩy những người cần điện thoại mới (và thường mua iPhone 18) chi thêm tiền mua mẫu Pro giá cao hơn. Điều này tốt cho doanh thu và biên lợi nhuận của Apple", Munster nhận định.

04 Kỳ vọng từ thế hệ đầu Sự kiện ngày 9/9 cũng đánh dấu lần đầu John Ternus tham gia với tư cách CEO Apple. Trước một số hoài nghi, Gene Munster nhận định bộ phận PR của Apple muốn gửi thông điệp rằng Ternus có đủ năng lực và sự đa năng để đảm nhận vị trí CEO, thông qua cách ông xuất hiện. "Họ sắp xếp để ông trình bày toàn bộ phần mở đầu, chia sẻ về sứ mệnh, tầm nhìn và định hướng chiến lược, cũng như giới thiệu sản phẩm đầu tiên, bao gồm một số chi tiết kỹ thuật cụ thể", Munster viết trên X. Đại diện từ IDC cho rằng khách hàng đầu tiên của iPhone Duo sẽ là người dùng iOS hiện tại, đặc biệt với nhóm thu nhập cao, đang sử dụng dòng Pro hoặc Pro Max, cùng một số người dùng máy gập Android chuyển sang. Ông Le Xuan Chiew cũng nhắc đến người dùng máy gập chạy Android, những khách hàng tiềm năng quan trọng tiếp theo. Nhóm người dùng này đã quen với kiểu dáng gập, nên sẽ ít gặp trở ngại khi sử dụng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi hệ điều hành vẫn mang đến rào cản lớn hơn so với khi nâng cấp trong cùng hệ sinh thái Apple. Tân CEO Apple, John Ternus cầm trên tay iPhone Duo. Ảnh: Bloomberg. "Cuối cùng, người dùng iPhone Air và dòng tiêu chuẩn có thể cân nhắc nếu giá bán iPhone Duo dễ tiếp cận hơn. Về cơ bản, iPhone Duo hướng đến những người muốn nâng cấp, và đã trải nghiệm mọi giới hạn của iPhone truyền thống", ông Chiew nói với Tri Thức - Znews. Ngược lại, thiếu vắng một số tính năng như Face ID, camera telephoto hay quay video ProRes có thể khiến một số người dùng Pro Max chờ đợi iPhone Duo thế hệ 2, xem Apple có khắc phục những thiếu sót hay không. Số đông người dùng còn lại có xu hướng chờ đợi. Họ muốn kiểm chứng hiệu năng thực tế của iPhone Duo về độ bền, thời lượng pin, độ tin cậy của bản lề và khả năng tối ưu hóa ứng dụng, trước khi quyết định chi ra 2.000 USD . Nhìn chung, iPhone Duo tạo ra tình thế thú vị cho Apple. Theo đại diện từ Omdia, thế hệ đầu tiên không nhất thiết đạt doanh số tối đa. Mục tiêu quan trọng là tạo dựng niềm tin và chứng minh Táo khuyết có thể phát triển smartphone gập mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm đặc trưng của iPhone. "Nếu iPhone Duo làm được điều đó, thế hệ thứ 2 có thể đóng vai trò quan trọng hơn trong việc thúc đẩy doanh số", ông Chiew nhấn mạnh.